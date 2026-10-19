"Josephine" ulubionym filmem widzów! Znamy Nagrody Publiczności 42. WMFF

Tłumy w kinach, spotkania z twórcami i dziesięć dni filmowych odkryć – zakończył się 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Teraz poznaliśmy wybory publiczności. Najlepszą fabułą została "Josephine", a wśród dokumentów zwyciężyły ex aequo "Tymczasem w Namibii" i "Tede. Forever RAP". Nagrodę dla najlepszego krótkiego metrażu zdobył "Meteoryt", natomiast w sekcji Wolny Duch widzowie wyróżnili "Ulę".
Od 9 do 18 października warszawskie kina wypełniała festiwalowa publiczność. Widzowie wybierali spośród 190 tytułów prezentowanych podczas 330 seansów, odkrywali nowe nazwiska i rozmawiali z twórcami z różnych stron świata. Ich festiwalowe doświadczenia znalazły odzwierciedlenie w głosowaniu, którego wyniki ogłaszamy wraz z zestawieniami ulubionych filmów fabularnych i dokumentalnych.
Wybory publiczności przyniosły zarówno potwierdzenie werdyktów jury, jak i własne odkrycia. Wśród najwyżej ocenionych tytułów znalazły się filmy z konkursów, Konfrontacji, Pokazów Specjalnych oraz sekcji Animus. Kino Wartości i Wolny Duch.
"Josephine" ulubioną fabułą publiczności
Nagrodę Publiczności dla najlepszego filmu fabularnego otrzymała "Josephine
" w reżyserii Beth de Araújo
, prezentowana w sekcji Konfrontacje.
Film uzyskał również najwyższą ocenę widzów w sekcji Konfrontacje, zdobywając tym samym Nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – 40 000 zł dla polskiego dystrybutora na wsparcie dystrybucji kinowej.
Na drugim miejscu zestawienia fabuł znalazły się "Swornegacie
" Michała Grzybowskiego
, a na trzecim "Rzut o wolność
" Dzintarsa Dreibergsa
. Oba filmy zaprezentowano w sekcji Animus. Kino Wartości.
Dwie równorzędne nagrody dla dokumentów
Nagrodę Publiczności dla najlepszego filmu dokumentalnego otrzymały ex aequo "Tymczasem w Namibii
" w reżyserii Jonasa Spriestersbacha
oraz "Tede. Forever RAP
" w reżyserii Krystiana Kuczkowskiego
.
"Tymczasem w Namibii
", prezentowane w Konkursie Filmów Dokumentalnych, zdobyło wcześniej główną nagrodę jury tej sekcji. Dokument "Tede. Forever RAP
" publiczność oglądała w ramach Pokazów Specjalnych.
Kolejne miejsca w zestawieniu dokumentów zajęły "Martha
" oraz "Kaszpirowski
".
"Meteoryt" najlepszym krótkim metrażem, "Ula" zwycięża w Wolnym Duchu
Nagrodę Publiczności dla najlepszego filmu krótkometrażowego zdobył "Meteoryt
" w reżyserii Elisabeth Werchosin
. Film zakończył festiwal z trzema wyróżnieniami: oprócz uznania widzów otrzymał Short Grand Prix oraz nagrodę dla najlepszego aktorskiego filmu krótkometrażowego.
Nagrodę Publiczności w sekcji Wolny Duch otrzymała "Ula
" ("Ulya"). Film znalazł się również wśród dwudziestu najwyżej ocenionych fabuł całego festiwalu. Ulubione filmy publiczności – TOP 20 filmów fabularnych
1. "Josephine
" – Konfrontacje
2. "Swornegacie
" ("How to Survive the Summer Holidays") – Animus. Kino Wartości
3. "Rzut o wolność
" ("Escape Net") – Animus. Kino Wartości
4. "De Gaulle: Droga do wolności
" ("De Gaulle: Liberté") oraz "De Gaulle: Ruch oporu
" ("De Gaulle: Résistance") – Pokazy Specjalne
5. "Przez ścianę
" ("Through the Wall") – Konkurs Międzynarodowy
6. "Mentor
" – Konkurs Międzynarodowy
7. "Błogosławieństwo ziemi
" ("Growth of the Soil") – Film Otwarcia
8. "W tym kraju nie ma dobrych mężczyzn
" ("No Good Men") – Konfrontacje
9. "Zapach jabłek
" ("The Smell of Apples") – Film Zamknięcia
10. "Kroniki lasu. Wildwood
" ("Wildwood") – Pokazy Specjalne
11. "Debiut
" ("The Debut") – Film Otwarcia
12. "Nepela
" – Pokazy Specjalne
13. "Flesh and Fuel
" – Konfrontacje
14. "Fiord
" ("Fjord") – Konfrontacje
15. "Look Back
" – Konfrontacje
16. "Tuż przed światłem
" ("Blue Baby") – Animus. Kino Wartości
17. "Kobieta stanu wolnego
" ("A Free Woman") – Konkurs 1–2
18. "Ula
" ("Ulya") – Wolny Duch
19. "Natura miłości
" ("The Beloved") – Konfrontacje
20. "Nauka oddychania
" ("Learning to Breathe Under Water") – Animus. Kino Wartości Ulubione filmy publiczności – TOP 10 filmów dokumentalnych
Pierwsze miejsce zajęły dwa filmy ex aequo. Zestawienie obejmuje dziesięć tytułów.
1. ex aequo – "Tymczasem w Namibii
" ("Meanwhile in Namibia") – Konkurs Filmów Dokumentalnych
1. ex aequo – "Tede. Forever RAP
" – Pokazy Specjalne
2. "Martha
" – Pokazy Specjalne
3. "Kaszpirowski
" ("Kashpirovskiy") – Konkurs Filmów Dokumentalnych
4. "Yugo jedzie do Ameryki
" ("Yugo Goes to America") – Konkurs Filmów Dokumentalnych
5. "Proszę o uwagę
" ("Your Attention Please") – Animus. Kino Wartości
6. "Dyskretny człowiek
" ("A Quiet Man") – Konkurs Filmów Dokumentalnych
7. "Carlo Acutis. Święty milenialsów
" ("Carlo Acutis. The Millennial Saint") – Animus. Kino Wartości
8. "Jak nakarmić dyktatora
" ("How to Feed a Dictator") – Konkurs Filmów Dokumentalnych
9. "Pęknięcie
" ("Fracture") – Konkurs Filmów Dokumentalnych