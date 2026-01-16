"KLAPS!" w kinach na półmetku drugiej edycji

W dotychczasowej części drugiej edycji widzowie mieli okazję zobaczyć odcinki "W roli głównej: piersi", "Badania dla Niej i dla Niego: co warto wiedzieć?" oraz "Co warto wiedzieć o libido: potrzeby i pragnienia". Każdy z nich podejmował tematy istotne z punktu widzenia zdrowia fizycznego i psychicznego, przełamując tabu i zachęcając do większej uważności na siebie i swoich bliskich.W styczniu na ekranach kin w ramach pokazów KLAPS! prezentowany jest kolejny odcinek pod tytułem "Menopauza i andropauza", poświęcony zmianom hormonalnym, emocjonalnym i zdrowotnym, które dotykają kobiety i mężczyzn w drugiej połowie życia.Przed widzami są jeszcze dwa odcinki kończące drugą edycję projektu, "Wzajemna odpowiedzialność w dbaniu o zdrowie" w lutym, oraz "Endometrioza: ciało, które walczy ze sobą" w marcu. Ich celem jest pogłębienie rozmowy o partnerskim podejściu do zdrowia oraz o chorobach, które wciąż zbyt często pozostają niezrozumiane i niedostatecznie nagłośnione.Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie