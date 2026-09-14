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"Jestem Rocky" zadebiutował na festiwalu w Toronto. Został ciepło przyjęty przez widzów

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Jestem+Rocky%22+z+Anthonym+Ippolito+zadebiutowa%C5%82+na+festiwalu+w+Toronto.+Entuzjastyczne+reakcje+widz%C3%B3w-168587
&quot;Jestem Rocky&quot; zadebiutował na festiwalu w Toronto. Został ciepło przyjęty przez widzów
Peter Farrelly wrócił na festiwal w Toronto osiem lat po tym, jak jego "Green Book" zdobył nagrodę publiczności (a później sięgnął po Oscara dla najlepszego filmu). Tym razem na festiwalu zadebiutował "Jestem Rocky" reżysera - oparta na prawdziwych wydarzeniach historia walki Sylvestra Stallone'a o możliwość zagrania Rocky'ego Balboy.

Krytycy chwalą Anthony'ego Ippolito




Film spotkał się w Toronto z entuzjastycznym przyjęciem. Dziennikarz "World of Reel" opisuje, że publiczność kilkukrotnie klaskała w trakcie seansu i wnioskuje, że produkcja może być poważnym kandydatem do Oscara dla najlepszego filmu.

"Jestem Rocky" opowiada o okresie, gdy Stallone był bez pieniędzy i próbował przebić się w Hollywood jako aktor i scenarzysta. Kiedy napisał scenariusz "Rocky'ego", zainteresowanie nim było ogromne, ale studio chciało obsadzić w głównej roli kogoś innego. Stallone miał odrzucać kolejne propozycje finansowe, ponieważ zależało mu na tym, żeby samemu zagrać tytułowego bohatera. 

W Stallone'a wciela się Anthony Ippolito, a według dziennikarza "World of Reel" jego występ jest jednym z największych atutów filmu. W obsadzie znaleźli się również Matt Dillon jako ojciec Stallone'a oraz Stephan James w roli Carla Weathersa. Tracy Letts wciela się z kolei w zdezorientowanego przedstawiciela studia, który nie może zrozumieć, dlaczego bezdomny scenarzysta odrzuca kolejne propozycje pieniędzy. Scenariusz napisał Peter Gamble, wykładowca Uniwersytetu Południowej Kalifornii. 

Na ten moment w serwisie Rotten Tomatoes zebrano 20 recenzji filmu i 75% z nich jest pozytywnych. Podobnie jak autor z "World of Reel", krytycy wśród zalet wymieniają rolę główną i piszą o tym, że to produkcja, która zadowoli widzów i wzbudza emocje. W negatywnych opiniach pojawiają się jednak zarzuty, że film niewiele mówi na temat samego Stallone'a i skupia się na odtwarzaniu znanych momentów z "Rocky'ego".

Polska premiera filmu zaplanowana jest na 20 listopada.

"Jestem Rocky" - zwiastun



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