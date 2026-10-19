Newsy Filmy Festiwale i nagrody "Josephine" ulubionym filmem widzów! Znamy Nagrody Publiczności 42. WMFF
Festiwale i nagrody / Filmy

"Josephine" ulubionym filmem widzów! Znamy Nagrody Publiczności 42. WMFF

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/%22Josephine%22+ulubionym+filmem+widz%C3%B3w+Znamy+Nagrody+Publiczno%C5%9Bci+42.+WMFF-169171
&quot;Josephine&quot; ulubionym filmem widzów! Znamy Nagrody Publiczności 42. WMFF
Tłumy w kinach, spotkania z twórcami i dziesięć dni filmowych odkryć – zakończył się 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Teraz poznaliśmy wybory publiczności. Najlepszą fabułą została "Josephine", a wśród dokumentów zwyciężyły ex aequo "Tymczasem w Namibii" i "Tede. Forever RAP". Nagrodę dla najlepszego krótkiego metrażu zdobył "Meteoryt", natomiast w sekcji Wolny Duch widzowie wyróżnili "Ulę".

Od 9 do 18 października warszawskie kina wypełniała festiwalowa publiczność. Widzowie wybierali spośród 190 tytułów prezentowanych podczas 330 seansów, odkrywali nowe nazwiska i rozmawiali z twórcami z różnych stron świata. Ich festiwalowe doświadczenia znalazły odzwierciedlenie w głosowaniu, którego wyniki ogłaszamy wraz z zestawieniami ulubionych filmów fabularnych i dokumentalnych.

Wybory publiczności przyniosły zarówno potwierdzenie werdyktów jury, jak i własne odkrycia. Wśród najwyżej ocenionych tytułów znalazły się filmy z konkursów, Konfrontacji, Pokazów Specjalnych oraz sekcji Animus. Kino Wartości i Wolny Duch.

"Josephine" ulubioną fabułą publiczności



Nagrodę Publiczności dla najlepszego filmu fabularnego otrzymała "Josephine" w reżyserii Beth de Araújo, prezentowana w sekcji Konfrontacje.

Film uzyskał również najwyższą ocenę widzów w sekcji Konfrontacje, zdobywając tym samym Nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – 40 000 zł dla polskiego dystrybutora na wsparcie dystrybucji kinowej.

Na drugim miejscu zestawienia fabuł znalazły się "Swornegacie" Michała Grzybowskiego, a na trzecim "Rzut o wolność" Dzintarsa Dreibergsa. Oba filmy zaprezentowano w sekcji Animus. Kino Wartości.

Dwie równorzędne nagrody dla dokumentów



Nagrodę Publiczności dla najlepszego filmu dokumentalnego otrzymały ex aequo "Tymczasem w Namibii" w reżyserii Jonasa Spriestersbacha oraz "Tede. Forever RAP" w reżyserii Krystiana Kuczkowskiego

"Tymczasem w Namibii", prezentowane w Konkursie Filmów Dokumentalnych, zdobyło wcześniej główną nagrodę jury tej sekcji. Dokument "Tede. Forever RAP" publiczność oglądała w ramach Pokazów Specjalnych.

Kolejne miejsca w zestawieniu dokumentów zajęły "Martha" oraz "Kaszpirowski".

"Meteoryt" najlepszym krótkim metrażem, "Ula" zwycięża w Wolnym Duchu



Nagrodę Publiczności dla najlepszego filmu krótkometrażowego zdobył "Meteoryt" w reżyserii Elisabeth Werchosin. Film zakończył festiwal z trzema wyróżnieniami: oprócz uznania widzów otrzymał Short Grand Prix oraz nagrodę dla najlepszego aktorskiego filmu krótkometrażowego.

Nagrodę Publiczności w sekcji Wolny Duch otrzymała "Ula" ("Ulya"). Film znalazł się również wśród dwudziestu najwyżej ocenionych fabuł całego festiwalu.


Ulubione filmy publiczności – TOP 20 filmów fabularnych

1. "Josephine" – Konfrontacje
2. "Swornegacie" ("How to Survive the Summer Holidays") – Animus. Kino Wartości
3. "Rzut o wolność" ("Escape Net") – Animus. Kino Wartości
4. "De Gaulle: Droga do wolności" ("De Gaulle: Liberté") oraz "De Gaulle: Ruch oporu" ("De Gaulle: Résistance") – Pokazy Specjalne
5. "Przez ścianę" ("Through the Wall") – Konkurs Międzynarodowy
6. "Mentor" – Konkurs Międzynarodowy
7. "Błogosławieństwo ziemi" ("Growth of the Soil") – Film Otwarcia
8. "W tym kraju nie ma dobrych mężczyzn" ("No Good Men") – Konfrontacje
9. "Zapach jabłek" ("The Smell of Apples") – Film Zamknięcia
10. "Kroniki lasu. Wildwood" ("Wildwood") – Pokazy Specjalne
11. "Debiut" ("The Debut") – Film Otwarcia
12. "Nepela" – Pokazy Specjalne
13. "Flesh and Fuel" – Konfrontacje
14. "Fiord" ("Fjord") – Konfrontacje
15. "Look Back" – Konfrontacje
16. "Tuż przed światłem" ("Blue Baby") – Animus. Kino Wartości
17. "Kobieta stanu wolnego" ("A Free Woman") – Konkurs 1–2
18. "Ula" ("Ulya") – Wolny Duch
19. "Natura miłości" ("The Beloved") – Konfrontacje
20. "Nauka oddychania" ("Learning to Breathe Under Water") – Animus. Kino Wartości

Ulubione filmy publiczności – TOP 10 filmów dokumentalnych

Pierwsze miejsce zajęły dwa filmy ex aequo. Zestawienie obejmuje dziesięć tytułów.
1. ex aequo – "Tymczasem w Namibii" ("Meanwhile in Namibia") – Konkurs Filmów Dokumentalnych
1. ex aequo – "Tede. Forever RAP" – Pokazy Specjalne
2. "Martha" – Pokazy Specjalne
3. "Kaszpirowski" ("Kashpirovskiy") – Konkurs Filmów Dokumentalnych
4. "Yugo jedzie do Ameryki" ("Yugo Goes to America") – Konkurs Filmów Dokumentalnych
5. "Proszę o uwagę" ("Your Attention Please") – Animus. Kino Wartości
6. "Dyskretny człowiek" ("A Quiet Man") – Konkurs Filmów Dokumentalnych
7. "Carlo Acutis. Święty milenialsów" ("Carlo Acutis. The Millennial Saint") – Animus. Kino Wartości
8. "Jak nakarmić dyktatora" ("How to Feed a Dictator") – Konkurs Filmów Dokumentalnych
9. "Pęknięcie" ("Fracture") – Konkurs Filmów Dokumentalnych

Powiązane artykuły Josephine

Zobacz wszystkie artykuły

Josephine  (2026)

 Josephine

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

17. Tauron AFF: Czytanie Ameryki – lektury na drogę

Krzyżówki Filmwebu ponownie dostępne!

2 komentarze
VOD Seriale

Jak "Crystal Lake" ma się do "Piątku trzynastego"?

Filmy Box office

Box Office Świat: Skydance bez numeru jeden

1 komentarz
Filmy

Dostał Złotą Malinę, więc zaczął reżyserować

1 komentarz
Filmy

"Przygody Tintina 2": Peter Jackson ukończył scenariusz

6 komentarzy
Filmy

Ta postać miała zginąć w "Batmanie" Afflecka

6 komentarzy