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Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black i Kevin Hart na nowym plakacie "Jumanji": Wielkiej ucieczki"

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Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black i Kevin Hart na nowym plakacie &quot;Jumanji&quot;: Wielkiej ucieczki&quot;
źródło: materialy promocyjne
Finałowa odsłona cyklu "Jumanji", czyli "Wielka ucieczka", zmierza na ekrany kin. Odpowiedzialne za produkcję studio zaprezentowało nowy plakat.

Zobacz nowy plakat filmu "Jumanji: Wielka ucieczka"


Nowy plakat "Jumanji: Wielkiej ucieczki" został udostępniony m.in. na Instagramie przez gwiazdy filmu – Dwayne'a Johnsona, Karen GillanJacka Blacka i Kevina Harta – oraz na oficjalnych kanałach studia Sony Pictures i cyklu "Jumanji". Możecie go zobaczyć poniżej: 



Film, zapowiadany jako finałowa część cyklu, zadebiutuje na ekranach w Boże Narodzenie. Bohaterowie, którym udało się wydostać z niebezpiecznego świata Jumanji, muszą zmierzyć się ze znacznie większym problemem: tym razem to Jumanji przedostaje się do rzeczywistości, zmieniając codzienność w pełną nieprzewidywalnych wyzwań przygodę. 

Ostatnie role Dwayne'a Johnsona


Dwayne'a Johnsona mogliśmy w ostatnich latach zobaczyć m.in. w serialu "Młody The Rock", świątecznej komedii "Czerwona Jedynka", dramacie biograficznym "Smashing Machine", w którym wcielił się w legendarnego zawodnika MMA Marka Kerra, oraz aktorskiej wersji "Vaiany", gdzie wcielił się w postać Mauiego – postaci, której użyczał głosu w animacji z 2016 roku). Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. przygotowywany przez Martina Scorsesego kryminał opowiadający o hawajskiej mafii. 

Ostatnie role Karen Gillan


Karen Gillan najlepiej znana jest jako Nebula z filmowego uniwersum Marvela. W ostatnich latach wróciła do tej roli w takich filmach jak "Thor: Miłość i grom", "Strażnicy Galaktyki: Volume 3" czy serialowej animacji "A gdyby…?". Mogliśmy ją też zobaczyć w "Księdze luster", "Życiu Chucka" czy komedii "Let's Have Kids!". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy też m.in. nową wersję "Nieśmiertelnego".

Kadr z filmu "Jumanji: Następny poziom"

Ostatnie role Jacka Blacka


Jack Black w ostatnich latach dodał do swojego CV takie tytuły jak "Drogi Mikołaju", "Minecraft: Film" czy "Anakonda". Użyczał też głosu bohaterom animacji "Super Mario Bros: Film" i "Super Mario Galaxy Film" oraz "Kung Fu Panda 4"  i "Kung Fu Panda: Smoczy rycerz". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem poza "Wielką ucieczką" znajdziemy też "A Minecraft Movie: Squared". 

Ostatnie role Kevina Harta


Kevina Harta w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w serialu "Die Hart", "Borderlands" oraz "72 godzinach". Aktualnie jego filmografię zamyka czarna komedia "Livestream from Hell". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. serial "Barbershop" oraz niemającą tytułu komedię szpiegowską, która powstaje dla Netfliksa.

Zobacz zwiastun filmu "Jumanji: Wielka ucieczka"


Za sterami "Wielkiej ucieczki" stanął Jake Kasdan, czyli reżyser poprzednich odsłon: "Przygody w dżungli" i "Następnego poziomu". Zobaczcie zwiastun: 


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Jumanji: Wielka ucieczka  (2026)

 Jumanji: Wielka ucieczka

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 Jumanji: Przygoda w dżungli

Jumanji: Następny poziom  (2019)

 Jumanji: Następny poziom

Jumanji  (1995)

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