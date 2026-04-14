Nowe "Jumanji" ma oficjalny tytuł. O czym opowie film?

Filmy

The Hollywood Reporter / autor: /
Zbliża się premiera kolejnej odsłony serii "Jumanji". Podczas CinemaConu w Las Vegas zaprezentowano pierwsze materiały z filmu, ujawniając przy tym jego tytuł - "Jumanji: Open World".

Co wiemy o nowym "Jumanji"?



GettyImages-2271240246.jpg Getty Images © Gabe Ginsberg


Nowa część wprowadza powiew świeżości w stosunku do poprzednich dwóch odsłon. Jak sugerowało już pierwsze zdjęcie promocyjne, tym razem to bohaterowie gry trafiają do naszego świata. Zwiastun (który nie został jeszcze udostępniony w sieci) pokazuje postacie grane przez Dwayne'a Johnsona, Jacka Blacka, Kevina Harta i Karen Gillan funkcjonujące w rzeczywistości jako "niedopracowane" wersje swoich growych awatarów. Jak wyjaśnia jedna z postaci, bohaterowie "utknęli w trybie demo".

Twórcy nie ukrywają ekscytacji powrotem do serii. Jack Black stwierdził podczas panelu, że praca nad filmem była dla niego "największą frajdą" w karierze. Johnson zdradził z kolei, że w nowej części wykorzystano rekwizyt z oryginalnego filmu z 1995 roku (chodzi o kostkę do gry), a "Open World" było tworzone z myślą o Robinie Williamsie.

Za reżyserię ponownie odpowiada Jake Kasdan, twórca "Jumanji: Przygody w dżungli" oraz "Jumanji: Następnego poziomu". Oba filmy okazały się ogromnymi hitami - pierwszy zarobił ponad 950 mln dolarów na świecie, a drugi ponad 800 mln.

W obsadzie znaleźli się także m.in. Nick Jonas, Danny DeVito oraz Lamorne Morris. Premiera zaplanowana jest na 25 grudnia tego roku.

"Jumanji: Przygoda w dżungli" - zwiastun



Najnowsze Newsy

Nie żyje Mario Adorf, aktor znany z "Blaszanego bębenka"

Katy Perry napastowała Ruby Rose? Aktorka oskarża wokalistkę

3 komentarze
Filmy Multimedia

Żywe trupy powracają? Zwiastun remake'u klasyka George'a A. Romero

2 komentarze
Filmy

20th Century Studios zekranizuje grę z Robloxa

1 komentarz
Filmy

"Resident Evil": na CinemaConie pokazano zwiastun nowej adaptacji

6 komentarzy
Filmy Wideo

Alan Ritchson ratuje życie nie tylko jako Reacher. Zwiastun filmu "Runner"

Filmy Gry

Będzie jatka? Kolejna popularna gra w drodze na ekran

2 komentarze