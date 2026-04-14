Nowe "Jumanji" ma oficjalny tytuł. O czym opowie film?

Zbliża się premiera kolejnej odsłony serii "Jumanji". Podczas CinemaConu w Las Vegas zaprezentowano pierwsze materiały z filmu, ujawniając przy tym jego tytuł - "Jumanji: Open World".
Co wiemy o nowym "Jumanji"?
Nowa część wprowadza powiew świeżości w stosunku do poprzednich dwóch odsłon. Jak sugerowało już pierwsze zdjęcie promocyjne, tym razem to bohaterowie gry trafiają do naszego świata. Zwiastun (który nie został jeszcze udostępniony w sieci) pokazuje postacie grane przez Dwayne'a Johnsona
, Jacka Blacka
, Kevina Harta
i Karen Gillan
funkcjonujące w rzeczywistości jako "niedopracowane" wersje swoich growych awatarów. Jak wyjaśnia jedna z postaci, bohaterowie "utknęli w trybie demo".
Twórcy nie ukrywają ekscytacji powrotem do serii. Jack Black
stwierdził podczas panelu, że praca nad filmem była dla niego "największą frajdą" w karierze. Johnson
zdradził z kolei, że w nowej części wykorzystano rekwizyt z oryginalnego filmu z 1995 roku (chodzi o kostkę do gry), a "Open World
" było tworzone z myślą o Robinie Williamsie
.
Za reżyserię ponownie odpowiada Jake Kasdan
, twórca "Jumanji: Przygody w dżungli
" oraz "Jumanji: Następnego poziomu
". Oba filmy okazały się ogromnymi hitami - pierwszy zarobił ponad 950 mln dolarów na świecie, a drugi ponad 800 mln.
W obsadzie znaleźli się także m.in. Nick Jonas
, Danny DeVito
oraz Lamorne Morris
. Premiera zaplanowana jest na 25 grudnia tego roku.
"Jumanji: Przygoda w dżungli" - zwiastun