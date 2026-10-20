Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black i Kevin Hart na nowym plakacie "Jumanji": Wielkiej ucieczki"

Finałowa odsłona cyklu "Jumanji", czyli "Wielka ucieczka", zmierza na ekrany kin. Odpowiedzialne za produkcję studio zaprezentowało nowy plakat.
Zobacz nowy plakat filmu "Jumanji: Wielka ucieczka"
Nowy plakat "Jumanji: Wielkiej ucieczki
" został udostępniony m.in. na Instagramie
przez gwiazdy filmu – Dwayne'a Johnsona
, Karen Gillan
, Jacka Blacka
i Kevina Harta
– oraz na oficjalnych kanałach studia Sony Pictures i cyklu "Jumanji
". Możecie go zobaczyć poniżej:
Film, zapowiadany jako finałowa część cyklu, zadebiutuje na ekranach w Boże Narodzenie. Bohaterowie, którym udało się wydostać z niebezpiecznego świata Jumanji, muszą zmierzyć się ze znacznie większym problemem: tym razem to Jumanji przedostaje się do rzeczywistości, zmieniając codzienność w pełną nieprzewidywalnych wyzwań przygodę.
Ostatnie role Dwayne'a JohnsonaDwayne'a Johnsona
mogliśmy w ostatnich latach zobaczyć m.in. w serialu "Młody The Rock
", świątecznej komedii "Czerwona Jedynka
", dramacie biograficznym "Smashing Machine
", w którym wcielił się w legendarnego zawodnika MMA Marka Kerra
, oraz aktorskiej wersji "Vaiany
", gdzie wcielił się w postać Mauiego
– postaci, której użyczał głosu w animacji z 2016 roku). Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. przygotowywany przez Martina Scorsesego
kryminał opowiadający o hawajskiej mafii.
Ostatnie role Karen GillanKaren Gillan
najlepiej znana jest jako Nebula
z filmowego uniwersum Marvela
. W ostatnich latach wróciła do tej roli w takich filmach jak "Thor: Miłość i grom
", "Strażnicy Galaktyki: Volume 3
" czy serialowej animacji "A gdyby…?
". Mogliśmy ją też zobaczyć w "Księdze luster
", "Życiu Chucka
" czy komedii "Let's Have Kids!
". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy też m.in. nową wersję "Nieśmiertelnego
".
Kadr z filmu "Jumanji: Następny poziom"
Ostatnie role Jacka BlackaJack Black
w ostatnich latach dodał do swojego CV takie tytuły jak "Drogi Mikołaju
", "Minecraft: Film
" czy "Anakonda
". Użyczał też głosu bohaterom animacji "Super Mario Bros: Film
" i "Super Mario Galaxy Film
" oraz "Kung Fu Panda 4
" i "Kung Fu Panda: Smoczy rycerz
". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem poza "Wielką ucieczką
" znajdziemy też "A Minecraft Movie: Squared
".
Ostatnie role Kevina HartaKevina Harta
w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w serialu "Die Hart
", "Borderlands
" oraz "72 godzinach
". Aktualnie jego filmografię zamyka czarna komedia "Livestream from Hell". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. serial "Barbershop
" oraz niemającą tytułu komedię szpiegowską, która powstaje dla Netfliksa.
Zobacz zwiastun filmu "Jumanji: Wielka ucieczka"
Za sterami "Wielkiej ucieczki
" stanął Jake Kasdan
, czyli reżyser poprzednich odsłon: "Przygody w dżungli
" i "Następnego poziomu
". Zobaczcie zwiastun: