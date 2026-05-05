Polski reportaż "Jak nakarmić dyktatora" trafił do Hollywood. Prosto na festiwal Roberta De Niro
Polski reportaż "Jak nakarmić dyktatora" trafił do Hollywood. Prosto na festiwal Roberta De Niro

Dokument "Jak nakarmić dyktatora", oparty na książce Witolda Szabłowskiego, będzie miał premierę w czerwcu w Nowym Jorku, na założonym przez Roberta De Niro festiwalu Tribeca. Szabłowski jest także scenarzystą i koproducentem filmu. 


Witold Szabłowski, jeden z najbardziej cenionych polskich reporterów i autorów literatury faktu, odnosi kolejny międzynarodowy sukces. Film dokumentalny "Jak nakarmić dyktatora", oparty na jego książce, będzie miał światową premierę 10 czerwca podczas Tribeca Festival w Nowym Jorku – prestiżowego wydarzenia, współzałożonego przez Roberta De Niro.Tribeca należy do najważniejszych międzynarodowych festiwali filmowych. Powstał w 2002 roku i stał się miejscem premier ambitnego kina autorskiego, dokumentalnego i niezależnego. Na jego czerwonych dywanach pojawiali się m.in. Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Scarlett Johansson czy Quentin Tarantino


To ważny moment w karierze Szabłowskiego, ponieważ nie tylko napisał książkowy pierwowzór, ale jest także scenarzystą oraz współproducentem filmu. Tym samym staje się pierwszym polskim twórcą reportażu, którego prozę ekranizują Amerykanie. A także pierwszym polskim pisarzem, który współprodukuje swój film. Przed nim ekranizacje swoich książek w Hollywood mieli jedynie Henryk Sienkiewicz, Jerzy Kosiński, Stanisław Lem i Andrzej Sapkowski.

Film "Jak nakarmić dyktatora" w reżyserii Andrew Neela opowiada historię pięciu kucharzy pracujących dla dyktatorów XX i XXI wieku. Wśród bohaterów znaleźli się ludzie związani z otoczeniem Idiego Amina, Pol Pota, Augusto Pinocheta, Saddama Husseina oraz Kim Dzong Ila. Twórcy pokazują mechanizmy władzy z niecodziennej perspektywy – poprzez kuchnię, codzienność i relacje z osobami pozostającymi blisko tyranów.


Książka Szabłowskiego zdobyła uznanie czytelników i krytyków dzięki oryginalnemu pomysłowi oraz reporterskiej wnikliwości. Autor znany jest z łączenia historii, polityki i indywidualnych ludzkich losów, a jego książki zostały przetłumaczone na ponad 30 języków.

Premiera na Tribeca Festival może otworzyć przed filmem drogę do dalszych pokazów festiwalowych i międzynarodowej dystrybucji. Dla samego Szabłowskiego to potwierdzenie, że polska literatura faktu znajduje odbiorców nie tylko na rynku wydawniczym, lecz staje się także inspiracją dla światowego kina.

