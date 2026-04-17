"Jackass: Best and Last": Johnny Knoxville ujawnia szczegóły projektu

Ostatni dzień CinemaConu podporządkowany był w szczególności ogłoszeniom wytwórni Paramount. Pomiędzy zapowiedziami widowisk akcji i gwiazdorskich produkcji uwagę zgromadzonych przyciągnęła wizyta Johnny'ego Knoxville'a. Twórca wzruszony ciepłym przyjęciem swojej osoby ze sceny zapowiedział nadchodzącą premierę filmu "Jackass: Best and Last", stanowiącego zwieńczenie tej trwającej ponad dwie dekady przygody. Film trafi do kin 26 czerwca.
"Jackass: Best and Last" – co wiemy?
Zgromadzeni na CinemaConie mieli także okazję zobaczyć premierowo zwiastun nadchodzącego filmu z uniwersum "Jackass
". Materiał wideo zaczyna się od Knoxville'a
przyznającego, że odczuwa głęboki smutek z powodu zakończenia przygody "Jackassów
". By pożegnać się w wielkim stylu, ekipa – zgodnie z tytułem – zupełnie nowe numery połączy z kultowymi popisami z minionych lat. Portal The Hollywood Reporter zapewnia, że nie zabraknie w nich zwierząt hodowlanych, paralizatorów ani ludzi zwijających się z bólu po ciosach w genitalia. Słowem: wszystko po staremu, ale w nowoczesnej odsłonie. "Jackass" znaczy cholernie dużo dla mnie, dla obsady i całej ekipy, która trzyma się razem od ponad 25 lat
– powiedział Knoxville
ze sceny. Zapewnił też, że na wielkie pożegnanie, jakim ma być "Best and Last"
powrócą weterani "Jackassu
": Chris Pontius
, Steve-O
, Wee Man
, Dave England
, Preston Lacy
oraz Danger Ehren
, a także nowe nabytki, które dołączyły do ekipy dopiero w ciągu ostatnich kilku lat działalności.
"Jackass
" rozpoczął się w 2000 roku jako komediowy show na MTV, w którym banda "szaleńców" wyczyniała przed kamerami niestworzone rzeczy, często z udziałem niewinnych postronnych. W 2002 roku do kin trafiła pierwsza pełnometrażowa odsłona. Od tego czasu seria doczekała się już łącznie czterech pełnometrażowych produkcji filmowych oraz prawie drugie tyle programów specjalnych czy "połówek" (jak chociażby "Jackass wersja 3.5
") – produkcji zmontowanych z wyciętych materiałów, które nie zmieściły się w podstawowych wersjach filmów.
