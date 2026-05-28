"John Rambo" z datą premiery. Kiedy obejrzymy prequel kultowej serii?

Do sieci trafiły nowe informacje o filmie "John Rambo", prequelu serii z Sylvestrem Stallone'em. Poznaliśmy datę premiery - Lionsgate ujawniło, że młodszego Rambo będziemy mogli oglądać na ekranach kin od 4 czerwca 2027 roku.
Co wiemy o filmie?
Film opowie o młodym Johnie Rambo
i jego doświadczeniach na froncie. Mamy dowiedzieć się, co ukształtowało bohatera, którego znamy z dotychczasowych filmów. Tym razem w Rambo
wciela się Noah Centineo
, a towarzyszyć mu będą m.in. David Harbour
i James Franco
. Za reżyserię odpowiada Jalmari Helander
, twórca filmu "Sisu
", a scenariusz napisali Rory Haines
i Sohrab Noshirvani
. W gronie producentów znalazł się m.in. Stallone
.
"John Rambo
" zadebiutuje tydzień po premierze filmu "Star Wars: Starfighter
" w reżyserii Shawna Levy'ego
z Ryanem Goslingiem
w roli głównej. Tego samego dnia planowana jest jeszcze jedna premiera od Paramount Pictures.
Seria "Rambo
" do tej pory zarobiła globalnie ponad 819 milionów dolarów. Jej ostatnią jak dotąd odsłoną jest "Rambo: Ostatnia krew
" z 2019 roku.
"Rambo: Ostatnia krew" - zwiastun