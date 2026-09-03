Danny Boyle boi się o przyszłość dziennikarstwa. Wszystko przez AI

Danny Boyle pojawił się na festiwalu w Wenecji ze swoim najnowszym filmem "Ink", który otworzył tegoroczną imprezę. Podczas konferencji prasowej reżyser został zapytany o przyszłość prasy drukowanej w obliczu rozwoju mediów cyfrowych i sztucznej inteligencji. Twórca przyznał, że znacznie bardziej niepokoi go przyszłość samego dziennikarstwa.
Boyle o dziennikarstwie i AI
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Boyle stwierdził: Dziennikarstwo jest jednym z wielkich filarów każdej cywilizacji. Wśród dziennikarzy są różni ludzie, w tym tacy, którzy przeciwstawiają się władzy i mówią jej prawdę. Obecność takich ludzi w społeczeństwie jest naprawdę ważna.
Zdaniem reżysera rozwój AI może doprowadzić do sytuacji, w której technologia zacznie zastępować dziennikarzy: Niebezpieczeństwo związane z gigantami technologicznymi i ich AI polega na tym, że będą w stanie zastąpić dziennikarstwo. Będą mogli mieć dziennikarza AI, który będzie znacznie bardziej wydajny, tańszy i tak dalej. Ale czy taki dziennikarz AI będzie mówił prawdę władzy, która go stworzyła?
"Ink
" opowiada o początkach brytyjskiego tabloidu "The Sun" w latach 70. XX wieku. Film jest adaptacją sztuki Jamesa Grahama z 2017 roku i przedstawia historię Larry'ego Lamba (Jack O’Connell
), który w 1969 roku został zatrudniony przez Ruperta Murdocha (Guy Pearce
) po odejściu z "Daily Mirror". Boyle
przyznał również, że realizacja filmu nie była łatwa. Produkcja powstała przy ograniczonym budżecie, a sam reżyser obawiał się, że opowieść o brytyjskiej Fleet Street może dziś nie zainteresować widzów. Ostatecznie "Ink" trafił jednak do programu festiwalu w Wenecji, gdzie został wybrany na film otwarcia. Boyle
podkreślił, że zaproszenie było dla niego ogromnym wyróżnieniem i wyraził wdzięczność dyrektorowi artystycznemu festiwalu Alberto Barberze
.
"Ink" - zwiastun