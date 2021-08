"Kaktus". Nowa powieść w serii Mała Czarna już w sprzedaży!

Mała Czarna to opowieści z życia wzięte, świat jaki znacie, dużo śmiechu i odrobina łez – a przede wszystkim inteligentna rozrywka i dobra zabawa w wyśmienitym towarzystwie i najlepszym stylu!



"Kaktus" to błyskotliwy debiut powieściowy o dużym ładunku emocjonalnym.



Książka, którą pokochały gwiazdy Hollywood!



Opowieść o miłości, która przychodzi zawsze nie w porę, o mierzeniu się z tym, co nieoczekiwane i godzeniu z tym, co nieuniknione.



Czytając Kaktusa, łapałam się na tym, że się głośnio śmieję.

Reese Witherspoon



Media o książce:



Sarah Haywood udowadnia, że zna brytyjską literature jak własną kieszeń. Wykorzystuje ten sam kpiący humor, który znajdziemy w "Dumie i uprzedzeniu" Jane Austen (...) czy w "Dzienniku Bridget" Jones Helen Fielding.

Le magazine Litteraire



Wielbiciele powieści "Eleanor Oliphant ma się całkiem dobrze" pokochają Kaktusa!

Niezwykle zabawna i przenikliwa powieść.

Sarra Manning, "Red Magazine"



Potyczki prawne, działanie wbrew wszelkiej logice, lęki i radości macierzyństwa − wszystko to znajdziemy w przenikliwej, zabawnej i poruszającej powieści o kobiecie, która uczy się, jak podchodzić do życia z nieco większym dystansem.

"Daily Mail"



Pełna czułości powieść o niełatwych próbach wyjścia poza bezpieczną strefę komfortu.

"Bride Magazine"



Debiut Haywood to szczera i urocza opowieść o przejściu pewnej kobiety od samotnej, uporządkowanej egzystencji do chaotycznego życia pełnego miłości.

Booklist



Zachwycająca galeria postaci. Autorka zręcznie prowadzi nas przez meandry życia Susan. Ciepły i dowcipny portret kobiety, która w końcu dostaje najlepszą rodzinę, na jaką zasługuje.

Kirkus



Susan Green wiedzie uporządkowane życie, w którym nie ma miejsca na zbędne emocje. Jej mieszkanie jest idealne dla singielki, w pracy kieruje się swoją ukochaną logiką, a stabilny układ z życiu osobistym zapewnia kulturalne oraz inne − bardziej... intymne − profity. Jednak w obliczu nagłej utraty matki i − co jeszcze bardziej nieoczekiwane − możliwości, że wkrótce sama matką zostanie, ziszcza się jej największy koszmar. Susan traci kontrolę.Prawa do adaptacji powieści kupiła firma producencka Reese Witherspoon , Hello Sunshine. Film będzie dostępny na platformie Netflix, a w roli głównej zobaczymy samą Reese Witherspoon