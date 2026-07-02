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Twórca "Czasu mroku" opowie o świecie po katastrofie klimatycznej

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Juice%22%3A+Joe+Wright+nakr%C4%99ci+postapokaliptyczne+science+fiction+thriller-167393
Twórca &quot;Czasu mroku&quot; opowie o świecie po katastrofie klimatycznej
źródło: Getty Images
autor: Elisabetta A. Villa
Reżyser "Czasu mroku" i "Anny Kareniny" wraca do pracy. Jak donoszą dziennikarze, kostium przeszłości twórca zamieni jednak na futurystyczny skafander. Wszystko wskazuje bowiem na to, że Joe Wright stanie za sterami nowej produkcji z pogranicza science fiction oraz thrillera. Film będzie nosił tytuł "Juice".

"Juice" – co wiemy o nowym filmie Joe Wrighta?



Wright – tak jak lubi najbardziej – znów będzie pracował na tekście prozatorskim. "Juice" będzie bowiem adaptacją powieści pod tym samym tytułem napisanej przez australijskiego pisarza Tima Wintona. Jej akcja rozgrywa się w postapokaliptycznym świecie zniszczonym przez katastrofę klimatyczną. W tej rzeczywistości funkcjonuje ściśle tajna organizacja, której celem jest likwidacja bogaczy odpowiedzialnych za globalny kataklizm. Główny bohater powieści dołącza do tego ruchu oporu, ale gdy jedna z jego misji kończy się niepowodzeniem, jej konsekwencje narażają go na bezwzględną walkę o życie – nie tylko swoje, ale i swoich bliskich. 

Jestem bardzo podekscytowany, że Tim Winton powierzył nam swoje niezwykłe oraz epickie dzieło. Ta historia to zarówno porywająca, nowoczesna saga rodzinna, jak i naglące wezwanie do działania. Nie mogę się doczekać, aż widzowie doświadczą ją na wielkim ekranie – powiedział reżyser filmu, Joe Wright.

GettyImages-2171032298.jpg Getty Images © Gareth Cattermole


Obsada filmu zostanie skompletowana na dalszym etapie pre-produkcji. "Juice" powstaje dla studia Working Title Films, które już jakiś czas temu nabyło prawa do ekranizacji powieści Wintona. Włodarze postawili przekazać zadanie adaptacji książki Abi Morgan – wyróżnionej nagrodami Emmy i BAFTA brytyjskiej scenarzystki. W dorobku twórczyni znalazły się scenariusze filmów "Wstyd", "Żelazna dama" czy zeszłorocznego "Bridget Jones: Szalejąc za facetem".

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