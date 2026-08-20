Newsy Seriale Inne Josh Radnor o relacjach z kolegami z planu "Jak poznałem waszą matkę"
Inne / Seriale

Josh Radnor o relacjach z kolegami z planu "Jak poznałem waszą matkę"

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Jak+pozna%C5%82em+wasz%C4%85+matk%C4%99%22%3A+Josh+Radnor+o+relacjach+z+kolegami+z+planu.+%22Jeste%C5%9Bmy+jak+rodzina%22-168148
Josh Radnor o relacjach z kolegami z planu &quot;Jak poznałem waszą matkę&quot;
źródło: Getty Images
autor: Santiago Felipe
Od emisji finałowego odcinka "Jak poznałem waszą matkę" minęło w tym roku 12 lat. Josh Radnor opowiedział o relacjach, jakie łączą dziś paczkę ekranowych przyjaciół. 

Josh Radnor: "Jesteśmy jak rodzina"


Goszcząc w podcaście half the Picture, Radnor został zapytany, czy utrzymuje kontakty z ekranową paczką przyjaciół z "Jak poznałem waszą matkę". Mogłoby się wprawdzie wydawać, że na planie produkowanego przez dziewięć lat (2005–2014) i liczącego 208 odcinków serialu zawiązały się przyjaźnie, ale ekranowy Ted Mosby zaprzeczył. Nie znaczy to jednak, że jest z kimś skłócony.

Bardzo kocham tych wszystkich ludzi. To trochę jak w college'u, kiedy spędzacie razem bardzo intensywny czas i wydaje ci się, że tak będzie już zawsze – po prostu nie umiesz już sobie wyobrazić życia, w którym nie widujesz ich codziennie, bo to trwa tyle czasu. Ale potem to się kończy i każdy zaczyna żyć własnym życiem – wyjaśnił.

GettyImages-159537843.jpg Getty Images © CBS Photo Archive
Neil Patrick Harris, Cobie Smulders, Josh Radnor, Alyson Hannigan i Jason Segel na planie pilotowego odcinka "Jak poznałem waszą matkę"

Radnor porównał też dynamikę relacji między aktorami na planie do rodziny: 

Moim zdaniem to bardziej jak rodzina niż przyjaciele – w tym sensie, że rodziny sobie nie wybierasz. Zostaliśmy obsadzeni. Nie wybraliśmy siebie nawzajem. Rodzinna dynamika tworzy się, kiedy przez długi czas przebywa się w takim środowisku. Ale jest w tym też miłość, która jest całkiem głębokim, bogatym i prawdopodobnie będzie trwać wiecznie, ale nie jest to miłość aktywna. Aktorstwo jest jak romanse, które się przeżywa, a potem idzie się dalej.

Skąd znamy Josha Radnora? Zobacz zapowiedź "Mt. Mystic"


Josh Radnor największą popularność zyskał dzięki roli Teda Mosby'ego w sitcomie "Jak poznałem waszą matkę". W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "To nie jest kolejna komedia dla kretynów", "SzczęścieDziękujęProszęWięcej", "Sztuki wyzwolone" czy serial "Łowcy". Aktualnie pracuje nad mockumentem "Mt. Mystic" – serialem komediowym opowiadającym o grupie dysfunkcyjnych pracowników parku narodowego.  Zobaczcie krótką zapowiedź wideo: 



W udostępnionym opisie możemy przeczytać: 

Zamykamy park do odwołania, ponieważ z wulkanem dzieje się coś dziwnego. Prosimy o cierpliwość. Wrócimy, gdy spuści trochę pary. Wkrótce wrócimy z pierwszym sezonem "Mt. Mystic"!

Powiązane artykuły Josh Radnor

Zobacz wszystkie artykuły

Jak poznałem waszą matkę  (2005)

 Jak poznałem waszą matkę

Jak poznałam twojego ojca  (2022)

 Jak poznałam twojego ojca

Kak ya vstretil vashu mamu  (2010)

 Kak ya vstretil vashu mamu

How I Met Your Dad  (2015)

 How I Met Your Dad

Najnowsze Newsy

Podcast Filmy

"Mam parę uwag" #146: "Koniec ulicy Dębowej" to koniec "Parku Jurajskiego"?

Wideo

Gotowi na "Kroniki lasu"? Zwiastun nowej animacji twórców "Koraliny"

Filmy

Polujący na pedofili Chris Hansen o filmie z Pattinsonem: Obejrzę

Filmy Box office

"Całkiem nowy dzień" z rekordowym wynikiem w polskich kinach

Seriale

Vince Vaughn wraca do "Małpiego biznesu" w 2. sezonie

Inne Festiwale i nagrody Filmy

Wenecja 2026: Czy rosyjski film powinien brać udział w konkursie?

6 komentarzy
Filmy

"Buntownik" przez przypadek trafił na Prime przed premierą!

4 komentarze