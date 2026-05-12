"Joséphine Baker": FKA Twigs jako legendarna aktorka i skandalistka

We Francji trwają przygotowania do filmowej biografii Joséphine Baker – amerykańsko-francuskiej artystki i skandalistki, która zapisała się w historii jako pierwsza czarna kobieta, która zagrała główną rolę w filmie ("Czarna Venus", reż. Henri Étiévant). Projekt zostanie zaprezentowany podczas tegorocznych targów w Cannes.

Filmowa biografia Joséphine Baker w drodze


Rola Joséphine Baker przypadła FKA Twigs. Stanowisko reżyserki zajmie Maïmouna Doucouré ("Gwiazdeczki"), która jest także autorką scenariusza. Początek zdjęć zaplanowany jest na jesień tego roku. Projekt powstaje przy współpracy z synami bohaterki – Jeanem-Claudem Bouillonem Bakerem i Brianem Boullionem Bakerem. Film, zatytułowany po prostu "Joséphine Baker", będzie pierwszą produkcją, która została zaakceptowana przez spadkobierców.

Joséphine Baker ok. 1925 roku

Nie mogę się doczekać, aby wcielić się w Joséphine Baker i przenieść na wielki ekran jej walkę, miłość, straty, jakie poniosła, talent i heroizm. Żyje w naszych sercach jako wizjonerka, której historia jest dziś równie poruszająca, jak aktualna – skomentowała Twigs.

Skąd znamy FKA Twigs?


FKA Twigs to brytyjska wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów i tancerka. Na wielkim ekranie zadebiutowała w dramacie "Słodziak". W kolejnych latach mogliśmy zobaczyć ją też w "Kruku" i "Synu przeznaczenia". Aktualnie jej filmografię zamyka wyreżyserowany przez Davida Lowery'ego dramat muzyczny "Mother Mary". Nie tylko zagrała jedną z ról, ale też skomponowała piosenki. Przypominamy zwiastun:


