Donnie Yen wkrótce wejdzie na plan kolejnego spin-offu "Johna Wicka"

Uniwersum rozpoczęte filmem "John Wick" dalej się rozrasta. Jak wiadomo, Lionsgate szykuje kolejny po "Ballerinie" spin-off - tym razem skupiony na postaci Caine’a, niewidomego zabójcy, którego ponownie zagra Donnie Yen. Gwiazdor będzie jednocześnie reżyserem filmu. Do sieci trafiła informacja, że zdjęcia mają rozpocząć się już w przyszłym miesiącu.
Co wiemy o filmie?
Projekt, zapowiedziany oficjalnie podczas CinemaCon w ubiegłym roku, opowie historię bohatera po wydarzeniach z "Johna Wicka 4
". Caine, uwolniony od zobowiązań wobec Najwyższej Rady, stanie przed nowymi wyzwaniami.
Za scenariusz odpowiada Mattson Tomlin
(pracujący m.in. nad "The Batman Part II
" oraz adaptacją komiksu BRZRKR stworzonego przez Keanu Reevesa
), wspierany przez Michaela McGrale'a
. Na ekranie ponownie zobaczymy też Rinę Sawayamę
jako Akirę.
Za produkcję odpowiada sprawdzona ekipa stojąca za sukcesem serii: Basil Iwanyk
i Erica Lee
z Thunder Road, a także Chad Stahelski
, twórca filmów o Johnie Wicku. W gronie producentów znalazł się również Keanu Reeves
.
Sam Yen
podkreśla, że najbardziej fascynuje go sprzeczność wpisana w postać Caine’a - bohatera kierującego się miłością i poświęceniem w brutalnym świecie, gdzie każda decyzja ma swoją cenę. Twórca zapowiada też ambitne podejście do kina akcji: chce stworzyć film, który wyniesie gatunek na nowy poziom, łącząc widowiskową choreografię walk z większą emocjonalną głębią.
