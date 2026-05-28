"John Rambo" z datą premiery. Kiedy obejrzymy prequel kultowej serii?

Do sieci trafiły nowe informacje o filmie "John Rambo", prequelu serii z Sylvestrem Stallone'em. Poznaliśmy datę premiery - Lionsgate ujawniło, że młodszego Rambo będziemy mogli oglądać na ekranach kin od 4 czerwca 2027 roku.

Film opowie o młodym Johnie Rambo i jego doświadczeniach na froncie. Mamy dowiedzieć się, co ukształtowało bohatera, którego znamy z dotychczasowych filmów. Tym razem w Rambo wciela się Noah Centineo, a towarzyszyć mu będą m.in. David Harbour i James Franco. Za reżyserię odpowiada Jalmari Helander, twórca filmu "Sisu", a scenariusz napisali Rory Haines i Sohrab Noshirvani. W gronie producentów znalazł się m.in. Stallone.

"John Rambo" zadebiutuje tydzień po premierze filmu "Star Wars: Starfighter" w reżyserii Shawna Levy'ego z Ryanem Goslingiem w roli głównej. Tego samego dnia planowana jest jeszcze jedna premiera od Paramount Pictures.

Seria "Rambo" do tej pory zarobiła globalnie ponad 819 milionów dolarów. Jej ostatnią jak dotąd odsłoną jest "Rambo: Ostatnia krew" z 2019 roku. 

