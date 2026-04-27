Twórca "Pszczelarza" znowu zrobi film z Jasonem Stathamem

Po "Fachowcu", "Pszczelarzu" i nadchodzącym "Pszczelarzu 2" przyjdzie czas na kolejną współpracę Jasona Stathama i Davida Ayera – gwiazdy oraz reżysera wysokooktanowego kina akcji. Na targach towarzyszących nadchodzącej edycji festiwalu filmowego w Cannes międzynarodowym nabywcom zostanie przedstawiony nowy projekt tego duetu. Mowa o produkcji "John Doe" – trzymającym w napięciu widowisku, w którym Statham wcieli się w bohatera bez imienia oraz pamięci.

"Bezimienność" głównego bohatera zostaje wygrana już w samym tytule – "John Doe" to bowiem funkcjonujący jak nasz polski "Jan Kowalski" termin policyjny pochodzący z USA, oznaczający mężczyznę o nieznanej tożsamości. Takim mężczyzną będzie właśnie bohater Jasona Stathama, który obudzi się pewnego dnia bez dowodu osobistego, a także bez pamięci o własnej przeszłości oraz tożsamości. Jedyne, co zostało mu w głowie, to obraz tajemniczej kobiety o imieniu Eliza. Z czasem rozwoju akcji bohater zorientuje się, że został wyszkolony do niezwykle niebezpiecznej misji, która ciągle się nie zakończyła. Z jakiegoś powodu polują na niego jednak ci sami ludzie, którzy w przeszłości go zwerbowali...

Scenarzystą produkcji został Zak Penn – doświadczony w wysokobudżetowym kinie autor takich projektów jak "Ready Player One", "Free Guy" czy "X-Men: Ostatni bastion". Za produkcję oraz finansowanie projektu odpowiada z kolei wytwórnia Miramax, dla której będzie to kolejna współpraca z duetem Statham-Ayer. Ten pierwszy zajmie się również produkcją z ramienia swojej własnej firmy Punch Palace Productions.

Jesteśmy zachwyceni ponownym spotkaniem Jasona i Davida przy produkcji "John Doe", napędzanej przez ostry i dynamiczny scenariusz Zaka Penna. Dzięki niezwykle pomysłowej akcji i współczesnym motywom, które trafią do widzów na całym świecie, ten projekt wyniesie współpracę Stathama i Ayera na zupełnie nowy poziom – zapowiedział prezes studia Miramax.

Zdjęcia do produkcji mają rozpocząć się już we wrześniu tego roku. W tej chwili nie wiadomo, kto poza Stathamem będzie spoglądał na widzów z kinowego ekranu. 

Powiązane artykuły Zak Penn

Pszczelarz  (2024)

Fachowiec  (2025)

The Beekeeper 2  (2026)

Netflix prezentuje najciekawsze premiery maja 2026

Gra o tron w teaserze 3. sezonu "Rodu smoka"

Ostatnie wygłupy ekipy "Jackass". Oto zwiastun

"Directive 8020": W kosmosie wszyscy usłyszą Twój krzyk

Więcej niż kino. Wydarzenia towarzyszące 23. MDAG

Koniec zabawy! Czy rodzice pozwolą wam obejrzeć "Toy Story 5"?

"Harry Hole". Poznaj dalsze losy detektywa z Oslo