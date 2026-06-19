To jest najdroższy film w historii kina! Donald Trump nie wydał tyle na salę balową w Białym Domu

Czy wiecie, jaki jest najdroższy film w historii kina? Jeśli odpowiecie "Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy", to będziecie w błędzie. Przynajmniej tak twierdzi portal Fortune.
Powalająca kwota, jaką wydał Universal
Od lat listę najdroższych filmów w historii otwiera widowisko Disneya i Lucasfilm "Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy
". Obraz miał kosztować 536 milionów dolarów (a po rabatach i odpisach podatkowych - 447 milionów).
To pikuś w porównaniu do tego, ile wydał Universal na realizację widowiska "Jurassic World Dominion"
. Według wyliczeń portalu Fortune całkowity koszt tego filmu to obłędna kwota 658 milionów dolarów.
Dla porównania niezwykle kontrowersyjna budowa nowej sali balowej w Białym Domu, która została zlecona przez prezydenta USA Donalda Trumpa, ma kosztować 600 milionów dolarów (pierwotny budżet wynosił 200 milionów).
Oczywiście film mógł liczyć na rabaty i zwolnienia podatkowe
w Wielkiej Brytanii, gdzie kręcono znaczną część filmu. Według Fortune odpisy dały oszczędności w wysokości 127 milionów dolarów
, co jednak oznacza wciąż koszt 531 mln dolarów. "Jurassic World Dominion"
trafiło do kin w 2022 roku. Wtedy mówiło się, że jego budżet wynosi 185 milionów dolarów. W 2025 roku pojawiły się nowe wyliczenia, które koszt produkcji podniosły do 584 mln dolarów (po rabatach i odpisach podatkowych 467 milionów). Co już wtedy czyniło z widowiska najdroższy film w historii. Jeśli wyliczenia Fortune są prawidłowe, to "Jurassic World Dominion
" jest pierwszym filmem w historii, którego budżet przekroczył 600 milionów dolarów.
Skąd tak wysokie koszty? Oczywiście efekty specjalne, scenografie itp. były sporym wydatkiem. Jednak budżet mocno nadwyrężył fakt, że prace prowadzone były w samym środku pandemii COVID-19. A to oznaczało, że przez pięć miesięcy ekipa i obsada musiała być odizolowana od świata i przechodzić ostre procedury mające na celu wyeliminowanie zagrożenia zarażeniem się wirusem.
Film rzutem na taśmę osiągnął w box offisie miliard dolarów
. W Stanach zarobił 377 milionów dolarów, zaś kina z reszty świata przyniosły wpływy w wysokości 627 milionów dolarów.
Zwiastun filmu "Jurassic World Dominion"