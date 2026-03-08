Keanu Reeves na Dzień Kobiet

Podczas gdy cały świat czeka na powrót jednego z największych klasyków kina science fiction z Keanu Reevesem, czyli piątą część "Matrixa", pojawiają się pierwsze uspokajające sygnały. Scenarzysta i reżyser nowej odsłony, Drew Goddard, zdradził niedawno, że intensywnie pracuje nad scenariuszem i powoli zbliża się do końca pisania. Zanim jednak Neo znów wróci na ekran, inna kultowa seria z Keanu Reevesem radzi sobie znakomicie.
Już dziś – 8 marca – w TV Puls będzie można obejrzeć czwartą część jednego z najgłośniejszych cykli kina akcji ostatnich lat. Widowiskowy "John Wick 4" kontynuuje dobrą passę serii, która wyznaczyła nowe standardy w kinie sensacyjnym, serwując widzom efektowną akcję, choreografię walk na najwyższym poziomie i charakterystyczny, lekko zabójczy humor. Włącz TV Puls 8 marca o 20:00!
"John Wick 4" – fajerwerki akcji w TV Puls
"John Wick 4
" to kolejna odsłona historii płatnego zabójcy, który – paradoksalnie – najbardziej na świecie marzy o świętym spokoju. Problem w tym, że w jego świecie to towar deficytowy.
W 4. części role i sojusze przetasowują się jak talia kart. Winston w wykonaniu Iana McShane'a
, wcześniej stojący po przeciwnej stronie barykady, znów zbliża się do Wicka i wraca do roli sprzymierzeńca. Na horyzoncie pojawiają się też dawni znajomi bohatera – Caine grany przez Donnie Yena
oraz Koji, w którego wciela się Hiroyuki Sanada
. Los ustawia ich po przeciwnych stronach konfliktu, a stawką stają się rodzina, honor i życie. Wśród nowych twarzy wyróżnia się markiz de Gramont – chłodny antagonista, którego z wyraźną satysfakcją gra Bill Skarsgård
, i jak przeczytacie w wielu komentarzach, kradnie każdą scenę, w której się pojawia.
Choć stawką jak zwykle jest tu życie, "John Wick 4
" nie zapomina o autoironii. Twórcy zręcznie balansują między widowiskową akcją a subtelnym humorem, dzięki czemu całość ogląda się nie jak ponury traktat o zemście, lecz jak stylowy, momentami zaskakująco lekki spektakl przemocy w eleganckim wydaniu.
Za kamerą filmu ponownie stanął Chad Stahelski
, który jako były kaskader zna się na choreografii akcji jak mało kto – a to widać na ekranie! Poza Keanu Reevesem
w filmie błyszczą Bill Skarsgård
, Donnie Yen
, Rina Sawayama
i Laurence Fishburne
. "John Wick 4" w TV Puls 8 marca o 20:00!
"John Wick 4" – zobacz zwiastun
