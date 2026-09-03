Newsy Filmy Inne Danny Boyle boi się o przyszłość dziennikarstwa. Wszystko przez AI
Inne / Filmy

Danny Boyle boi się o przyszłość dziennikarstwa. Wszystko przez AI

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Ink%22+Danny%27ego+Boyle%27a+na+festiwalu+w+Wenecji.+Re%C5%BCyser+boi+si%C4%99+o+przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87+dziennikarstwa.-168374
Danny Boyle boi się o przyszłość dziennikarstwa. Wszystko przez AI
źródło: Getty Images
autor: Vittorio Zunino Celotto
Danny Boyle pojawił się na festiwalu w Wenecji ze swoim najnowszym filmem "Ink", który otworzył tegoroczną imprezę. Podczas konferencji prasowej reżyser został zapytany o przyszłość prasy drukowanej w obliczu rozwoju mediów cyfrowych i sztucznej inteligencji. Twórca przyznał, że znacznie bardziej niepokoi go przyszłość samego dziennikarstwa.

Boyle o dziennikarstwie i AI



GettyImages-2293169750.jpg Getty Images © Alessandra Benedetti - Corbis


Boyle stwierdził: Dziennikarstwo jest jednym z wielkich filarów każdej cywilizacji. Wśród dziennikarzy są różni ludzie, w tym tacy, którzy przeciwstawiają się władzy i mówią jej prawdę. Obecność takich ludzi w społeczeństwie jest naprawdę ważna.

Zdaniem reżysera rozwój AI może doprowadzić do sytuacji, w której technologia zacznie zastępować dziennikarzy: Niebezpieczeństwo związane z gigantami technologicznymi i ich AI polega na tym, że będą w stanie zastąpić dziennikarstwo. Będą mogli mieć dziennikarza AI, który będzie znacznie bardziej wydajny, tańszy i tak dalej. Ale czy taki dziennikarz AI będzie mówił prawdę władzy, która go stworzyła?

"Ink" opowiada o początkach brytyjskiego tabloidu "The Sun" w latach 70. XX wieku. Film jest adaptacją sztuki Jamesa Grahama z 2017 roku i przedstawia historię Larry'ego Lamba (Jack O’Connell), który w 1969 roku został zatrudniony przez Ruperta Murdocha (Guy Pearce) po odejściu z "Daily Mirror".

Boyle przyznał również, że realizacja filmu nie była łatwa. Produkcja powstała przy ograniczonym budżecie, a sam reżyser obawiał się, że opowieść o brytyjskiej Fleet Street może dziś nie zainteresować widzów. Ostatecznie "Ink" trafił jednak do programu festiwalu w Wenecji, gdzie został wybrany na film otwarcia. Boyle podkreślił, że zaproszenie było dla niego ogromnym wyróżnieniem i wyraził wdzięczność dyrektorowi artystycznemu festiwalu Alberto Barberze.

"Ink" - zwiastun



Powiązane artykuły Ink

Zobacz wszystkie artykuły

Ink  (2026)

 Ink

Najnowsze Newsy

Filmy

Sandra Hüller zagra mężczyznę. Co wiemy o "Arbeit und Struktur"?

Seriale

Powstanie 3. sezon "MobLand". Tom Hardym wróci?

1 komentarz
Filmy

Nie żyje ikona amerykańskiego feminizmu

3 komentarze

Nie żyje Carla Jeffery ("Zombi"). Miała 33 lata

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

Oscary 2027: Rumunia zgłasza "Fiord", który już był na liście

1 komentarz
Filmy

"Absolwent" wraca do kin

Festiwale i nagrody Filmy

"Tony" ze znakiem jakości FILMWEB POLECA

1 komentarz