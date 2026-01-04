"Jedna bitwa po drugiej" z pierwszymi nagrodami w 2026 roku

Rozpoczyna się maraton z nagrodami filmowymi. W weekendowym kalendarzu są m.in. gala w Palm Springs oraz wręczenie Critics Choice Awards. W sobotę poznaliśmy zaś laureatów nagród Amerykańskiego Stowarzyszenia Krytyków Filmowych.
"Jedna bitwa po drugiej" wielkim wygranym
Wybory tego gremium okazały się bardzo ciekawe. Ogólnie wielkim wygranym jest "Jedna bitwa po drugiej", która zgarnęła aż cztery nagrody
. Co jednak ciekawe, mimo zdobycia obu nagród za role drugoplanowe, film nie wygrał w kategorii aktor pierwszoplanowy. Leonardo DiCaprio musiał uznać wyższość Ethana Hawke'a
.
Irański "To był zwykły przypadek"
wygrał w kategorii najlepszy scenariusz, ale przegrał walkę o tytuł najlepszego filmu nieanglojęzycznego z brazylijskim "Tajnym agentem"
(którego pokonał w walce o najlepszy scenariusz).
Największą niespodzianką jest jednak nagroda dla najlepszej aktorki. Przyznana ją Kathleen Chalfant
, która do tej pory była praktycznie całkowicie pomijana (do soboty jej największym sukcesem w tegorocznym sezonie nagród filmowych była nominacja do Nagród Independent Spirit
).
Zwiastun filmu "Jedna bitwa po drugiej"
Amerykańskie Stowarzyszenie Krytyków Filmowych - lista nagrodzonych FILM
"Jedna bitwa po drugiej
" REŻYSERIA Paul Thomas Anderson
- "Jedna bitwa po drugiej
" AKTOR Ethan Hawke
- "Blue Moon
" AKTORKA Kathleen Chalfant
- "Znajomy dotyk
" AKTOR DRUGOPLANOWY Benicio del Toro
- "Jedna bitwa po drugiej
" AKTORKA DRUGOPLANOWA Teyana Taylor
- "Jedna bitwa po drugiej
" SCENARIUSZ
"To był zwykły przypadek
" ZDJĘCIA
"Grzesznicy
" DOKUMENT
"My Undesirable Friends: Part I — Last Air in Moscow
" FILM NIEANGLOJĘZYCZNY
"Tajny agent
" FILM EKSPERYMENTALNY
"Morning Circle"