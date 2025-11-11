Newsy Filmy Inne Leonardo DiCaprio wybiera ulubiony film Christophera Nolana
źródło: Getty Images
autor: Jamie McCarthy
Leonardo DiCaprio, który przed laty spotkał się z Christopherem Nolanem na planie "Incepcji", został niedawno poproszony o wskazanie ulubionego filmu reżysera. Jaki tytuł wybrał?

Który film Chrisophera Nolana najbardziej lubi Leonardo DiCaprio?


DiCaprio i Benicio Del Toro promują aktualnie "Jedną bitwę po drugiej". W jednym z wywiadów zostali zapytani o ulubione filmy różnych reżyserów. Z filmografii Stevena Spielberga wybrali odpowiednio "Szczęki" i "E.T.". W przypadku Christophera Nolana obaj wskazali "Mrocznego Rycerza".

Leonardo DiCaprio i Cillian Murphy w "Incepcji" 

Odpowiedź ta wydaje się zaskakująca ze strony DiCaprio. Jakiś czas temu aktor doradzał młodszemu koledze po fachu, by nie przyjmował ról w filmach superbohaterskich (więcej na ten temat znajdziesz TUTAJ) – co sugerowało, że nie jest to szczególnie ceniona przez niego konwencja. Z drugiej strony portal ComicBookMovie przypomina, że w latach 90. gwiazdor "Titanica" był typowany do roli Petera Parkera w filmie o Spider-Manie, nad którym pracował wówczas James Cameron. Zack Snyder planował z kolei powierzyć mu rolę Leksa Luthora w widowisku "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości" (ostatecznie rola ta trafiła do Jessego Eisenberga).

Filmy z Leonardo DiCaprio w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinki podcastu Mam parę uwag, w których Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmach z Leonardo DiCaprio: "Pewnego razu… w Hollywood" i "Czasie krwawego księżyca" i "Jednej bitwie po drugiej": 





"Mroczny rycerz" w programie Na skróty


Przypominamy odcinek programu Na skróty, w którym Jakub Popielecki opowiada o fenomenie "Mrocznego Rycerza": 


