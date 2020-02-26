"Jackass 5" i... koniec? Johnny Knoxville o przyszłości cyklu

Jeśli zbliżający się "Jackass 5" rozbudził wasz apetyt na kolejne części cyklu… obejdziecie się smakiem. W jednym z ostatnich wywiadów Johnny Knoxville potwierdził, że film, który wejdzie na ekrany latem tego roku, ostatecznie zakończy serię. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Johnny Knoxville zapowiada koniec "Jackassa"
W rozmowie z magazynem "The Rolling Stone" Knoxville
nie pozostawił złudzeń co do przyszłości "Jackassa": To będzie ostatnia część. To naturalny koniec. Więc będzie absolutnie okropny
– powiedział.
Nie powinno to nikogo dziwić, biorąc pod uwagę liczne kontuzje, jakie przy pracy nad dotychczasowymi odsłonami cyklu odnieśli członkowie oryginalnej obsady. Z pewnością utrudniają one wykonywanie kolejnych wyczynów kaskaderskich.
Kadr z filmu "Jackass Forever"Premiera filmu zaplanowana jest na 26 czerwca 2026 roku.
Fenomen "Jackassa"
"Jackass
" rozpoczął się w 2000 roku jako komediowy show na MTV, w którym banda "szaleńców" wyczyniała przed kamerami niestworzone rzeczy, często z udziałem niczego nieświadomych postronnych osób. W 2002 roku do kin trafiła pierwsza pełnometrażowa odsłona. Od tego czasu seria doczekała się czterech pełnometrażowych produkcji filmowych oraz prawie drugie tyle programów specjalnych czy "połówek" (jak chociażby "Jackass wersja 3.5
") – produkcji zmontowanych z wyciętych materiałów, które nie zmieściły się w podstawowych wersjach filmów.
Zobacz zwiastun filmu "Jackass Forever"
Aktualnie cykl zamyka film "Jackass Forever
", który trafił na ekrany w 2022 roku. Przypominamy jego zwiastun: