"Jumanji: Open World": jest zwiastun. Dwayne Johnson i Jack Black ponownie w akcji!

W Boże Narodzenie na ekrany kin trafi widowisko "Jumanji: Open World". Wytwórnia Sony zaprezentowała właśnie pierwszy zwiastun filmu będącego kolejną częścią dochodowego hollywoodzkiego cyklu.
"Jumanji: Open World": zwiastun
"Jumanji: Open World": o filmie
Oficjalny opis filmu głosi: te święta przyniosą ponowne spotkanie z Dwayne'em Johnsonem
, Kevinem Hartem
, Jackiem Blackiem
i Karen Gillan
w filmie "Jumanji: Open World
" - przezabawnej finałowej odsłonie uwielbianej na całym świecie trylogii. Nasi bohaterowie już wcześniej zdołali uciec z niebezpiecznej dżungli Jumanji, ale tym razem to Jumanji wydostaje się z konsoli, uwalniając chaos w naszym świecie.
Za reżyserię ponownie odpowiada Jake Kasdan
, twórca "Jumanji: Przygody w dżungli
" oraz "Jumanji: Następnego poziomu
". Oba filmy okazały się ogromnymi hitami - pierwszy zarobił ponad 950 mln dolarów na świecie, a drugi ponad 800 mln.
W obsadzie znaleźli się także m.in. Nick Jonas
, Danny DeVito
oraz Lamorne Morris
.