"Jackass: Best and Last": Ostatnie wygłupy ekipy "Jackass". Oto zwiastun filmu

Nawet jeśli przez ostatnie 25 lat ekipa "Jackass" poruszała do łez raczej ze śmiechu lub ciosu w genitalia, opublikowany dzisiaj zwiastun witamy z prawdziwie nostalgiczną łezką. Wszystko przez to, że przygoda czołowych żartownisiów Ameryki powoli się kończy. Zanim jednak zasiądziemy w kinach, by ich pożegnać, Johnny Knoxville w końcu podzielił się zwiastunem projektu "Jackass: Best and Last", którego światowa premiera zaplanowana jest na 26 czerwca tego roku. Jesteście gotowi?
"Jackass: Best and Last" – zwiastun filmu
"Jackass: Best and Last" – co wiemy?
By pożegnać się w wielkim stylu, ekipa "Jackass
" – zgodnie z tytułem ich ostatniego filmu – zupełnie nowe numery połączy z kultowymi popisami z minionych lat. Portal The Hollywood Reporter zapewnia, że nie zabraknie w nich zwierząt hodowlanych, paralizatorów ani ludzi zwijających się z bólu po ciosach w przyrodzenie. Słowem: wszystko po staremu, ale w nowoczesnej odsłonie. "Jackass" znaczy cholernie dużo dla mnie, dla obsady i całej ekipy, która trzyma się razem od ponad 25 lat
– powiedział Knoxville
ze sceny CinemaConu. Zapewnił też, że na wielkie pożegnanie, jakim ma być "Best and Last
" powrócą weterani "Jackassu
": Chris Pontius
, Steve-O
, Wee Man
, Dave England
, Preston Lacy
oraz Danger Ehren
, a także nowe nabytki, które dołączyły do ekipy dopiero w ciągu ostatnich kilku lat działalności. Wśród nich znalazł się chociażby Larry – autonomiczny robot firmy Unitree.
"Jackass
" rozpoczął się w 2000 roku jako komediowy show na MTV, w którym banda "szaleńców" wyczyniała przed kamerami niestworzone rzeczy, często z udziałem niewinnych postronnych. W 2002 roku do kin trafiła pierwsza pełnometrażowa odsłona. Od tego czasu seria doczekała się już łącznie czterech pełnometrażowych produkcji filmowych oraz prawie drugie tyle programów specjalnych czy "połówek" (jak chociażby "Jackass wersja 3.5
") – produkcji zmontowanych z wyciętych materiałów, które nie zmieściły się w podstawowych wersjach filmów.