Twórca "Czasu mroku" opowie o świecie po katastrofie klimatycznej

Reżyser "Czasu mroku" i "Anny Kareniny" wraca do pracy. Jak donoszą dziennikarze, kostium przeszłości twórca zamieni jednak na futurystyczny skafander. Wszystko wskazuje bowiem na to, że Joe Wright stanie za sterami nowej produkcji z pogranicza science fiction oraz thrillera. Film będzie nosił tytuł "Juice".
"Juice" – co wiemy o nowym filmie Joe Wrighta? Wright
– tak jak lubi najbardziej – znów będzie pracował na tekście prozatorskim. "Juice"
będzie bowiem adaptacją powieści pod tym samym tytułem napisanej przez australijskiego pisarza Tima Wintona
. Jej akcja rozgrywa się w postapokaliptycznym świecie zniszczonym przez katastrofę klimatyczną. W tej rzeczywistości funkcjonuje ściśle tajna organizacja, której celem jest likwidacja bogaczy odpowiedzialnych za globalny kataklizm. Główny bohater powieści dołącza do tego ruchu oporu, ale gdy jedna z jego misji kończy się niepowodzeniem, jej konsekwencje narażają go na bezwzględną walkę o życie – nie tylko swoje, ale i swoich bliskich. Jestem bardzo podekscytowany, że Tim Winton powierzył nam swoje niezwykłe oraz epickie dzieło. Ta historia to zarówno porywająca, nowoczesna saga rodzinna, jak i naglące wezwanie do działania. Nie mogę się doczekać, aż widzowie doświadczą ją na wielkim ekranie
– powiedział reżyser filmu, Joe Wright
.
Getty Images © Gareth Cattermole
Obsada filmu zostanie skompletowana na dalszym etapie pre-produkcji. "Juice"
powstaje dla studia Working Title Films, które już jakiś czas temu nabyło prawa do ekranizacji powieści Wintona
. Włodarze postawili przekazać zadanie adaptacji książki Abi Morgan
– wyróżnionej nagrodami Emmy
i BAFTA
brytyjskiej scenarzystki. W dorobku twórczyni znalazły się scenariusze filmów "Wstyd
", "Żelazna dama
" czy zeszłorocznego "Bridget Jones: Szalejąc za facetem
".
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