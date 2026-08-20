Josh Radnor o relacjach z kolegami z planu "Jak poznałem waszą matkę"

Goszcząc w podcaście half the Picture, Radnor został zapytany, czy utrzymuje kontakty z ekranową paczką przyjaciół z "Jak poznałem waszą matkę". Mogłoby się wprawdzie wydawać, że na planie produkowanego przez dziewięć lat (2005–2014) i liczącego 208 odcinków serialu zawiązały się przyjaźnie, ale ekranowy Ted Mosby zaprzeczył. Nie znaczy to jednak, że jest z kimś skłócony.
Bardzo kocham tych wszystkich ludzi. To trochę jak w college'u, kiedy spędzacie razem bardzo intensywny czas i wydaje ci się, że tak będzie już zawsze – po prostu nie umiesz już sobie wyobrazić życia, w którym nie widujesz ich codziennie, bo to trwa tyle czasu. Ale potem to się kończy i każdy zaczyna żyć własnym życiem – wyjaśnił.
Neil Patrick Harris, Cobie Smulders, Josh Radnor, Alyson Hannigan i Jason Segel na planie pilotowego odcinka "Jak poznałem waszą matkę"
Radnor porównał też dynamikę relacji między aktorami na planie do rodziny:
Moim zdaniem to bardziej jak rodzina niż przyjaciele – w tym sensie, że rodziny sobie nie wybierasz. Zostaliśmy obsadzeni. Nie wybraliśmy siebie nawzajem. Rodzinna dynamika tworzy się, kiedy przez długi czas przebywa się w takim środowisku. Ale jest w tym też miłość, która jest całkiem głębokim, bogatym i prawdopodobnie będzie trwać wiecznie, ale nie jest to miłość aktywna. Aktorstwo jest jak romanse, które się przeżywa, a potem idzie się dalej.
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