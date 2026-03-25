Donnie Yen wkrótce wejdzie na plan kolejnego spin-offu "Johna Wicka"

Filmy

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22John+Wick%22%3A+wkr%C3%B3tce+rusz%C4%85+zdj%C4%99cia+do+spin-offu+o+Cainie.+Donnie+Yen+gra+i+re%C5%BCyseruje-165784
Uniwersum rozpoczęte filmem "John Wick" dalej się rozrasta. Jak wiadomo, Lionsgate szykuje kolejny po "Ballerinie" spin-off - tym razem skupiony na postaci Caine’a, niewidomego zabójcy, którego ponownie zagra Donnie Yen. Gwiazdor będzie jednocześnie reżyserem filmu. Do sieci trafiła informacja, że zdjęcia mają rozpocząć się już w przyszłym miesiącu.

Co wiemy o filmie?




Projekt, zapowiedziany oficjalnie podczas CinemaCon w ubiegłym roku, opowie historię bohatera po wydarzeniach z "Johna Wicka 4". Caine, uwolniony od zobowiązań wobec Najwyższej Rady, stanie przed nowymi wyzwaniami.

Za scenariusz odpowiada Mattson Tomlin (pracujący m.in. nad "The Batman Part II" oraz adaptacją komiksu BRZRKR stworzonego przez Keanu Reevesa), wspierany przez Michaela McGrale'a. Na ekranie ponownie zobaczymy też Rinę Sawayamę jako Akirę.

Za produkcję odpowiada sprawdzona ekipa stojąca za sukcesem serii: Basil Iwanyk i Erica Lee z Thunder Road, a także Chad Stahelski, twórca filmów o Johnie Wicku. W gronie producentów znalazł się również Keanu Reeves.

Sam Yen podkreśla, że najbardziej fascynuje go sprzeczność wpisana w postać Caine’a - bohatera kierującego się miłością i poświęceniem w brutalnym świecie, gdzie każda decyzja ma swoją cenę. Twórca zapowiada też ambitne podejście do kina akcji: chce stworzyć film, który wyniesie gatunek na nowy poziom, łącząc widowiskową choreografię walk z większą emocjonalną głębią.

"John Wick 4" - zwiastun



Powiązane artykuły Donnie Yen

Zobacz wszystkie artykuły

John Wick 4  (2023)

 John Wick 4

John Wick  (2014)

 John Wick

John Wick 2  (2017)

 John Wick 2

John Wick 3  (2019)

 John Wick 3

Najnowsze Newsy

Filmy

Dziś 13, jutro... remake? Netflix odświeży kultową komedię romantyczną

Alan Ritchson nie będzie ścigany za bójkę z sąsiadem

4 komentarze
VOD Seriale Filmy

Netflix: Top 10 tygodnia - zespół BTS na topie

VOD Seriale Filmy

Netflix: polski Top 10 tygodnia - filmowe "Peaky Blinders" liderem

Filmy

Nowy "Władca Pierścieni" w rękach znanego fana Tolkiena. O czym opowie film?

18 komentarzy
Seriale

Laureat Złotego Globu dołącza do obsady "Scooby'ego Doo"

2 komentarze
DVD/Blu-ray Filmy

"Avatar: Ogień i popiół" wyląduje na amerykańskim VOD. Znamy datę

3 komentarze