Newsy Filmy "Iron Jane": Eiza González i Brandon Sklenar w filmie o kobiecej kulturystyce
Filmy

"Iron Jane": Eiza González i Brandon Sklenar w filmie o kobiecej kulturystyce

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Iron+Jane%22%3A+Eiza+Gonz%C3%A1lez+i+Brandon+Sklenar+w+filmie+o+kobiecej+kuturystyce-166445
&quot;Iron Jane&quot;: Eiza González i Brandon Sklenar w filmie o kobiecej kulturystyce
źródło: Getty Images
autor: Dia Dipasupil
Eiza González ("Problem trzech ciał", "Baby Driver") i Brandon Sklenar ("Pomoc domowa", "1923") popracują nad muskulaturą. Para aktorów wystąpi w rozgrywającym się w świecie zawodowej kulturystyki filmie "Iron Jane".

O czym opowie "Iron Jane"?



GettyImages-2252173027.jpg Getty Images © Brianna Bryson

Bohaterką "Iron Jane" będzie Janie John (Eiza González). Zaniedbana i niewidoczna w dzieciństwie dziewczyna wkracza do świata, gdzie wreszcie zostaje zauważona – świata, gdzie ból jest siłą, a ciała się nie rodzą, tylko zostają zbudowane. Kobieca kulturystyka oferuje jej coś, czego nie miała: szansę, by stać się nietykalną. Pod okiem byłego mistrza (Brandon Sklenar) rozpoczyna ekstremalną transformację, przekraczając granice swojego ciała. Janie zaczyna odnosić sukcesy, a jej ciało rośnie w siłę, ale powoli traci ona kontakt z rzeczywistością. Uwięziona w świecie, który nagradza doskonałość i karze słabość, Janie wpada w spiralę, dążąc do boskiego ideału, powoli wyniszczając się od środka.
   
Scenariusz napisała Lissette Feliciano León, która stanie również za kamerą. W jej filmografii jest "Rewolucja przegranych kobiet".

"Iron Jane" to historia o odkrywaniu, że prawdziwa siła często tkwi w poddaniu się, mówi Feliciano. Eiza wnosi do roli fizyczne i emocjonalne poświęcenie oraz ducha współpracy. Wciela ona w pełni postać, którą stworzyłam w scenariuszu. Jej transformacja w Jane jest inspirująca. Razem z magnetycznym Brandonem w roli jej trenera tworzy relację, która – mam nadzieję – zostanie z wami długo po zakończeniu filmu.

Eizę González już niedługo zobaczymy w filmie "Zawodowcy" Guya Ritchiego:

"Zawodowcy" – zwiastun




Eve, działająca w szarej strefie specjalistka od załatwiania ekstremalnie trudnych spraw dla wyjątkowo bogatych klientów otrzymuje zlecenie od grupy nowojorskich inwestorów. Ma odzyskać dług od mieszkającego na prywatnej wyspie, dysponującego własną armią miliardera o szemranej reputacji. Gdy zawodzą cywilizowane metody negocjacji i staje się jasne, że dłużnik nie ma najmniejszego zamiaru regulować należności, do gry wchodzi ekipa do zadań specjalnych. To grupa byłych żołnierzy, z którymi Eve pracuje do lat. Wspólnie opracowują i wcielają w życie misterny plan wtargnięcia na wyspę, "załatwienia sprawy" i ucieczki. Brzmi prosto, ale ludzie miliardera są przygotowani na takie ewentualności, a okazywanie litości nie należy do zakresu ich obowiązków.

Powiązane artykuły Brandon Sklenar

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Gry

RIP Copilot

VOD Seriale

Nowy zwiastun "Dutton Ranch". Na SkyShowtime 22 maja

Filmy

Sebastian Stan i Ana de Armas w filmie o aresztowaniu Pinocheta

2 komentarze
Filmy

Autor filmu "Przyjaźń czy kochanie" powróci do kina wojennym romansem

1 komentarz
Filmy

Channing Tatum gwiazdą nowego filmu Charliego Kaufmana

Seriale Festiwale i nagrody Filmy

Golden Trailer Awards 2026. Jakie są najlepsze zwiastuny roku? Znamy nominacje

Filmy

"Obcy - decydujące starcie". James Cameron dokona konwersji filmu

27 komentarzy