Newsy Filmy "Insomniac City": Bill Nighy i gwiazda "Bridgertonów" Jonathan Bailey w homoseksualnym romansie
Filmy

"Insomniac City": Bill Nighy i gwiazda "Bridgertonów" Jonathan Bailey w homoseksualnym romansie

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Insomniac+City%22%3A+Bill+Nighy+i+gwiazda+%22Bridgerton%C3%B3w%22+Jonathan+Bailey+w+homoseksualnym+romansie.+Powstanie+na+podstawie+pami%C4%99tnika-169596
&quot;Insomniac City&quot;: Bill Nighy i gwiazda &quot;Bridgertonów&quot; Jonathan Bailey w homoseksualnym romansie
źródło: Getty Images
autor: Dave Benett
Portal Deadline donosi o nowym intrygującym romansie na horyzoncie. Gwiazdor serialu "Bridgertonowie" Jonathan Bailey oraz laureat Złotego Globu Bill Nighy zagrają kochanków w nadchodzącej produkcji "Insomniac City". Swoje role zbudują na podstawie kart pamiętnika wydanego w 2017 roku.

"Insomniac City" – co wiemy o filmie?



"Insomniac City" będzie historią opartą o pamiętnik Billa Hayesa – fotografa, pisarza i eseisty związanego z dziennikiem The New York Times. Mężczyznę zagra Jonathan Bailey. W swoim opublikowanym w 2017 roku pamiętniku Hayes opisuje historię romantycznej, sześcioletniej relacji z wybitnym neurologiem Oliverem Sacksem. Właśnie w niego na potrzeby "Insomniac City" wcieli się Bill Nighy.

GettyImages-2292626874.jpg Getty Images © Michael Buckner
Jonathan Bailey, gwiazda filmu "Insomniac City"


Fabuła filmu będzie śledzić same początki relacji – film ma rozpocząć się w momencie, gdy Hayes przeprowadza się do Nowego Jorku z San Francisco po stracie, która radykalnie zmienia jego życie. Przeprowadzka otwiera go na nową, nieoczekiwaną miłość – nie tylko do miasta, ale i starszego neurologa Olivera Sacksa uchodzącego za "jeden z najwyrazistszych głosów współczesnej medycyny".

Scenariusz do filmu na podstawie pamiętnika napisał sam Hayes wraz z Dominikiem Cooke'iem ("Na plaży Chesil"). Cooke będzie też pełnił funkcję reżysera nadchodzącej produkcji – "Insomniac City" to jego pierwszy pełny metraż od 2020 i premiery "Gry szpiegów". 

"Insomniac City" to wyjątkowa historia, która sprawia wrażenie intymnej, a zarazem epickiej pod względem rozmachu. Opowiada o celebrowaniu drugich szans w życiu oraz ukazuje dwoje ludzi, którzy odnajdują się w zupełnie niespodziewanym momencie. To także list miłosny do samego Nowego Jorku – miasta nieskończonych możliwości, odradzania się na nowo i budowania relacji. Pamiętnik Billa Hayesa uchwycił kruche piękno miłości w obliczu śmiertelności – powiedział reżyser Dominic Cooke w swoim oświadczeniu.

"Na plaży Chesil" – zwiastun filmu


Powiązane artykuły Bill Nighy

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

VOD Seriale

Gwiazdy "Krainy lodu" zapraszają do "Prawdziwej krainy lodu"

1 komentarz
Filmy

"Snoop": gwiazda "Breaking Bad" w biografii rapera?

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

ToruńCAMERIMAGE 2026: Ali miał grać Blade’a. Zagrał w tym filmie (recenzja)

Inne Filmy

Kim jest nowy szef DC Studios?

15 komentarzy
Filmy

Pattinson, Washington i Edgar-Jones zagrają o łup [FOTO]

1 komentarz
Inne Seriale

Radcliffe nie obejrzy nowego "Harry'ego Pottera"?

11 komentarzy
Inne Filmy

Dlaczego Gunn i Safran musieli odejść? Kulisy zmiany władz DC Studios

22 komentarze