"It girl. Historia Jane Birkin" już w sprzedaży

Pierwsza tak obszerna biografia Jane Birkin, aktorki, piosenkarki, ikony stylu oraz jej wpływu na kulturę XX wieku. Ukazuje Jane Birkin jako świadomą artystkę, która dokonywała niezależnych wyborów, a nie jedynie muzę słynnych artystów. Świetny obraz czasów, w których Birkin odnosiła sukcesy, zwłaszcza lata 70. i 80. w Paryżu. Jane Birkin
była uosobieniem nonszalanckiej elegancji. Jej styl i artystyczna wrażliwość ukształtowały wyobrażenie o kobiecości całych pokoleń, a jej nazwisko na zawsze zapisało się w historii dzięki kultowej torebce Hermès Birkin. Ale kim naprawdę była kobieta, która stała się symbolem epoki?
Marisa Meltzer, opierając się na licznych wywiadach i wnikliwych badaniach archiwalnych, odsłania złożony portret Birkin — od młodości w Londynie lat sześćdziesiątych, przez błyskawiczną karierę i status gwiazdy we Francji, po życie prywatne naznaczone intensywnymi relacjami, macierzyństwem i nieustanną potrzebątworzenia.
"It Girl" to opowieść o kobiecie, która nie była jedynie muzą, lecz artystką o własnym głosie - oraz o tym, jak Jane Birkin
na zawsze zmieniła sposób, w jaki myślimy o stylu, sławie i wolności. Paryska ikona w najkrótszych sukienkach, namiętny głos skandalicznego przeboju, dziewczyna z grzywką. Taką Jane Birkin pamięta kultura masowa. A była też matką, aktorką, aktywistką, muzą. Bo kobieta to więcej niż nawet najpiękniejsza fotografia. Niejednoznaczna, nieprzyzwoita, niepoprawna – i wciąż fascynująca. Poznajcie prawdziwą Jane!
Anna Gacek
"It girl. Historia Jane Birkin" to wnikliwy, intymny portret jednej z najbardziej fascynujących postaci francuskiej kultury. Marisa Meltzer odsłania kobietę rozdartą między wizerunkiem a rzeczywistością, kruchością a determinacją. Obierając mit z kolejnych warstw, nie tyle go burzy, ile pokazuje, jak bardzo był niepełny.
Kara Becker
Marisa Meltzer jest nowojorską dziennikarką, która od ponad dwóch dekad pisze o urodzie, modzie, wellness i kulturze celebryckiej dla czołowych mediów, takich jak "The New York Times", "The New Yorker", "The Guardian", "The Wall Street Journal", "Vogue" i "Vanity Fair". Jej książki It Girl, Glossy, This Is Big, How Sassy Changed My Lifeoraz Girl Power były bestsellerami "New York Timesa". Mieszka na Manhattanie.
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