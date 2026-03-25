"Jumanji 3" nie boi się "Diuny" i "Avengers". Premiera? Tydzień po Dunesday

Choć Dwayne Johnson niewielu rzeczy się boi, mało kto się spodziewał, że niestraszne będą mu też dwie najgłośniejsze premiery tego roku. A tak właśnie należy interpretować ogłoszoną dziś datę premiery trzeciego "Jumanji", w którym The Rock jest producentem i jedną z głównych gwiazd. Przygodowa produkcja trafi na ekrany kin w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, raptem tydzień po premierze "Diuny: Części trzeciej" i "Avengers: Doomsday".
Decyzja ta jest tym dziwniejsza, że data premiery zostaje zmieniona z pierwotnie planowanego 11 grudnia – na papierze dużo lepszej dla potencjalnego sukcesu filmu. Tymczasem Variety informuje, że producenci uznali jednak świąteczny weekend za lepszy z perspektywy box-office'u nadchodzącego "Jumanji
". Tym sposobem trzecia część serii zachowa lojalność wobec dwóch poprzednich, ponownie rezerwując koniec grudnia na czas swojej premiery.
Pierwsze "Jumanji
" zarobiło na całym świecie ponad 960 milionów dolarów. Druga część
była niewiele gorsza i zgarnęła ponad 800 milionów dolarów. Mimo to na "Jumanji 3
" przyszło fanom serii długo czekać. Dwójka miała premierę w 2019 roku, a trójka trafi do kin w grudniu 2026 roku.
W "Jumanji 3
" powróci oczywiście czwórka głównych aktorów: Dwayne Johnson
, Kevin Hart
, Jack Black
i Karen Gillan
. Poza nimi w filmie zobaczymy też: Danny'ego DeVito
("Beetlejuice, Beetlejuice
"), Nicka Jonasa
("Serdecznie zapraszamy
"), Rhysa Darby'ego
("Guns Akimbo
") i Lamornego Morrisa
("Wieczór gier
"). Wszyscy oni pojawili się już wcześniej w filmie "Jumanji: Następny poziom
".W filmie wystąpią także nowe nazwiska. Debiuty w serii zaliczą znany z "Gry o tron
" Dan Hildebrand
oraz Jace Jeanes
, którego można kojarzyć z występu w "Krwawym wyzwaniu
".
