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Justin Baldoni po raz pierwszy mówi o konflikcie z Blake Lively. Wspomina o traumie

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22It+Ends+With+Us%22%3A+Justin+Baldoni+i+Emily+Baldoni+komentuj%C4%85+sp%C3%B3r+z+Blake+Lively-167489
Justin Baldoni po raz pierwszy mówi o konflikcie z Blake Lively. Wspomina o traumie
Justin Baldoni po raz pierwszy publicznie odniósł się do głośnego konfliktu z Blake Lively, który przez wiele miesięcy był jednym z najczęściej komentowanych sporów w Hollywood. Gwiazda i reżyser filmu "It Ends with Us" opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym wraz z żoną Emily Baldoni opowiedział o trudnym okresie, jaki przeżyli jako rodzina.

Baldoni mówi o traumatycznych przeżyciach



Baldoni przyznał, że przez niemal dwa lata nie zabierał publicznie głosu nie dlatego, że brakowało mu słów, ale dlatego, że nigdy nie czuł, iż jest to odpowiedni moment. 

Konflikt między gwiazdami rozpoczął się w 2024 roku, gdy Lively oskarżyła Baldoniego o niewłaściwe zachowanie na planie i molestowanie seksualne. Sprawa trafiła na drogę sądową, jednak ostatecznie zakończyła się ugodą przed rozpoczęciem procesu. Baldoni został zobowiązany do pokrycia kosztów prawnych Lively, ale nie zasądzono od niego dodatkowego odszkodowania.




W opublikowanym nagraniu Baldoni i jego żona mówią o trudnych doświadczeniach ostatnich lat. Emily Baldoni podkreśla, że wdzięczność, którą dziś czują, nie oznacza, że zniknęły ból i poczucie niesprawiedliwości. Musieliśmy zmierzyć się z wieloma rzeczami i próbować zrozumieć, jak coś takiego mogło się wydarzyć. A już zwłaszcza gdy było to przedstawiane jako walka o prawa kobiet. Dodała również, że cała sytuacja była dla ich rodziny źródłem traumy.

Justin Baldoni zaznaczył natomiast, że nie chciał uczestniczyć w publicznej wymianie oskarżeń i dlatego pozwolił, aby sprawa przeszła przez system prawny. Aktor przekazał również, że wraz z rodziną skupia się obecnie na powrocie do normalności. Jeśli kiedykolwiek przeszliście przez coś traumatycznego, wiecie, że leczenie nie przebiega liniowo.

Na końcu nagrania Baldoni i jego żona podziękowali osobom, które wspierały ich w trakcie konfliktu, dodając, że na razie chcą skupić się na rodzinie.

"It Ends With Us" - zwiastun




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