Wyścig po Oscary 2026: Jedna wygrana po drugiej dla Andersona i "Grzeszników"

The Hollywood Reporter
https://www.filmweb.pl/news/%22Jedna+bitwa+po+drugiej%22+z+nagrodami+krytyk%C3%B3w+z+Los+Angeles+i+Toronto.+%22Grzesznicy%22+z+nagrodami+krytyk%C3%B3w+z+Waszyngtonu-164266
Wyścig po Oscary 2026: Jedna wygrana po drugiej dla Andersona i &quot;Grzeszników&quot;
W niedzielę trzy kolejne grupy krytyków przyznały swoje nagrody. To był wielki triumf filmów "Jedna bitwa po drugiej" (który wygrał w Los Angeles i Toronto) oraz "Grzesznicy" (którzy rozbili bank wśród krytyków z Waszyngtonu).

"Grzesznicy" gonią "Jedną bitwę po drugiej"



Krytycy ze stolicy USA naprawdę pokochali film "Grzesznicy". Obraz zdobył w sumie 10 nagród i goni faworyta wczesnego etapu wyścigu oscarowego "Jedną bitwę po drugiej". Ale film Andersona w niedzielę zdobył 7 kolejnych wyróżnień, w tym w kategoriach film i reżyseria.

Warto zauważyć, że konkurencji w kategoriach aktorskich uciekają Benicio del Toro i Rose Byrne, ale ich przewaga nad resztą stawki wciąż nie jest zbyt duża i szybko wszystko może ulec zmianie.

Zwiastun filmu "Jedna bitwa po drugiej"




FAWORYCI W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH (po 7 rozdaniach nagród)



FILM: "Jedna bitwa po drugiej" (6 nagród)
REŻYSERIA: Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej" (4 nagrody)
AKTOR: Leonardo DiCaprio - "Jedna bitwa po drugiej" i Ethan Hawke - "Blue Moon" (po 2 nagrody)
AKTORKA: Rose Byrne - "Kopnęłabym cię, gdybym mogła (4 nagrody)
AKTOR DRUGOPLANOWY: Benicio Del Toro - "Jedna bitwa po drugiej" (5 nagród)
AKTORKA DRUGOPLANOWA: Amy Madigan - "Zniknięcia" i Teyana Taylor - "Jedna bitwa po drugiej" (po 2 nagrody)
SCENARIUSZ ORYGINALNY: "Grzesznicy" (4 nagrody)
SCENARIUSZ ADAPTOWANY: "Jedna bitwa po drugiej" (3 nagrody)
FILM MIĘDZYNARODOWY: "To był zwykły przypadek" (3 nagrody); "Tajny agent" (2 nagrody)
ANIMACJA: "K-popowe łowczynie demonów" (3 nagrody)
DOKUMENT: "My Undesirable Friends: Part I - Last Air in Moscow" (3 nagrody); "Idealna sąsiadka" (2 nagrody)
ZDJĘCIA: "Grzesznicy" (3 nagrody)
MUZYKA: "Grzesznicy" (2 nagrody)
SCENOGRAFIA: "Grzesznicy" (2 nagrody)

FILMY Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ WYRÓŻNIEŃ (po 7 rozdaniach nagród)



"Jedna bitwa po drugiej" - 26 nagród
"Grzesznicy" - 18 nagród
"To był zwykły przypadek" - 7 nagród
"K-popowe łowczynie demonów" - 5 nagród


Nagrody poszczególnych grup krytyków



Nagrody krytyków z Los Angeles

Film: "Jedna bitwa po drugiej"
Reżyseria: Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej"
Występ pierwszoplanowy: Rose Byrne - "Kopnęłabym cię, gdybym mogła" i Ethan Hawke - "Blue Moon"
Występ drugoplanowy" Stellan Skarsgård - "Wartość sentymentalna" i Teyana Taylor - "Jedna bitwa po drugiej"
Scenariusz: "To był zwykły przypadek"
Dokument: "My Undesirable Friends: Part I - Last Air in Moscow"
Zdjęcia: "Sny o pociągach"
Muzyka: "Sirāt"
Scenografia: "Grzesznicy"
Montaż: "Wielki Marty"
Animacja: "Mała Amelia"
Film nieanglojęzyczny: "Tajny agent"
Film eksperymentalny: "Popołudnia samotności"
Nowa Generacja: Eva Victor - "Sorry, Baby"

Nagrody krytyków z Waszyngtonu

Film: "Grzesznicy"
Reżyseria: Ryan Coogler - "Grzesznicy"
Aktor: Michael B. Jordan - "Grzesznicy"
Aktorka: Jessie Buckley - "Hamnet"
Aktor drugoplanowy: Benicio del Toro - "Jedna bitwa po drugiej"
Aktorka drugoplanowa: Teyana Taylor - "Jedna bitwa po drugiej"
Występ młodego aktora: Miles Caton - "Grzesznicy"
Gra głosem: Arden Cho - "K-popowe łowczynie demonów"
Gra motion capture: Zoe Saldaña - "Avatar: Ogień i popiół"
Obsada: "Grzesznicy"
Scenariusz oryginalny: "Grzesznicy"
Scenariusz adaptowany: "Jedna bitwa po drugiej"
Animacja: "K-popowe łowczynie demonów"
Scenografia: "Grzesznicy"
Zdjęcia: "Grzesznicy"
Montaż: "F1: Film" i "Grzesznicy"
Muzyka: "Grzesznicy"
Najlepszy film pokazujący Waszyngton: "Dom pełen dynamitu"
Kaskaderzy: "Mission: Impossible – The Final Reckoning"
Dokument: "Idealna sąsiadka"
Film obcojęzyczny: "Wartość sentymentalna"

Nagrody krytyków z Toronto

Film: "Jedna bitwa po drugiej"
Reżyseria: Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej"
Występ pierwszoplanowy: Rose Byrne - "Kopnęłabym cię, gdybym mogła" i Ethan Hawke - "Blue Moon"
Występ pierwszoplanowy w filmie kanadyjskim: Joan Chen - "Montréal, ma belle"
Występ drugoplanowy: Benicio del Toro - "Jedna bitwa po drugiej" i Nina Hoss - "Hedda"
Występ drugoplanowy w filmie kanadyjskim: Elle-Máijá Tailfeathers – "Sweet Angel Baby"
Przełom aktorski: Abou Sangaré - "Historia Souleymane'a"
Scenariusz oryginalny: "Grzesznicy"
Scenariusz adaptowany: "Jedna bitwa po drugiej"
Film obcojęzyczny: "Sirāt"
Dokument: "Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle"
Animacja: "Endless Cookie"
Pierwszy film: "Blue Heron"

Grzesznicy  (2025)

 Grzesznicy

Jedna bitwa po drugiej  (2025)

 Jedna bitwa po drugiej

