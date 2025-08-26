Newsy Filmy "Is This Thing On?": Will Arnett w nowym filmie Bradleya Coopera. Zobacz zwiastun
Pojawił się pierwszy zwiastun filmu Bradleya Coopera "Is This Thing On?", w którym występują m.in. Will Arnett, Laura Dern oraz Cooper. To opowieść o bohaterze, który po rozwodzie próbuje zostać komikiem. 

"Is This Thing On?" – o czym będzie nowy film Bradleya Coopera? Zobacz zwiastun



Zainspirowane życiem brytyjskiego komika Johna Bishopa "Is This Thing On?" opowiada o mężczyźnie, który w obliczu rozwodu i utraty dawnego życia podejmuje radykalną zmianę kariery i zostaje komikiem w nowojorskiej dzielnicy West Village.


W obsadzie znaleźli się także m.in. Andra Day i Sean Hayes. Scenariusz do "Is This Thing On?" napisali Cooper, Mark Chappell i Arnett. Cooper wraz z Arnettem pełnią także rolę producentów.

Przed kinową premierą komedia będzie miała światową premierę na Nowojorskim Festiwalu Filmowym podczas wieczoru zamknięcia wydarzenia 10 października.

Bradley Cooper jako reżyser



"Is This Thing On?" to trzeci film w reżyserii Coopera po "Narodziny gwiazdy" i "Maestro". Jako aktor Cooper zasłynął m.in. za sprawą ról w "Poradniku pozytywnego myślenia", "Snajperze" i "American Hustle".

