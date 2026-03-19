2028 rokiem Disneya. Dwa wielkie hity trafią do kin

Josh D’Amao wczoraj po raz pierwszy pojawił się wczoraj na spotkaniu z udziałowcami Disneya w nowej roli - szefa koncernu. I od razu miał dla nich dobre wiadomości. W 2028 roku studio zamierza zdominować letni rynek kinowy wprowadzając do kin dwie wyczekiwane kontynuacje.
"Lilo & Stitch 2" i "Iniemamocni 3" z oficjalnymi datami!
Jak ujawnił D'Amaro, "Lilo & Stitch 2"
trafi do amerykańskich kin 26 maja 2028 roku
. W USA będzie to początek długiego weekendu związanego z Memorial Day.
Film będzie kontynuacją hitu z 2025 roku, który z kolei był aktorską wersją animacji z 2002 roku. Obraz zaskoczył wszystkich swoją olbrzymią popularnością. Globalnie zarobił ponad 1,33 mld dolarów
.
O sequelu na razie wiemy niewiele. Jeszcze w ubiegłym roku ogłoszono, że za fabułę odpowie współautor animowanego oryginału Chris Sanders
.
D'Amaro ogłosił również datę premiery wyczekiwanego od lat filmu "Iniemamocni 3".
W nieco ryzykownym posunięciu animacja trafi do kin zaledwie trzy tygodnie po "Lilo & Stitch 2
", czyli 16 czerwca 2028 roku
.
Data nie jest przypadkowa. Jest to bowiem niemal równo 10 lat po premierze drugiej części "Iniemamocnych
". Tamten film zarobił w sumie ponad 1,24 mld dolarów
.
O tym filmie też na razie praktycznie nic nie wiemy. Na razie ogłoszono jedynie, że nie wyreżyseruje go autor serii Brad Bird
, a Peter Sohn
. Pracował on już z Pixarem jako reżyser filmów "Dobry dinozaur
" i "Między nami żywiołami"
.