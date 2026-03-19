Newsy Filmy 2028 rokiem Disneya. Dwa wielkie hity trafią do kin
The Hollywood Reporter
Josh D’Amao wczoraj po raz pierwszy pojawił się wczoraj na spotkaniu z udziałowcami Disneya w nowej roli - szefa koncernu. I od razu miał dla nich dobre wiadomości. W 2028 roku studio zamierza zdominować letni rynek kinowy wprowadzając do kin dwie wyczekiwane kontynuacje.

"Lilo & Stitch 2" i "Iniemamocni 3" z oficjalnymi datami!



Jak ujawnił D'Amaro, "Lilo & Stitch 2" trafi do amerykańskich kin 26 maja 2028 roku. W USA będzie to początek długiego weekendu związanego z Memorial Day.

Film będzie kontynuacją hitu z 2025 roku, który z kolei był aktorską wersją animacji z 2002 roku. Obraz zaskoczył wszystkich swoją olbrzymią popularnością. Globalnie zarobił ponad 1,33 mld dolarów.

O sequelu na razie wiemy niewiele. Jeszcze w ubiegłym roku ogłoszono, że za fabułę odpowie współautor animowanego oryginału Chris Sanders.


D'Amaro ogłosił również datę premiery wyczekiwanego od lat filmu "Iniemamocni 3". W nieco ryzykownym posunięciu animacja trafi do kin zaledwie trzy tygodnie po "Lilo & Stitch 2", czyli 16 czerwca 2028 roku.

Data nie jest przypadkowa. Jest to bowiem niemal równo 10 lat po premierze drugiej części "Iniemamocnych". Tamten film zarobił w sumie ponad 1,24 mld dolarów.

O tym filmie też na razie praktycznie nic nie wiemy. Na razie ogłoszono jedynie, że nie wyreżyseruje go autor serii Brad Bird, a Peter Sohn. Pracował on już z Pixarem jako reżyser filmów "Dobry dinozaur" i "Między nami żywiołami".

Powiązane artykuły Iniemamocni 3

Lilo i Stich 2  (2028)

 Lilo i Stich 2

Iniemamocni 3  (2026)

 Iniemamocni 3

Lilo & Stitch  (2025)

 Lilo & Stitch

Lilo i Stich  (2002)

 Lilo i Stich

Najnowsze Newsy

Jason Bateman dla Netflixa. W głównych rolach Woody Harrelson i Sam Rockwell

1 komentarz
Filmy

Jane Fonda została "Korespondentką". O ten projekt biły się studia

2 komentarze
Filmy

Studio A24 kręci nowy "Krwawy sport". Za kamerą Michaela Coel

50 komentarzy
Filmy

Sztuczna inteligencja wskrzesiła Vala Kilmera [FOTO]

29 komentarzy
Filmy

"Projekt Hail Mary" w Cinema City. Darmowe plakaty i Pepsi

Wideo

"Spider-Man": Całkiem nowy dzień, całkiem nowy (i pełny) zwiastun

67 komentarzy
Gry

Czy gadająca roślinka namówi Was do zakupu? Recenzja The Talking Flower