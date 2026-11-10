"Insomniac City": Bill Nighy i gwiazda "Bridgertonów" Jonathan Bailey w homoseksualnym romansie

Portal Deadline donosi o nowym intrygującym romansie na horyzoncie. Gwiazdor serialu "Bridgertonowie" Jonathan Bailey oraz laureat Złotego Globu Bill Nighy zagrają kochanków w nadchodzącej produkcji "Insomniac City". Swoje role zbudują na podstawie kart pamiętnika wydanego w 2017 roku
.
"Insomniac City" – co wiemy o filmie? "Insomniac City"
będzie historią opartą o pamiętnik Billa Hayesa
– fotografa, pisarza i eseisty związanego z dziennikiem The New York Times. Mężczyznę zagra Jonathan Bailey
. W swoim opublikowanym w 2017 roku pamiętniku Hayes
opisuje historię romantycznej, sześcioletniej relacji z wybitnym neurologiem Oliverem Sacksem
. Właśnie w niego na potrzeby "Insomniac City"
wcieli się Bill Nighy
.
Getty Images © Michael Buckner
Jonathan Bailey, gwiazda filmu "Insomniac City"
Fabuła filmu będzie śledzić same początki relacji – film ma rozpocząć się w momencie, gdy Hayes
przeprowadza się do Nowego Jorku z San Francisco po stracie, która radykalnie zmienia jego życie. Przeprowadzka otwiera go na nową, nieoczekiwaną miłość – nie tylko do miasta, ale i starszego neurologa Olivera Sacksa
uchodzącego za "jeden z najwyrazistszych głosów współczesnej medycyny".
Scenariusz do filmu na podstawie pamiętnika napisał sam Hayes
wraz z Dominikiem Cooke'iem
("Na plaży Chesil
"). Cooke
będzie też pełnił funkcję reżysera nadchodzącej produkcji – "Insomniac City"
to jego pierwszy pełny metraż od 2020 i premiery "Gry szpiegów
". "Insomniac City" to wyjątkowa historia, która sprawia wrażenie intymnej, a zarazem epickiej pod względem rozmachu. Opowiada o celebrowaniu drugich szans w życiu oraz ukazuje dwoje ludzi, którzy odnajdują się w zupełnie niespodziewanym momencie. To także list miłosny do samego Nowego Jorku – miasta nieskończonych możliwości, odradzania się na nowo i budowania relacji. Pamiętnik Billa Hayesa uchwycił kruche piękno miłości w obliczu śmiertelności
– powiedział reżyser Dominic Cooke
w swoim oświadczeniu.
"Na plaży Chesil" – zwiastun filmu