Sprawa Blake Lively vs. Justin Baldoni: Sąd odrzuca zarzuty o molestowanie

Kolejny odcinek sagi pod tytułem: "Blake Lively vs. Justin Baldoni". Dziesięć miesięcy temu sąd odrzucił pozew Baldoniego przeciw aktorce (przeczytacie o tym więcej TUTAJ). Dziś wyrównał sytuację: jak donosi portal Variety, wymiar sprawiedliwości odrzuca zarzuty o molestowanie, jakiego zdaniem Lively miał dopuścić się reżyser na planie filmu "It Ends with Us".
Lively otrzymuje cios w sądowej batalii?
Pozew Lively
nie został jednak odrzucony w całości. Na 13 przedstawionych przez aktorkę roszczeń wobec Baldoniego
sąd postanowił odrzucić 10, które budziły największe zainteresowane światowych mediów: w szczególności te dotyczące molestowania, zniesławienia oraz udziału w zorganizowanym spisku. Sprawa jednak się odbędzie – decyzją sędziego Lewisa Limana Baldoni
będzie sądzony pod zarzutem naruszenia warunków umowy cywilno-prawnej, działań odwetowych oraz pomocnictwa w tychże działaniach. Właściwy proces ma rozpocząć się już w przyszłym miesiącu. Jego celem będzie rozstrzygnięcie, czy Baldoni
wraz ze swoimi współpracownikami prowadził aktywną kampanię oczerniającą aktorkę w mediach.
W uzasadnieniu sądu czytamy, że aktorka nie może dochodzić roszczeń z tytułu molestowania seksualnego na gruncie prawa federalnego. Wszystko przez to, że na planie filmowym nie była pracownicą, a niezależną współpracowniczką oraz producentką – jej sytuacji nie obejmują więc federalne przepisy o molestowaniu w miejscu zatrudnienia. Swoich roszczeń nie może też dochodzić na podstawie prawa stanu Kalifornia, na które jej prawnicy powołali się w pozwie – dlatego, że zdjęcia do filmu realizowane były na terenie stanu New Jersey. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że sąd odrzucił wszystkie zarzuty molestowania seksualnego oraz wszystkie roszczenia skierowane przeciwko indywidualnym pozwanym. To były bardzo poważne oskarżenia, więc jesteśmy wdzięczni sądowi za staranne przeanalizowanie faktów, litery prawa oraz obszernego materiału dowodowego. Pozostałe roszczenia składają się na sprawę znacznie bardziej zawężoną – czekamy teraz na możliwość obrony przeciw pozostałym zarzutom w sądzie
– powiedzieli dziennikarzom prawnicy Justina Baldoniego
. Ta sprawa od samego początku koncentrowała się przede wszystkim na krzywdzącym odwecie oraz nadzwyczajnych krokach, jakie podjęli pozwani, by zniszczyć reputację Blake Lively, bo upominała się o bezpieczeństwo na planie — i właśnie ta sprawa będzie procesowana. Aktorka czeka na możliwość złożenia zeznań w sądzie i dalszego nagłaśniania tej brutalnej formy internetowego odwetu, aby łatwiej dało się ją wykrywać i zwalczać w przyszłości
– odpowiedziała z kolei prawniczka Lively
.
Po prawie dwóch latach od premiery filmu, prawna batalia pomiędzy Lively
a Baldonim
dopiero się rozpoczyna.
"It Ends with Us" – zwiastun filmu