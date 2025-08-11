Oscary 2026: Czechy stawiają na film nagrodzony na MDAG

Kontrowersyjny proces wyboru czeskiego kandydata do Oscara
W tym roku proces wyboru kandydata do Oscara został zmieniony, co wywołało sporo kontrowersji. Najpierw Czeska Akademia Filmu i Telewizji dokonała selekcji trzech kandydatów, z których następnie wybrany został przez wszystkich członków tego gremium reprezentant kraju na Oscarach.
Obok "Jeszcze nie jestem tym, kim bym chciała" nominowane przez Akademię były: "Karavan" i "Dyrygent". Akademia rekomendowała swoim członkom głosowanie właśnie na "Dyrygenta", co wywołało falę oburzenia. Film opowiada bowiem historię słynnej afery molestowania dziewczynek przez dyrygenta chóru. Twórców oskarżono o nieetyczne zachowania podczas realizacji filmu i nieliczenie się z uczuciami ofiar dyrygenta. Niektórzy członkowie Akademii twierdzili wręcz, że "Dyrygent" w ogóle nie powinien być brany pod uwagę w procesie wyboru oscarowego kandydata, a co dopiero mówić o jego rekomendowaniu.
Ostatecznie wygrał dokument "Jeszcze nie jestem tym, kim bym chciała". To oparty wyłącznie na zdjęciach film opowiadający krytyczne momenty życia i trudnej artystycznej drogi Libuše Jarcovjákovej. Od odrzucenia poprzez zapomnienie aż do uznania. Bardzo szybko zapominamy, że film składa się wyłącznie ze statycznych obrazów. Głos artystki, która osobiście prowadzi nas przez swoje życie, daje intymne spojrzenie na jej rozwój, zmieniającą się tożsamość i wciąga nas całkowicie w przedstawioną historię i klimat jej czasów. Od nielegalnych klubów nocnych w komunistycznej Pradze, w latach 70. i 80. XX wieku, poprzez dramatyczną decyzję o emigracji do Berlina, a następnie ucieczkę stamtąd do Tokio bez grosza przy duszy i powrót do Europy – do rodzinnej Pragi w trakcie aksamitnej rewolucji w 1989 roku.
Ostatnim kandydatem Czech, który otrzymał nominację do Oscara, pozostają "Żelary" 22 lata temu.
