"Iron Jane": Eiza González i Brandon Sklenar w filmie o kobiecej kulturystyce

Eiza González ("Problem trzech ciał", "Baby Driver") i Brandon Sklenar ("Pomoc domowa", "1923") popracują nad muskulaturą. Para aktorów wystąpi w rozgrywającym się w świecie zawodowej kulturystyki filmie "Iron Jane".
O czym opowie "Iron Jane"?
Bohaterką "Iron Jane" będzie Janie John (Eiza González). Zaniedbana i niewidoczna w dzieciństwie dziewczyna wkracza do świata, gdzie wreszcie zostaje zauważona – świata, gdzie ból jest siłą, a ciała się nie rodzą, tylko zostają zbudowane. Getty Images © Brianna Bryson
Kobieca kulturystyka oferuje jej coś, czego nie miała: szansę, by stać się nietykalną. Pod okiem byłego mistrza (Brandon Sklenar
) rozpoczyna ekstremalną transformację, przekraczając granice swojego ciała. Janie zaczyna odnosić sukcesy, a jej ciało rośnie w siłę, ale powoli traci ona kontakt z rzeczywistością. Uwięziona w świecie, który nagradza doskonałość i karze słabość, Janie wpada w spiralę, dążąc do boskiego ideału, powoli wyniszczając się od środka.
Scenariusz napisała Lissette Feliciano León
, która stanie również za kamerą. W jej filmografii jest "Rewolucja przegranych kobiet
".
"Iron Jane" to historia o odkrywaniu, że prawdziwa siła często tkwi w poddaniu się
, mówi Feliciano
. Eiza wnosi do roli fizyczne i emocjonalne poświęcenie oraz ducha współpracy. Wciela ona w pełni postać, którą stworzyłam w scenariuszu. Jej transformacja w Jane jest inspirująca. Razem z magnetycznym Brandonem w roli jej trenera tworzy relację, która – mam nadzieję – zostanie z wami długo po zakończeniu filmu. Eizę González
już niedługo zobaczymy w filmie "Zawodowcy
" Guya Ritchiego
:
"Zawodowcy" – zwiastun
Eve, działająca w szarej strefie specjalistka od załatwiania ekstremalnie trudnych spraw dla wyjątkowo bogatych klientów otrzymuje zlecenie od grupy nowojorskich inwestorów. Ma odzyskać dług od mieszkającego na prywatnej wyspie, dysponującego własną armią miliardera o szemranej reputacji. Gdy zawodzą cywilizowane metody negocjacji i staje się jasne, że dłużnik nie ma najmniejszego zamiaru regulować należności, do gry wchodzi ekipa do zadań specjalnych. To grupa byłych żołnierzy, z którymi Eve pracuje do lat. Wspólnie opracowują i wcielają w życie misterny plan wtargnięcia na wyspę, "załatwienia sprawy" i ucieczki. Brzmi prosto, ale ludzie miliardera są przygotowani na takie ewentualności, a okazywanie litości nie należy do zakresu ich obowiązków.