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Dzieciaki rządzą w "Iniemamocnych 3"

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Iniemamocni+3%22%3A+Znamy+szczeg%C3%B3%C5%82y+fabu%C5%82y+nowego+filmu.+Premiera+w+2028+roku-168075
Dzieciaki rządzą w &quot;Iniemamocnych 3&quot;
źródło: materialy promocyjne
Dwa lata temu podczas D23 Pixar zapowiedział serię sequeli, wśród których znaleźli się m.in. "Iniemamocni 3" (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Choć premiera filmu zapowiedziana jest dopiero na 2028 rok, studio stara się podtrzymać zainteresowanie tytułem. Na tegorocznej edycji imprezy zaprezentowali pierwsze materiały.

Co wiemy o "Iniemamocnych 3"?


Akcja "Iniemamocnych 3" będzie się rozgrywać zaledwie kilka tygodni po wydarzeniach przedstawionych w drugiej części. Reprezentujący studio Pete Docter (na zdjęciu niżej) – twórca takich hitów jak "W głowie się nie mieści" czy "Potwory i spółka" i dyrektor kreatywny Pixara – zapowiedział, że nadszedł czas, by to dzieciaki przejęły stery – i to właśnie młode pokolenie ma grać pierwsze skrzypce w najnowszej odsłonie serii. Wiola i Max bardzo chcą się usamodzielnić, co odbija się na ich relacjach z rodzicami. Jednocześnie coraz trudniej zapanować nad mocami rosnącego szybko Jack-Jacka. A jakby tego było mało, Superbohaterska rodzinka będzie musiała zmierzyć się też z potężnym złoczyńcą, który dysponuje supermocą przewyższającą umiejętności wszystkich Iniemamocnych razem wziętych.

GettyImages-2290534034.jpg Getty Images © Jesse Grant

Autorem scenariusza jest Brad Bird, czyli twórca dwóch pierwszych odsłon. Stanowisko reżysera przypadło Peterowi Sohnowi ("Dobry dinozaur", "Między nami żywiołami"). Premiera zaplanowana jest na 18 czerwca 2028 roku. 

Zobacz zwiastun "Iniemamocnych 2"


"Iniemamocni 2" trafili na ekrany kin w 2018 roku. Gdy Bob Parr, tata na pełny etat, zmaga się z problemami wychowawczymi, jego żona Helen – znana również jako Elastyna – robi karierę w lidze antyprzestępczej. Przypominamy zwiastun:


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