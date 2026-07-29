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"Jumanji: Open World": jest zwiastun. Dwayne Johnson i Jack Black ponownie w akcji!

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Jumanji%3A+Open+World%22%3A+zwiastun.+Dwayne+Johnson+i+Jack+Black+ponownie+w+akcji-167798
&quot;Jumanji: Open World&quot;: jest zwiastun. Dwayne Johnson i Jack Black ponownie w akcji!
W Boże Narodzenie na ekrany kin trafi widowisko "Jumanji: Open World". Wytwórnia Sony zaprezentowała właśnie pierwszy zwiastun filmu będącego kolejną częścią dochodowego hollywoodzkiego cyklu.   

"Jumanji: Open World": zwiastun




"Jumanji: Open World": o filmie



Oficjalny opis filmu głosi: te święta przyniosą ponowne spotkanie z Dwayne'em Johnsonem, Kevinem Hartem, Jackiem Blackiem i Karen Gillan w filmie "Jumanji: Open World" - przezabawnej finałowej odsłonie uwielbianej na całym świecie trylogii. Nasi bohaterowie już wcześniej zdołali uciec z niebezpiecznej dżungli Jumanji, ale tym razem to Jumanji wydostaje się z konsoli, uwalniając chaos w naszym świecie.


Za reżyserię ponownie odpowiada Jake Kasdan, twórca "Jumanji: Przygody w dżungli" oraz "Jumanji: Następnego poziomu". Oba filmy okazały się ogromnymi hitami - pierwszy zarobił ponad 950 mln dolarów na świecie, a drugi ponad 800 mln.

W obsadzie znaleźli się także m.in. Nick Jonas, Danny DeVito oraz Lamorne Morris

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Jumanji: Open World  (2026)

 Jumanji: Open World

Jumanji: Przygoda w dżungli  (2017)

 Jumanji: Przygoda w dżungli

Jumanji: Następny poziom  (2019)

 Jumanji: Następny poziom

Jumanji  (1995)

 Jumanji

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