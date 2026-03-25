Newsy Filmy "Jumanji 3" nie boi się "Diuny" i "Avengers". Premiera? Tydzień po Dunesday
"Jumanji 3" nie boi się "Diuny" i "Avengers". Premiera? Tydzień po Dunesday

&quot;Jumanji 3&quot; nie boi się &quot;Diuny&quot; i &quot;Avengers&quot;. Premiera? Tydzień po Dunesday
Choć Dwayne Johnson niewielu rzeczy się boi, mało kto się spodziewał, że niestraszne będą mu też dwie najgłośniejsze premiery tego roku. A tak właśnie należy interpretować ogłoszoną dziś datę premiery trzeciego "Jumanji", w którym The Rock jest producentem i jedną z głównych gwiazd. Przygodowa produkcja trafi na ekrany kin w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, raptem tydzień po premierze "Diuny: Części trzeciej" i "Avengers: Doomsday".

"Jumanji 3" nie boi się "Diuny" ani "Avengers"



Decyzja ta jest tym dziwniejsza, że data premiery zostaje zmieniona z pierwotnie planowanego 11 grudnia – na papierze dużo lepszej dla potencjalnego sukcesu filmu. Tymczasem Variety informuje, że producenci uznali jednak świąteczny weekend za lepszy z perspektywy box-office'u nadchodzącego "Jumanji". Tym sposobem trzecia część serii zachowa lojalność wobec dwóch poprzednich, ponownie rezerwując koniec grudnia na czas swojej premiery.



Pierwsze "Jumanji" zarobiło na całym świecie ponad 960 milionów dolarów. Druga część była niewiele gorsza i zgarnęła ponad 800 milionów dolarów. Mimo to na "Jumanji 3" przyszło fanom serii długo czekać. Dwójka miała premierę w 2019 roku, a trójka trafi do kin w grudniu 2026 roku.

W "Jumanji 3" powróci oczywiście czwórka głównych aktorów: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black i Karen Gillan. Poza nimi w filmie zobaczymy też: Danny'ego DeVito ("Beetlejuice, Beetlejuice"), Nicka Jonasa ("Serdecznie zapraszamy"), Rhysa Darby'ego ("Guns Akimbo") i Lamornego Morrisa ("Wieczór gier"). Wszyscy oni pojawili się już wcześniej w filmie "Jumanji: Następny poziom".W filmie wystąpią także nowe nazwiska. Debiuty w serii zaliczą znany z "Gry o tron" Dan Hildebrand oraz Jace Jeanes, którego można kojarzyć z występu w "Krwawym wyzwaniu".

