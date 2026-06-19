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To jest najdroższy film w historii kina! Donald Trump nie wydał tyle na salę balową w Białym Domu

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Jurassic+World+Dominion%22+najdro%C5%BCszym+filmem+w+historii.+Pokona%C5%82+%22Gwiezdne+wojny%3A+Przebudzenie+Mocy%22-167171
To jest najdroższy film w historii kina! Donald Trump nie wydał tyle na salę balową w Białym Domu
źródło: Getty Images
autor: Alfred Gescheidt
Czy wiecie, jaki jest najdroższy film w historii kina? Jeśli odpowiecie "Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy", to będziecie w błędzie. Przynajmniej tak twierdzi portal Fortune.

Powalająca kwota, jaką wydał Universal

Od lat listę najdroższych filmów w historii otwiera widowisko Disneya i Lucasfilm "Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy". Obraz miał kosztować 536 milionów dolarów (a po rabatach i odpisach podatkowych - 447 milionów).

To pikuś w porównaniu do tego, ile wydał Universal na realizację widowiska "Jurassic World Dominion". Według wyliczeń portalu Fortune całkowity koszt tego filmu to obłędna kwota 658 milionów dolarów. Dla porównania niezwykle kontrowersyjna budowa nowej sali balowej w Białym Domu, która została zlecona przez prezydenta USA Donalda Trumpa, ma kosztować 600 milionów dolarów (pierwotny budżet wynosił 200 milionów).

Oczywiście film mógł liczyć na rabaty i zwolnienia podatkowe w Wielkiej Brytanii, gdzie kręcono znaczną część filmu. Według Fortune odpisy dały oszczędności w wysokości 127 milionów dolarów, co jednak oznacza wciąż koszt 531 mln dolarów.


"Jurassic World Dominion" trafiło do kin w 2022 roku. Wtedy mówiło się, że jego budżet wynosi 185 milionów dolarów. W 2025 roku pojawiły się nowe wyliczenia, które koszt produkcji podniosły do 584 mln dolarów (po rabatach i odpisach podatkowych 467 milionów). Co już wtedy czyniło z widowiska najdroższy film w historii. Jeśli wyliczenia Fortune są prawidłowe, to "Jurassic World Dominion" jest pierwszym filmem w historii, którego budżet przekroczył 600 milionów dolarów.

Skąd tak wysokie koszty? Oczywiście efekty specjalne, scenografie itp. były sporym wydatkiem. Jednak budżet mocno nadwyrężył fakt, że prace prowadzone były w samym środku pandemii COVID-19. A to oznaczało, że przez pięć miesięcy ekipa i obsada musiała być odizolowana od świata i przechodzić ostre procedury mające na celu wyeliminowanie zagrożenia zarażeniem się wirusem. 

Film rzutem na taśmę osiągnął w box offisie miliard dolarów. W Stanach zarobił 377 milionów dolarów, zaś kina z reszty świata przyniosły wpływy w wysokości 627 milionów dolarów.

Zwiastun filmu "Jurassic World Dominion"




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