Jem i Hologramy dadzą czadu? Aktorska wersja kultowej animacji w drodze na Prime Video

"Jem i Hologramy" szykują wielki powrót! Nad aktorską wersją popularnej w latach 80. kreskówki pracują Amazon MGM Studios, należące do Jonathana Nolana studio Kilter Films oraz Hasbro Entertainment.
"Jem i Hologramy" wracają
W prace nad aktorskim remakiem "Jem i Hologramów" jako producenci wykonawczy zaangażowani są Lisa Joy
, Jonathan Nolan
i Athena Wickham
(reprezentujący Kilter FIlms) oraz Gabriel Marano z Hasbro Entertainment. Na tym etapie nie wiadomo nic o fabule ani potencjalnych odtwórczyniach głównych ról.
Animacja "Jem i Hologramy
" zadebiutowała na ekranach 3 listopada 1985 roku i doczekała się trzech sezonów. Finałowy odcinek wyemitowano 2 maja 1988 roku. Tytułowa Jem, charyzmatyczna liderka zespołu The Holograms, to alter ego Jerriki Benton – właścicielki wytwórni Starlight Music. W składzie kapeli znajdowały się także Kimber – młodsza siostra Jerriki (klawisze i teksy piosenek), Aja Leigh (gitara), Shana Elmsford (perkusja, a po krótkiej przerwie na rzecz kariery w modzie – bas) oraz Carmen "Raya" Alonso (perkusja).
Akcja odcinków skupiała się na wysiłkach Jerriki, by nikt nie odkrył jej sekretnej tożsamości, a także ochronie Synergy – stworzonego przez zmarłego ojca bohaterki superkomputera z technologią pozwalającą tworzyć hologramy. Wraz z przyjaciółkami z zespołu musiała ona też odpierać ataki konkurencyjnego zespołu Misfits (bez związku z The Misfits) wspieranego przez złowrogiego managera Erica Raymonda – byłego współwłaściciela Starlight Music.
Zobacz zwiastun "Jem i Hologramów"
W 2015 roku na ekrany trafił aktorski film inspirowany animacją "Jem i Hologramy
". Stanowisko reżysera zajął Jon M. Chu
, a w głównych rolach wystąpiły Aubrey Shea
, Stefanie Scott
i Aurora Perrineau
. Przypominamy zwiastun: