Wyścig po Oscary 2026: Jedna wygrana po drugiej dla Andersona i "Grzeszników"

W niedzielę trzy kolejne grupy krytyków przyznały swoje nagrody. To był wielki triumf filmów "Jedna bitwa po drugiej" (który wygrał w Los Angeles i Toronto) oraz "Grzesznicy" (którzy rozbili bank wśród krytyków z Waszyngtonu).
"Grzesznicy" gonią "Jedną bitwę po drugiej"
Krytycy ze stolicy USA naprawdę pokochali film "Grzesznicy
". Obraz zdobył w sumie 10 nagród i goni faworyta wczesnego etapu wyścigu oscarowego "Jedną bitwę po drugiej
". Ale film Andersona
w niedzielę zdobył 7 kolejnych wyróżnień, w tym w kategoriach film i reżyseria.
Warto zauważyć, że konkurencji w kategoriach aktorskich uciekają Benicio del Toro
i Rose Byrne
, ale ich przewaga nad resztą stawki wciąż nie jest zbyt duża i szybko wszystko może ulec zmianie.
Zwiastun filmu "Jedna bitwa po drugiej"
FAWORYCI W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH (po 7 rozdaniach nagród) FILM: "Jedna bitwa po drugiej"
(6 nagród) REŻYSERIA: Paul Thomas Anderson
- "Jedna bitwa po drugiej"
(4 nagrody) AKTOR: Leonardo DiCaprio
- "Jedna bitwa po drugiej"
i Ethan Hawke
- "Blue Moon"
(po 2 nagrody) AKTORKA: Rose Byrne
- "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"
(4 nagrody) AKTOR DRUGOPLANOWY: Benicio Del Toro
- "Jedna bitwa po drugiej"
(5 nagród) AKTORKA DRUGOPLANOWA: Amy Madigan
- "Zniknięcia"
i Teyana Taylor
- "Jedna bitwa po drugiej"
(po 2 nagrody) SCENARIUSZ ORYGINALNY: "Grzesznicy"
(4 nagrody) SCENARIUSZ ADAPTOWANY: "Jedna bitwa po drugiej"
(3 nagrody) FILM MIĘDZYNARODOWY: "To był zwykły przypadek"
(3 nagrody); "Tajny agent"
(2 nagrody) ANIMACJA: "K-popowe łowczynie demonów"
(3 nagrody) DOKUMENT: "My Undesirable Friends: Part I - Last Air in Moscow"
(3 nagrody); "Idealna sąsiadka"
(2 nagrody) ZDJĘCIA: "Grzesznicy"
(3 nagrody) MUZYKA: "Grzesznicy"
(2 nagrody) SCENOGRAFIA: "Grzesznicy"
(2 nagrody)
FILMY Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ WYRÓŻNIEŃ (po 7 rozdaniach nagród)
"Jedna bitwa po drugiej
" - 26 nagród
"Grzesznicy
" - 18 nagród
"To był zwykły przypadek
" - 7 nagród
"K-popowe łowczynie demonów
" - 5 nagród
Nagrody poszczególnych grup krytyków Nagrody krytyków z Los Angeles
Film: "Jedna bitwa po drugiej
"
Reżyseria: Paul Thomas Anderson
- "Jedna bitwa po drugiej
"
Występ pierwszoplanowy: Rose Byrne
- "Kopnęłabym cię, gdybym mogła
" i Ethan Hawke
- "Blue Moon
"
Występ drugoplanowy" Stellan Skarsgård
- "Wartość sentymentalna
" i Teyana Taylor
- "Jedna bitwa po drugiej
"
Scenariusz: "To był zwykły przypadek
"
Dokument: "My Undesirable Friends: Part I - Last Air in Moscow
"
Zdjęcia: "Sny o pociągach
"
Muzyka: "Sirāt
"
Scenografia: "Grzesznicy
"
Montaż: "Wielki Marty
"
Animacja: "Mała Amelia
"
Film nieanglojęzyczny: "Tajny agent
"
Film eksperymentalny: "Popołudnia samotności
"
Nowa Generacja: Eva Victor
- "Sorry, Baby
" Nagrody krytyków z Waszyngtonu
Film: "Grzesznicy
"
Reżyseria: Ryan Coogler
- "Grzesznicy
"
Aktor: Michael B. Jordan
- "Grzesznicy
"
Aktorka: Jessie Buckley
- "Hamnet
"
Aktor drugoplanowy: Benicio del Toro
- "Jedna bitwa po drugiej
"
Aktorka drugoplanowa: Teyana Taylor
- "Jedna bitwa po drugiej
"
Występ młodego aktora: Miles Caton
- "Grzesznicy
"
Gra głosem: Arden Cho
- "K-popowe łowczynie demonów
"
Gra motion capture: Zoe Saldaña
- "Avatar: Ogień i popiół
"
Obsada: "Grzesznicy
"
Scenariusz oryginalny: "Grzesznicy
"
Scenariusz adaptowany: "Jedna bitwa po drugiej
"
Animacja: "K-popowe łowczynie demonów
"
Scenografia: "Grzesznicy
"
Zdjęcia: "Grzesznicy
"
Montaż: "F1: Film
" i "Grzesznicy
"
Muzyka: "Grzesznicy
"
Najlepszy film pokazujący Waszyngton: "Dom pełen dynamitu
"
Kaskaderzy: "Mission: Impossible – The Final Reckoning
"
Dokument: "Idealna sąsiadka
"
Film obcojęzyczny: "Wartość sentymentalna
" Nagrody krytyków z Toronto
Film: "Jedna bitwa po drugiej
"
Reżyseria: Paul Thomas Anderson
- "Jedna bitwa po drugiej
"
Występ pierwszoplanowy: Rose Byrne
- "Kopnęłabym cię, gdybym mogła
" i Ethan Hawke
- "Blue Moon
"
Występ pierwszoplanowy w filmie kanadyjskim: Joan Chen
- "Montréal, ma belle"
Występ drugoplanowy: Benicio del Toro
- "Jedna bitwa po drugiej
" i Nina Hoss
- "Hedda
"
Występ drugoplanowy w filmie kanadyjskim: Elle-Máijá Tailfeathers
– "Sweet Angel Baby
"
Przełom aktorski: Abou Sangaré
- "Historia Souleymane'a
"
Scenariusz oryginalny: "Grzesznicy
"
Scenariusz adaptowany: "Jedna bitwa po drugiej
"
Film obcojęzyczny: "Sirāt
"
Dokument: "Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle
"
Animacja: "Endless Cookie
"
Pierwszy film: "Blue Heron
"