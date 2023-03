"John Wick 4" z najlepszym otwarciem marca w polskich kinach. Ile osób zobaczyło już hit z Keanu Reevesem?

"John Wick 4" międzynarodowym hitem

O czym opowiada "John Wick 4"?

Jak podaje odpowiedzialny za dystrybucję na terenie Polski Monolith,zaliczył najlepsze otwarcie w polskich kinach w marcu, a przy okazji jedno z najlepszych otwarć tego roku. Ile osób widziało już nowy hit z Keanu Reevesem W pierwszy weekendtylko w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie zarobił. Przychódwynosi, co daje(do statystyk tych zostały wliczone pokazy przedpremierowe). Czwarta odsłona historii granego przezzabójcy cieszy się. W oficjalnym komunikacie Monolithu, który dystrybuuje film na terenie Polski, możemy przeczytać:Ceny idą w górę, więc także stawka za głowę legendarnego zabójcy, Johna Wicka, przebiła już sufit. Stając do ostatecznego pojedynku, który może dać mu upragnioną wolność i zasłużoną emeryturę, John wie, że może liczyć tylko na siebie. Dla niego, to nic nowego. To co zmieniło się tym razem, to fakt, że przeciwko sobie ma całą międzynarodową organizację najlepszych płatnych zabójców, a jej nowy szef, markiz de Gramond jest równie wyrafinowany, co bezlitosny. Zanim John stanie z nim oko w oko, będzie musiał odwiedzić kilka kontynentów mierząc się z całą plejadą twardzieli, którzy wiedzą wszystko o zabijaniu. Tuż przed wielkim finałem tej morderczej symfonii, John Wick trafi na trop swojej dalekiej rodziny, której członkowie mogą mieć decydujący wpływ na wynik całej rozgrywki.Zobaczcie zwiastun: