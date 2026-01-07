Newsy Seriale "Jack Ryan" przewidział atak USA na Wenezuelę?
VOD / Seriale

"Jack Ryan" przewidział atak USA na Wenezuelę?

People / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Jack+Ryan%22+przewidzia%C5%82+atak+USA+na+Wenezuel%C4%99-164614
&quot;Jack Ryan&quot; przewidział atak USA na Wenezuelę?
źródło: Materiały prasowe
Czy odcinek serialu "Jack Ryan" z 2019 roku przewidział przyszłość? Po ataku USA na Wenezuelę popularność w sieci zdobywa fragment produkcji platformy Prime Video, w którym tytułowy bohater wygłasza przemowę o geopolitycznym statusie południowoamerykańskiego kraju.
   

Co powiedział Jack Ryan o Wenezueli?




W scenie z drugiego sezonu serialu Jack Ryan (John Krasinski) zadaje grupie pracowników CIA pytanie, jaki kraj jest największym międzynarodowym zagrożeniem. Padają odpowiedzi "Rosja" i "Chiny". Ryan ma jednak inną propozycję.

A co powiecie na Wenezuelę? Zero zagrożenia? Okej. Które z tych miejsc ma największe zasoby ropy na planecie? Więcej niż Arabia Saudyjska, więcej niż Iran, mówi Ryan. 

Okej, a co z czymś takim jak złoto? Więcej niż wszystkie kopalnie w Afryce razem wzięte? Wenezuela to pod wieloma względami najlepsze źródło ropy i minerałów na planecie. Dlaczego więc ten kraj jest w środku jednego z największych humanitarnych kryzysów we współczesnej historii? W wiadomościach nazwą to kryzysem. Ale na arenie międzynarodowej nazwą to upadłym krajem. Inne przykłady takich krajów to w ostatnich latach Jemen, Irak i Syria, dodaje agent.
    
I jeśli to nie jest wystarczająco zła wiadomość, cóż, Wenezuela to też jedyne z tych miejsc, które od USA dzieli pół godziny lotu pocisku jądrowego najnowszej generacji. Nie usłyszycie o tym w wiadomościach, bo najwięksi gracze na arenie międzynarodowej nie chcą, żebyście to usłyszeli. Rosja i Chiny nie mogą być największym zagrożeniem, dopóki takie kraje jak Wenezuela zostawiają uchylone drzwi na nasze podwórko, podsumowuje Ryan we wspomnianej scenie.

Zobaczcie sami:




Twórca "Jacka Ryana" komentuje profetyczność serialu


Niespodziewaną popularność klipu z "Jacka Ryana" skomentował już Carlton Cuse, jeden ze scenarzystów serialu: Jako twórcę często zadziwia cię sposób, w jaki wydarzenia ze świata rzeczywistego doganiają fikcję. Celem tego sezonu nie było proroctwo – tylko prawdopodobieństwo. Kiedy uziemiasz historię w prawdziwej geopolitycznej dynamice, rzeczywistość ma tendencję do rymowania się z fikcją.

(Współscenarzysta) Graham Roland i ja nie próbowaliśmy zabrać głosu w sprawie, dodał twórca. Opowiadaliśmy fikcyjną historię w oparciu o strategiczne znaczenie Wenezueli. Nasza praca polegała na tym, żeby sytuacja wydała się wiarygodna. Podeszliśmy do Wenezueli jako kraju, w którym ideały demokratyczne, realia ekonomiczne i interesy geopolityczne są od dawna pod presją, i gdzie podejmowanie wyborów nigdy nie są proste.

Ten sezon wynikał z chęci opowiedzenia fikcyjnej historii o siłach, które są w grze, a nie z próby wyobrażenia sobie, jak potoczą się sprawy, podsumował Cuse.


"Jack Ryan" – zwiastun serialu


Powiązane artykuły Jack Ryan

Zobacz wszystkie artykuły

Jack Ryan  (2018)

 Jack Ryan

Polowanie na Czerwony Październik  (1990)

 Polowanie na Czerwony Październik

Jack Ryan: Teoria chaosu  (2014)

 Jack Ryan: Teoria chaosu

Suma wszystkich strachów  (2002)

 Suma wszystkich strachów

Najnowsze Newsy

Seriale

Nowy odcinek "Stranger Things" dziś w nocy? Tak głosi fanowska teoria

10 komentarzy
Seriale

Joanna Kulig jako polska Erin Brokovich w serialu Netfliksa

VOD Seriale

"Tomb Raider": Kogo zagrają Weaver i Isaacs? Ujawniono resztę obsady

11 komentarzy
VOD Seriale Filmy

Netflix: polski Top 10 tygodnia – ten serial pokonał "Stranger Things"

VOD Seriale Filmy

Netflix: Top 10 tygodnia – jak poradził sobie koniec "Stranger Things"?

Filmy

Z uniwersum Marvela do filmu o Batmanie

16 komentarzy
Filmy

Sydney Sweeney powróci w sequelu "Pomocy domowej"

28 komentarzy