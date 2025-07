Najlepsze filmy I półrocza 2025. Ranking redakcji Filmwebu Was zaskoczy

Najlepsze premiery kinowe i VOD w Polsce w I półroczu 2025 roku. Co znalazło się na liście?

Top 18 filmów w Polsce od stycznia do czerwca 2025 roku według członków redakcji Filmwebu.

18 Wojna Warfare 2025 1h 35m Dramat Wojenny Akcja Alex Garland Ray Mendoza USA Wielka Brytania Dramat Wojenny Akcja Joseph Quinn D'Pharaoh Woon-A-Tai Film przenosi widzów do domu irackiej rodziny, gdzie pluton amerykańskich Navy SEALs obserwuje ruchy sił USA na terytorium kontrolowanym przez rebeliantów. To pełna realizmu opowieść o współczesnej wojnie, przedstawiona w czasie rzeczywistym i oparta na wspomnieniach tych, którzy ją przeżyli – historia, jakiej nigdy wcześniej nie opowiedziano. Z recenzji Filmwebu: Z tym większą mocą uderza w nas absurd wojny – niepotrzebnie przelewana krew, rozrzucane wnętrzności, poharatane ciała, pogrążone w konwulsjach cierpienia. Teza filmowców jest jasna: wojna to niepotrzebny ból. Ale również – honor, współpraca, braterstwo. Ale tylko wewnątrz jednej ze stron konfliktu.

17 Thunderbolts* 2025 2h 6m Akcja Sci-Fi Jake Schreier USA Akcja Sci-Fi Florence Pugh Sebastian Stan Najnowszy film ze Studia Marvel "Thunderbolts" przedstawia nietypową drużynę antybohaterów - Yelenę Belovą, Bucky’ego Barnesa, Czerwonego Strażnika, Ghosta, Taskmastera i Johna Walkera. Niepokorni bohaterowie wpadną w niebezpieczną pułapkę zastawioną przez Valentinę Allegra de Fontaine. Czy zmuszeni do podjęcia ryzykownej misji zdołają stawić czoła mrocznym tajemnicom swojej przeszłości? Z recenzji Filmwebu: Dość powiedzieć, że zamiast z siejącym zniszczenie lateksowym ironistą bohaterowie walczą tu z – uwaga – depresją, personifikowaną przez jednego z najciekawszych antagonistów uniwersum, Voida.

16 Sztuka pięknego życia We Live in Time 2024 1h 48m Melodramat John Crowley Francja Wielka Brytania Melodramat Andrew Garfield Florence Pugh Nagły wypadek samochodowy splata losy Almut i Tobiasa, odmieniając je na zawsze. Od momentu, kiedy wspólnie trafiają na pogotowie, zaczyna w nich kiełkować silna więź, która z biegiem czasu przeradza się w głębokie uczucie. Poprzez migawki ich wzajemnego zauroczenia, budowania domu i stawania się rodziną – nieoczekiwanie wychodzi na jaw prawda o zdrowiu Almut, która może zachwiać fundamentem tego co stworzyli. i? Z recenzji Filmwebu: Jest w tym wszystkim jakaś prawda o zawierzeniu swojego życia drugiej osobie. Innymi słowy – dawno nie było w amerykańskim kinie portretu związku, który nie bazowałby na filmowych kliszach i fantazmatach w stylu "co by było gdyby", jak to miało miejsce w zeszłorocznym "Poprzednim życiu". W "Sztuce pięknego życia" Tobias i Almut są już po trzydziestce i kiedy odkrywają siłę tego "prawdziwego" uczucia, nie chcą być wybredni, ale po prostu szczęśliwi.

15 M3GAN 2.0 2025 1h 59m Horror Sci-Fi Gerard Johnstone USA Wielka Brytania Horror Sci-Fi Allison Williams Violet McGraw W niewyjaśnionych okolicznościach dochodzi do kradzieży technologii leżącej u podstaw działania M3GAN. Zostaje ona niewłaściwie wykorzystana przez potężnego kontrahenta wojskowego do stworzenia robota-szpiega znanego jako Amelia. Jednak wraz ze wzrostem samoświadomości Amelii, staje się ona zdecydowanie mniej zainteresowana przyjmowaniem rozkazów od ludzi ani przebywaniem ich w pobliżu. Z recenzji Filmwebu: Horrorowa aura i wariacja nad "nawiedzonym dzieckiem" całkowicie zanika, będąc zastąpiona przez sensacyjność. Uwagę widzów mają podtrzymywać akcja, ekwilibrystyka i mordobicia, a nie wywołujący ciarki na plecach gęsty klimat. Twórcom nie brakuje na tym polu pomysłowości.

14 Elio 2025 1h 30m Animacja Familijny Przygodowy Adrian Molina Madeline Sharafian Animacja Familijny Przygodowy Yonas Kibreab Zoe Saldaña Każdy z nas goni za czymś. A co, jeśli to coś dogoni ciebie? Bohaterem nowego filmu Pixar Animation Studios jest Elio, fan wszystkiego, co związane z kosmitami. Elio poznaje odpowiedź na to najważniejsze z pytań, kiedy zostaje przewieziony do międzyplanetarnego raju, w którym mieszkają inteligentne formy życia z różnych galaktyk. Z recenzji Filmwebu: Jeśli jakaś uniwersalna lekcja płynie z nieskończenie rozszerzającego się kosmosu, to chyba ta, że w pogoni za lepszymi światami możemy nigdy nie przestać uciekać przed samym sobą. Elio miał to szczęście, że zatrzymało go bliskie spotkanie – z Obcym, w którym odnalazł coś znajomego. Tym samym Obcym, który zamiast nową technologię albo ukryty sens życia ofiarował mu sprawy zupełnie przyziemne: pomocną mackę, perspektywę, wysłuchanie.

13 Daaaaaali! Daaaaaali ! 2023 1h 17m Komedia Quentin Dupieux Francja Komedia Anaïs Demoustier Edouard Baer Przed młodą francuską dziennikarką nie lada wyzwanie. Ma przeprowadzić wywiad z człowiekiem o niezwykłym umyśle, ogromnym talencie i... jeszcze większym ego. Mowa o słynnym hiszpańskim malarzu, czołowym surrealiście Salvadorze Dalím (w którego rolę wciela się nie jeden, a kilku cenionych francuskich aktorów). Nie będzie to proste zadanie dla stawiającej pierwsze kroki w zawodzie Judith, zwłaszcza że jej ekscentryczny rozmówca od samego początku nie ułatwia sprawy. Z recenzji Filmwebu: Na tym właśnie zasadza się magia wizji Dupieux – to kino odrodzenia iluzji i atrakcji. Kino, w którym tak nonszalancko rozcina się porządki narracyjne, aby na końcu mogła przede wszystkim wybrzmieć najbardziej absurdalna, szokująca puenta.

12 The Last Showgirl 2024 1h 25m Dramat Gia Coppola USA Dramat Pamela Anderson Brenda Song Shelley od trzech dekad występuje jako tancerka w rozbieranej rewii w Las Vegas. Swoją pracę traktuje nie tylko jako formę rozrywki dla masowego odbiorcy, ale przede wszystkim sztukę, korzeniami sięgającą do najlepszych wzorców francuskiej burleski. Choć osiągnęła mistrzostwo w swoim fachu, prowadzący show postanawiają zastąpić ją młodszym, "wizualnie apetyczniejszym" pokoleniem. Z recenzji Filmwebu: Centralne miejsce zajmuje oczywiście Pamela Anderson, która pierwszy raz gra tak rozbudowaną dramatyczną partię. Bez make-upu i wyszukanych stylizacji gwiazda wygląda zwyczajnie, a Shelley zyskuje jej charakterystyczną ekspresję i bezpośredniość. Nie mniej zaskakuje Dave Bautista, który czyni z Eddiego wrażliwego, wycofanego faceta. O charyzmie, klasie i energii Jamie Lee Curtis trzeba by napisać osobny esej.

11 F1: Film F1: The Movie 2025 2h 35m Dramat Sportowy Joseph Kosinski USA Dramat Sportowy Brad Pitt Damson Idris Sonny Hayes, nazywany "największym niespełnionym", był najbardziej obiecującym kierowcą Formuły 1 i zjawiskiem lat 90. do czasu spektakularnego wypadku, który niemal zakończył jego karierę. Po 30 latach jest najemnym kierowcą bez stałego miejsca zamieszkania. Wtedy zwraca się do niego dawny kolega z zespołu, Ruben Cervantes, obecnie właściciel będącego na skraju bankructwa zespołu F1. Ruben przekonuje Sonny'ego do powrotu do Formuły 1. Z recenzji Filmwebu: Jego dzieło jest bowiem spektakularnym tryumfem filmowej techniki i efektem wyjątkowego romansu myśli inżynieryjnej z reżyserską. Specjalnie przeprojektowane bolidy F2 służyły tu za luksusowe wózki kamerowe. Swoją konstrukcją dźwigały 15 miniaturowych kamer 6K zamontowanych na obrotowych uchwytach oraz jednego aktora, pełniącego także rolę zawodowego kierowcy i – w pewnym sensie – asystenta operatora.

10 Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi Final Destination: Bloodlines 2025 1h 50m Horror Zach Lipovsky Adam B. Stein Kanada USA Horror Kaitlyn Santa Juana Teo Briones Prześladowana strasznym, powtarzającym się koszmarem studentka Stefanie wraca do rodzinnego miasta. Chce odnaleźć jedyną osobę, która może przerwać błędne koło i ocalić członków jej rodziny przed niechybnie czekającą ich makabryczną śmiercią. Z recenzji Filmwebu: Gdy paliwem wydarzeń jest jednocześnie efekt motyla i prawo Murphy'ego, wówczas groteska i groza przyjemnie się równoważą. Mamy przed sobą ekranizację nagród Darwina i antyporadnik BHP, od którego trudno oderwać oczy. Odpowiedzialni za całość Zach Lipovsky i Adam B. Stein kreatywnie dyrygują naszą uwagą. Wypuszczają zwiastuny śmierci, by zrobić nam psikusa i uderzyć, gdy tylko opuszczamy gardę.

9 The Order: Ciche braterstwo The Order 2024 1h 54m Thriller Justin Kurzel Kanada USA Wielka Brytania Thriller Jude Law Nicholas Hoult Zainspirowany szokująco prawdziwymi wydarzeniami "The Order: Ciche braterstwo" to trzymający w napięciu thriller z Jude'em Lawem w roli wytrawnego agenta FBI Terry'ego Huska, który odkrywa krajowy spisek terrorystyczny dążący do obalenia rządu federalnego. Z recenzji Filmwebu: Nowy film Kurzela poprowadzony jest równie silną reżyserską ręką. Mamy tu minimum środków dla maksimum efektu: kamera po prostu "robi robotę" i wiernie podąża za akcją, szukając najbardziej efektywnych – a niekoniecznie efektownych – kątów i punktów widzenia. Tonacja kolorystyczna jest odpowiednio "zgniła" i niemal monochromatyczna, a kiedy w kadrze niespodziewanie błyśnie wykrzyknik czerwonego koloru, możemy być pewni, że to Ważne.

8 Jak wytresować smoka How to Train Your Dragon 2025 2h 5m Familijny Fantasy Przygodowy Dean DeBlois USA Wielka Brytania Familijny Fantasy Przygodowy Mason Thames Nico Parker Na wyspie Berk, gdzie wikingowie i smoki są zaciekłymi wrogami od pokoleń, mieszka Czkawka. Pomysłowy, ale niedoceniony syn wodza, Czkawka przeciwstawia się wielowiekowej tradycji, kiedy zaprzyjaźnia się ze Szczerbatkiem. Ich nieprawdopodobna więź ujawnia prawdziwą naturę smoków, podważając fundamenty społeczeństwa wikingów. Z wojowniczą i ambitną Astrid i Gobberem u boku Czkawka konfrontuje się ze światem rozdartym strachem i niezrozumieniem. Z recenzji Filmwebu: Konflikt napędzający fabułę zbudowany został na relacji Czkawki, pokojowo nastawionego do smoków, z ojcem, rozgoryczonym po śmierci żony, wychowanym w kulcie siły i przede wszystkim pragnącym zemsty. Motywacje i cele bohaterów są jasno określone, a sprawnie poprowadzona narracja i dobre tempo pozwalają przeżyć całe spektrum emocji.

7 Dziewczyna z igłą Pigen med nålen 2024 1h 55m Dramat Magnus von Horn Dania Polska Szwecja Dramat Vic Carmen Sonne Trine Dyrholm Karoline, młoda pracownica fabryki stara się przetrwać w Kopenhadze tuż po pierwszej wojnie światowej. Gdy zachodzi w ciążę, traci pracę i zostaje pozostawiona sama sobie. Wtedy poznaje Dagmar - charyzmatyczną właścicielkę nielegalnej agencji adopcyjnej, pomagającej matkom znaleźć nowe domy dla ich niechcianych dzieci. Nie mając żadnej alternatywy, Karoline podejmuje u Dagmar pracę jako mamka. Z recenzji Filmwebu: Hipnotyzująca "Dziewczyna z igłą" to nie tylko prowokujące do refleksji i skręcające wnętrzności gatunkowe arcydzieło. To również przerażające świadectwo historii, o której nie wolno nam zapominać.

6 Didi Dìdi 2024 1h 31m Dramat Komedia Sean Wang USA Dramat Komedia Izaac Wang Joan Chen W dokumentach oficjalnie figuruje jako Chris Wang, ale wszyscy mówią na niego Didi. Mieszka w Kalifornii, lecz mimo to w domu z mamą i babcią rozmawiają po tajwańsku. Ma grupę kolegów ze szkoły, buja się po skateparkach ze starszą ekipą i umówił się na randkę z Madi, jednak wciąż czuje, że nikt nie traktuje go do końca poważnie, i doskwiera mu samotność. Historia śledzi drogę 13-letniego entuzjasty deski i filmów do odpowiedzi na najważniejsze pytania: Kim jestem? Czego potrzebuję? Jednocześnie nostalgicznie wraca do ery telefonów z klapką, początków mediów społecznościowych i wrzucania amatorskich nagrań na YouTube'a.

5 Flow Straume 2024 1h 24m Animacja Fantasy Przygodowy Gints Zilbalodis Belgia Francja Łotwa Animacja Fantasy Przygodowy W zazwyczaj spokojnym lesie coś wisi w powietrzu. Sprawcą całego zamieszania jest szybko podnoszący się poziom wody, przed którym ucieka także dość nieufny kot. Zwierzę wskakuje na zniszczoną żaglówkę, rozpoczynając wielki rejs. Na jej pokładzie dochodzi do międzygatunkowego spotkania. Każdy rozbitek jest inny: labradora roznosi energia, lemur głównie gromadzi rzeczy, a kapibara – jak to kapibara! – spędza czas na wypoczynku. Z recenzji Filmwebu: Łotewski reżyser Gints Zilbalodis równoważy minorowe nastroje krzepiącą historią zwierzęcej solidarności i dość powiedzieć, że jest to konwencja wymagająca sporej narracyjnej finezji. "Flow" nie jest kinem z subtelnie zawoalowanym, proekologicznym przesłaniem. To pracująca na szóstym biegu machina gróźb i ostrzeżeń. Działa bez zarzutu przez całe osiemdziesiąt minut, choć najefektywniejsza jest w momentach cichej komunii wrażliwości między bohaterami a widzem.

4 Jak zostałam perliczką On Becoming a Guinea Fowl 2024 1h 35m Dramat Rungano Nyoni Irlandia Wielka Brytania Zambia Dramat Susan Chardy Elizabeth Chisela Noc, pustka na drodze i Shula – młoda kobieta, która natrafia na jezdni na ciało swojego wuja. Jego śmierć uruchamia absurdalny, brutalny spektakl, w którym milczenie kobiet jest normą, a mężczyźni stają się nietykalni. Gdzieś czai się bunt, a może jednak śmiech? Nic tylko zostać perliczką… Z recenzji Filmwebu: Rozpoznanie konwencji filmu zajmuje tu chwilę, i bardzo dobrze. Czy ta pusta droga to wieś, czy jakieś przedmieścia pomiędzy osiedlami? Na pewno jest to przestrzeń pomiędzy, cały film okaże się osadzony w takich przestrzeniach, niedookreślonym urbanistycznym rozgardiaszu.

3 Szpiedzy Black Bag 2025 1h 33m Thriller Szpiegowski Steven Soderbergh Wielka Brytania Thriller Szpiegowski Cate Blanchett Michael Fassbender Oficer wysokiej rangi brytyjskiego wywiadu staje przed ostatecznym testem lojalności, gdy sprawdza naruszenie bezpieczeństwa. George Woodhouse jest elitarnym pracownikiem strzeżonego brytyjskiego Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa (NCSC), ma tylko jedną słabość - niezachwiane oddanie swojej żonie. Zostaje przydzielony do delikatnej sprawy, mającej na celu wykrycie kreta w agencji, zanim zdąży on aktywować niszczycielskiego cyber-robaka o nazwie Severus. George otrzymuje listę pięciu podejrzanych. Z recenzji Filmwebu: W "Szpiegach" Soderbergh powraca do korzeni, oferując nie tyle skomplikowaną, co po prostu atrakcyjną intrygę. Diabeł tkwi tu w realizacji, bo ta – choć nastawiona na klasyczne rozwiązania (szybki i dynamiczny montaż, wycofana kamera śledząca naszych bohaterów niczym… szpieg) – wprowadza film na zupełnie nowy poziom współczesnego kina szpiegowskiego.

2 The Brutalist 2024 3h 35m Dramat Brady Corbet USA Węgry Wielka Brytania Dramat Adrien Brody Felicity Jones Uciekając z powojennej Europy, wizjonerski architekt László Toth przybywa do Ameryki, aby odbudować swoje życie, swoją pracę i małżeństwo z żoną Erzsébet po tym, jak w czasie wojny został zmuszony do rozstania przez zmieniające się granice i reżimy. Samotny w obcym, nowym kraju László osiedla się w Pensylwanii, gdzie bogaty i wybitny przemysłowiec Harrison Lee Van Buren dostrzega jego talent do budowania, ale władza i dziedzictwo mają swoją cenę... Z recenzji Filmwebu: W skali makro "The Brutalist" ma rewelacyjny flow od sceny do sceny, wzmocniony jeszcze przez wyraźne strukturalne rymy: lustrzane ujęcia i sekwencje powtarzające się pomiędzy dwiema połówkami filmu. W skali mikro widać zaś, że Corbet potrafi zwyczajnie zainscenizować rozmowę między dwiema postaciami. I to procentuje.

1 Lilo & Stitch 2025 1h 48m Komedia Przygodowy Dean Fleischer-Camp USA Komedia Przygodowy Maia Kealoha Sydney Agudong "Lilo i Stich" to szalenie zabawna i wzruszająca adaptacja klasycznego filmu Disneya z 2002 roku, opowiadająca o samotnej dziewczynce z Hawajów oraz zbiegłym kosmicie, który pomaga jej naprawić skomplikowane relacje rodzinne. Niezwykła więź, która połączy Lilo i Sticha pozwoli im zrozumieć, czym jest prawdziwa przyjaźń oraz to, że najbardziej w życiu liczą się najbliżsi, którzy nigdy nie zostawią nas w potrzebie. Z recenzji Filmwebu: "Lilo i Stich" udowadnia, że da się odświeżyć uwielbiany oryginał, nie zatracając przy tym jego magii. Przepis na sukces okazuje się zaskakująco prosty: szacunek do materiału wyjściowego oraz emocjonalna fabuła podlana dużą dawką humoru. Podczas seansu będziecie nie tylko chichotać, ale i otrzecie łzę wzruszenia.

W przeciwieństwie do rocznego podsumowania, który powstanie na podstawie indywidualnych list członków redakcji, to zestawienia bazuje wyłącznie na ocenach wystawionych przez nas na Filmwebie.Te wymogi spełniło 19 tytułów.Jesteśmy w Polsce, więc, a nie data światowej premiery. Dlatego też na liście pojawiły się tytuły, które na świecie pokazywane były w 2024 roku, ale w polskiej dystrybucji znalazły się dopiero w tym roku. Stąd obecność takich tytułów jak: " The Brutalist ", " Dziewczyna z igłą " czy " Flow ".Pierwsze półrocze należało do kin. Niemal wszystkie pozycje w redakcyjnym rankingu to filmy, które w tym roku trafiły w pierwszej kolejności do polskich kin.Niestety w zestawieniu zabrakło polskich tytułów. Pocieszeniem pozostaje fakt, że na liście są polskie koprodukcje.Całą listę 18 najlepszych filmów I półrocza 2025 roku znajdziecie poniżej. Za pół roku możecie spodziewać się tradycyjnego rocznego podsumowania. Ciekawe, ile filmów z poniższej listy znajdziecie się w tamtym zestawieniu.