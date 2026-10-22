"Jantar": powstaje film o gwieździe polskiej muzyki

Historię kolejnej gwiazdy polskiej estrady za jakiś czas będziemy mogli oglądać na wielkim ekranie. Jak informuje dziś NEXT FILM, rozpoczęły się właśnie prace nad produkcją filmu "Jantar" inspirowanego życiem Anny Jantar – jednej z najpopularniejszych polskich wokalistek lat 70. Producent ogłosił zarazem rozpoczęcie ogólnopolskiego castingu do głównej roli w filmie.
Biografia Anny Jantar: co wiemy?
Reżyserem produkcji został Daniel Jaroszek
– autor filmu "Drużyna A(A)
" oraz "Johnny
" opowiadającego o księdzu Janie Kaczkowskim
. Jaroszek
jest również odpowiedzialny za scenariusz produkcji, który napisał wraz z Tatianą Zawrzykraj-Kutz
("Co wyszeptał nam deszcz
").
Producentem filmu "Jantar"
jest Robert Kijak
, który w firmie NEXT FILM pełni funkcję prezesa. W przeszłości odpowiadał on za powstanie filmów "Bogowie
", "Sztuka kochania
" czy "Nasza rewolucja
", która była pokazywana w tym roku na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W powstanie filmu "Jantar"
zaangażowana jest także Natalia Kukulska
, córka Anny Jantar
. Anna Jantar
jest jedną z najważniejszych twarzy polskiej muzyki lat 70-tych. Jej krótka kariera solowa, rozpoczęta w 1973 roku i zakończona tragiczną śmiercią w katastrofie lotniczej siedem lat później, przyniosła takie hity jak "Tyle słońca w całym mieście" czy "Nic nie może wiecznie trwać". To pierwszy raz, gdy jej historia zostanie przeniesiona na ekran.
Anna Jantar – "Za każdy uśmiech"