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Jem i Hologramy dadzą czadu? Aktorska wersja kultowej animacji w drodze na Prime Video

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Jem+i+Hologramy%22%3A+Prime+Video+pracuje+nad+aktorskim+remakiem+animacji+z+lat+80.-167017
Jem i Hologramy dadzą czadu? Aktorska wersja kultowej animacji w drodze na Prime Video
źródło: materialy promocyjne
"Jem i Hologramy" szykują wielki powrót! Nad aktorską wersją popularnej w latach 80. kreskówki pracują Amazon MGM Studios, należące do Jonathana Nolana studio Kilter Films oraz Hasbro Entertainment.

"Jem i Hologramy" wracają


W prace nad aktorskim remakiem "Jem i Hologramów" jako producenci wykonawczy zaangażowani są Lisa Joy, Jonathan Nolan i Athena Wickham (reprezentujący Kilter FIlms) oraz Gabriel Marano z Hasbro Entertainment. Na tym etapie nie wiadomo nic o fabule ani potencjalnych odtwórczyniach głównych ról.


Animacja "Jem i Hologramy" zadebiutowała na ekranach 3 listopada 1985 roku i doczekała się trzech sezonów. Finałowy odcinek wyemitowano 2 maja 1988 roku. Tytułowa Jem, charyzmatyczna liderka zespołu The Holograms, to alter ego Jerriki Benton – właścicielki wytwórni Starlight Music. W składzie kapeli znajdowały się także Kimber – młodsza siostra Jerriki (klawisze i teksy piosenek), Aja Leigh (gitara), Shana Elmsford (perkusja, a po krótkiej przerwie na rzecz kariery w modzie – bas) oraz Carmen "Raya" Alonso (perkusja).

Akcja odcinków skupiała się na wysiłkach Jerriki, by nikt nie odkrył jej sekretnej tożsamości, a także ochronie Synergy – stworzonego przez zmarłego ojca bohaterki superkomputera z technologią pozwalającą tworzyć hologramy. Wraz z przyjaciółkami z zespołu musiała ona też odpierać ataki konkurencyjnego zespołu Misfits (bez związku z The Misfits) wspieranego przez złowrogiego managera Erica Raymonda – byłego współwłaściciela Starlight Music.

Zobacz zwiastun "Jem i Hologramów"


W 2015 roku na ekrany trafił aktorski film inspirowany animacją "Jem i Hologramy". Stanowisko reżysera zajął Jon M. Chu, a w głównych rolach wystąpiły Aubrey Shea, Stefanie Scott i Aurora Perrineau. Przypominamy zwiastun: 


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