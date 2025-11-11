Leonardo DiCaprio wybiera ulubiony film Christophera Nolana

Leonardo DiCaprio, który przed laty spotkał się z Christopherem Nolanem na planie "Incepcji", został niedawno poproszony o wskazanie ulubionego filmu reżysera. Jaki tytuł wybrał?
Który film Chrisophera Nolana najbardziej lubi Leonardo DiCaprio?DiCaprio
i Benicio Del Toro
promują aktualnie "Jedną bitwę po drugiej
". W jednym z wywiadów zostali zapytani o ulubione filmy różnych reżyserów. Z filmografii Stevena Spielberga
wybrali odpowiednio "Szczęki
" i "E.T.
". W przypadku Christophera Nolana
obaj wskazali "Mrocznego Rycerza
".
Leonardo DiCaprio i Cillian Murphy w "Incepcji"
Odpowiedź ta wydaje się zaskakująca ze strony DiCaprio
. Jakiś czas temu aktor doradzał młodszemu koledze po fachu, by nie przyjmował ról w filmach superbohaterskich (więcej na ten temat znajdziesz TUTAJ
) – co sugerowało, że nie jest to szczególnie ceniona przez niego konwencja. Z drugiej strony portal ComicBookMovie przypomina, że w latach 90. gwiazdor "Titanica
" był typowany do roli Petera Parkera
w filmie o Spider-Manie
, nad którym pracował wówczas James Cameron
. Zack Snyder
planował z kolei powierzyć mu rolę Leksa Luthora
w widowisku "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości
" (ostatecznie rola ta trafiła do Jessego Eisenberga
).
