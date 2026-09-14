"Jestem Rocky" zadebiutował na festiwalu w Toronto. Został ciepło przyjęty przez widzów

Peter Farrelly wrócił na festiwal w Toronto osiem lat po tym, jak jego "Green Book" zdobył nagrodę publiczności (a później sięgnął po Oscara dla najlepszego filmu). Tym razem na festiwalu zadebiutował "Jestem Rocky" reżysera - oparta na prawdziwych wydarzeniach historia walki Sylvestra Stallone'a o możliwość zagrania Rocky'ego Balboy.
Krytycy chwalą Anthony'ego Ippolito
Film spotkał się w Toronto z entuzjastycznym przyjęciem. Dziennikarz "World of Reel" opisuje, że publiczność kilkukrotnie klaskała w trakcie seansu i wnioskuje, że produkcja może być poważnym kandydatem do Oscara dla najlepszego filmu.
"Jestem Rocky
" opowiada o okresie, gdy Stallone
był bez pieniędzy i próbował przebić się w Hollywood jako aktor i scenarzysta. Kiedy napisał scenariusz "Rocky'ego
", zainteresowanie nim było ogromne, ale studio chciało obsadzić w głównej roli kogoś innego. Stallone
miał odrzucać kolejne propozycje finansowe, ponieważ zależało mu na tym, żeby samemu zagrać tytułowego bohatera.
W Stallone'a
wciela się Anthony Ippolito
, a według dziennikarza "World of Reel" jego występ jest jednym z największych atutów filmu. W obsadzie znaleźli się również Matt Dillon
jako ojciec Stallone'a
oraz Stephan James
w roli Carla Weathersa
. Tracy Letts
wciela się z kolei w zdezorientowanego przedstawiciela studia, który nie może zrozumieć, dlaczego bezdomny scenarzysta odrzuca kolejne propozycje pieniędzy. Scenariusz napisał Peter Gamble
, wykładowca Uniwersytetu Południowej Kalifornii.
Na ten moment w serwisie Rotten Tomatoes zebrano 20 recenzji filmu i 75% z nich jest pozytywnych. Podobnie jak autor z "World of Reel", krytycy wśród zalet wymieniają rolę główną i piszą o tym, że to produkcja, która zadowoli widzów i wzbudza emocje. W negatywnych opiniach pojawiają się jednak zarzuty, że film niewiele mówi na temat samego Stallone'a
i skupia się na odtwarzaniu znanych momentów z "Rocky'ego
".
Polska premiera filmu zaplanowana jest na 20 listopada.
"Jestem Rocky" - zwiastun