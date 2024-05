"John Wick 4". Ulubieniec widzów dostanie własny film

Caine powróci. Nowy film będzie kręcony w Hongkongu!

John kontra Caine

Projekt nie ma na razie tytułu. Wiemy za to, kto będzie głównym bohaterem. To, niewidomy mistrz sztuk walki.Caine został wprowadzony do cyklu w ostatniej części. Był bohaterem kilku spektakularnych scen walk i podbił serca widzów na całym świecie. Caine był też bohaterem sceny po napisach, co już wtedy sugerowało, że jego historia będzie kontynuowana.Szczegóły fabuły nie są znane., producent i scenarzysta serialu " The Umbrella Academy ".Oczywiście. Zdjęcia planowane są na przyszły rok. Kręcone będą w Hongkongu. Producentem filmu jest Chad Stahelski Oficjalnie jest to drugi filmowy spin-off cyklu. Pierwszym jest, która miała mieć premierę w tym roku, ale ostatecznie przeniesiono ją na przyszły rok. W głównej roli wystąpiła Ana de Armas