Tusz jeszcze schnie. Nowy film Danny'ego Boyle'a ma już zwiastun

Do sieci trafił właśnie pierwszy, zaskakująco punkowy zwiastun nadchodzącego filmu Danny'ego Boyle'a ("Trainspotting") pod tytułem "Ink". Produkcja poświęcona budowie imperium medialnego Ruperta Murdocha trafi do kin na początku przyszłego roku. Już dziś jednak możecie zobaczyć jej zwiastun poniżej.
"Ink" – zwiastun nowego filmu Danny'ego Boyle'a
"Ink" – o filmie
Akcja filmu "Ink
" przenosi widzów do 1969 roku. To właśnie wtedy Rupert Murdoch (Guy Pearce
) i Larry Lamb (Jack O'Connell
) przejęli brytyjski dziennik "The Sun". Pod ich kierownictwem gazeta, łącząc tabloidowy charakter z prawicową linią redakcyjną, odniosła ogromny sukces komercyjny i wyznaczyła kierunek rozwoju współczesnych mediów.
"Ink" – plakat filmu
Poza Pearcem
i O'Connellem
w filmie wystąpią także m.in. Claire Foy
("Dobrzy nieznajomi
"), Blake Harrison
(serial "Nocne rozmowy
") oraz Angus Imrie
("Mickey 17
"). Danny Boyle
wyreżyseruje film na podstawie scenariusza Jamesa Grahama
. W 2019 roku po jego tekst sięgnął Toby Haynes
, by nakręcić "Brexit
" z Benedictem Cumberbatchem
– produkcję poświęconą kulisom kampanii na rzecz wyprowadzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W późniejszych latach pracował też jako scenarzysta odcinków "The Crown
" czy "Sherwood
". Danny Boyle
tak opisuje fenomen tej historii: Na długo przed Fox News, clickbaitem i Truth Social, na dekady przed Twitterem, Facebookiem, Google'em i OnlyFans, tych dwóch ludzi stworzyło nowy tabloid, który wbrew wszelkim przeciwnościom stał się najlepiej sprzedającą się gazetą na świecie. Zuchwały, bezczelny i odważny "The Sun" rzucił wyzwanie establishmentowi i przekształcił nasz świat, torując drogę nowoczesnej erze mediów.
Choć "Ink
" trafi na na ekrany kin w Polsce dopiero w przyszłym roku, nowy film Danny'ego Boyle'a
niektórzy szczęśliwcy będą mogli obejrzeć już dziś na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji
. Produkcja otworzy bowiem tegoroczną imprezę, co dla reżysera – jak sam mówi – jest ważnym wydarzeniem. Jeszcze przed rozpoczęciem festiwalu twórca tak wypowiadał się na temat tegorocznej obecności na wyspie Lido: To mój chrzest bojowy na tym festiwalu filmowym. To ogromny zaszczyt gościć w mieście o tak niezwykłym dziedzictwie artystycznym i otwierać ten wspaniały festiwal moim nowym filmem
- powiedział Danny Boyle
.