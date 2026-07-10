Sukces polskich filmowców! Dwa krótkie metraże nominowane do studenckich Oscarów

"Kanaan" w reżyserii Dominika Mireckiego i "Kamathipura Express" w reżyserii Leona Korzyńskiego otrzymały nominację do 53. Student Academy Awards, nazywanych Studenckimi Oscarami. O prestiżowe zwycięstwo w kategorii filmów fabularnych zawalczy siedem studenckich produkcji ze szkół filmowych z całego świata. Obydwie produkcje zostały zrealizowane w Warszawskiej Szkole Filmowej.
Filmy Korzyńskiego
i Mireckiego
to jedyne polskie produkcje zakwalifikowane do tegorocznych Studenckich Oscarów spośród aż 2972 zgłoszeń. To nie tylko pierwsze w historii nominacje dla Warszawskiej Szkoły Filmowej, ale także precedens w historii polskiego kina studenckiego – szansę na to prestiżowe wyróżnienie mają aż dwa filmy z jednej uczelni filmowej. Uroczysta gala wręczenia nagród młodym twórcom odbędzie się we wrześniu podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto (TIFF).
"To niesamowite, że zostaliśmy wyróżnieni przez członków Amerykańskiej Akademii Filmowej spośród niemal 3000 nadesłanych zgłoszeń. "Kanaan" to uniwersalna historia o poszukiwaniu bezpiecznego miejsca na ziemi. Ten temat wymagał od nas dużej odwagi, więc docenienie w USA jest dla nas ogromnym sukcesem" – mówi Dominik Mirecki
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"Kanaan
" opowiada historię dwójki imigrantów z Bliskiego Wschodu, którzy przed wojną uciekli do Polski, a teraz nielegalnie wykonują prace remontowe. Podczas zlecenia znajdują ciało mężczyzny, jednak za wezwanie policji grozi im deportacja. To gęsta od napięcia emocjonalna opowieść o moralnych dylematach, desperacji i granicach przyzwoitości. Opiekunem artystycznym projektu jest kanclerz Warszawskiej Szkoły Filmowej, Maciej Ślesicki
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"Jestem dumny z całej ekipy, z każdej osoby, która pomogła nam na krętej drodze do powstania tego filmu. Nikt z nas nie spodziewał się, że podczas samych zdjęć w Indiach wszystko zacznie się sypać i produkcja będzie zagrożona. Dlatego świetnie jest otrzymać taką wiadomość – cieszy mnie, że ktoś pomyślał o tym, żeby wyróżnić nasz film. Ale nie chcemy się zatrzymywać, idziemy dalej i już bierzemy się za kolejną produkcję" – zapowiada Leon Korzyński
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Zdjęcia do filmu "Kamathipura Express
" realizowano w Indiach. To barwna i emocjonalna opowieść o młodym Polaku, Osie, który żyje w bombajskich slumsach, gdzie ucieka przed dorosłością. Chłopak zakochuje się w Sapnie, nastoletniej tancerce, której rodzina tonie w długach. Gdy ojciec dziewczyny próbuje sprzedać ją do domu publicznego, para zostaje zmuszona do desperackiej ucieczki przez całe Indie, jak najdalej od Kamathipury – bombajskiej dzielnicy czerwonych latarni. Opiekunem artystycznym projektu jest wykładowczyni Warszawskiej Szkoły Filmowej, Agatha Dominik
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Nominacja do Studenckich Oscarów to jedno z największych osiągnięć, jakim może pochwalić się szkolna produkcja. To także najważniejszy na świecie konkurs skierowany do studentów uczelni filmowych, który otwiera młodym twórcom drogę do międzynarodowej kariery. Jego organizatorem jest Academy of Motion Picture Arts and Sciences, a w gronie dotychczasowych laureatów znajdują się m.in. Robert Zemeckis
, Spike Lee
czy Pete Docter
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"Kanaan
" i "Kamathipura Express
" będzie można zobaczyć już we wtorek 28 lipca o godzinie 18:00 w Kinie Elektronik w ramach cyklu "Idzie Nowe".