"Jedna bitwa po drugiej" na platformach streamingowych. Znamy datę premiery

Największy przebój kasowy Paula Thomasa Andersona, a zarazem najdroższy film w jego karierze, już wkrótce będzie można oglądać legalnie bez wychodzenia z domu. Portal World of Reel twierdzi, że zna datę premiery filmu "Jedna bitwa po drugiej".
Dwa miesiące po kinowej premierze "Jedna bitwa po drugiej" na VOD "Jedna bitwa po drugiej"
trafiła do kin pod koniec września. Film do tej pory zarobił w kinach 190 milionów dolarów
. Jest to absolutny rekord w jego karierze. Do tej pory najlepiej sprzedającym się filmem w dorobku Andersona
był "Aż poleje się krew
" z wynikiem 77 milionów dolarów.
Jednak "Jedna bitwa po drugiej
" miała olbrzymi budżet. Z tego też powodu dystrybucja kinowa mogła co najwyższej ograniczyć straty, ale nie przyniesie Warner Bros. zysków.
Wkrótce film zacznie jednak zarabiać na dystrybucji domowej. Jeśli wierzyć źródłom portalu World of Reel, "Jedna bitwa po drugiej" trafi na VOD 20 listopada
. Oczywiście na razie będą to te platformy, które za opłatą oferować będą cyfrowe kopie filmu na własność lub też do wypożyczenia.
Fani fizycznych nośników muszą uzbroić się w cierpliwość. World of Reel twierdzi, że "Jedna bitwa po drugiej
" pojawi się w 4k UHD i na Blu-ray 20 stycznia
, tuż przed ogłoszeniem nominacji do Oscarów.
