Wypadek podczas prac nad "Jak wytresować smoka 2". Technik stracił kilka palców
Na planie aktorskiej wersji "Jak wytresować smoka 2" doszło do poważnego wypadku. Członek ekipy odpowiedzialnej za efekty specjalne stracił kilka palców jednej dłoni podczas pracy.

Do zdarzenia miało dojść w warsztacie na terenie Sky Studios Elstree w Wielkiej Brytanii, gdzie obecnie realizowane są zdjęcia do filmu. Według doniesień medialnych, technik uległ wypadkowi z udziałem piły. Szczegóły zdarzenia nie zostały ujawnione, a studio Universal Pictures odmówiło komentarza.

Za sterami produkcji ponownie stoi Dean DeBlois, który odpowiada za scenariusz, reżyserię i produkcję wykonawczą. Premiera filmu zaplanowana jest na 11 czerwca 2027 roku. Producentami są m.in. Marc Platt i Adam Siegel.

Seria "Jak wytresować smoka", oparta na książkach Cressidy Cowell, zarobiła dotąd ponad 2,2 miliarda dolarów na całym świecie. Aktorska wersja pierwszej części okazała się dużym sukcesem, osiągając ponad 636 mln dolarów wpływów.

W obsadzie sequela znaleźli się m.in. Phil Dunster, Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler, Cate Blanchett, Ólafur Darri Ólafsson, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James i Harry Trevaldwyn.

