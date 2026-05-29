"Kandydaci Śmierci" od dziś na MDAG Online!

Przed nami ostatni weekend 23. edycji festiwalu Millennium Docs Against Gravity. Do programu trafili z tego okazji "Kandydaci Śmierci" Macieja Cuske, jeden z ulubionych filmów festiwalowej publiczności, zwycięzca Konkursu Polskiego 23. MDAG, Nagrody Publiczności i Onet Big Screen Award. Film już niedługo trafi do kin, ale do 1 czerwca mamy okazję zobaczyć go przedpremierowo w domowym zaciszu. Pula e-biletów jest ograniczona.
Kilkanaście lat temu Maciej zabrał swojego syna i dwóch jego kolegów na wakacje, podczas których wspólnie nakręcili horror. Chciał w ten sposób odciągnąć chłopców od komputerów. Nie przypuszczał wtedy, że przerodzi się to w jedną z największych przygód jego życia i że razem stworzą nie tylko unikalną, ale z pewnością jedyną w swoim rodzaju serię horrorów zatytułowaną "Kandydaci Śmierci". Dziś chłopcy mają prawie 30 lat. Bardzo się zmienili, a każdy z nich szuka własnej drogi. "Kandydaci Śmierci" to zapis ich filmowych przygód na przestrzeni kilkunastu lat. To film o nich samych, o dorastaniu, pytaniach, lękach i marzeniach, a przede wszystkim o potędze wieloletniej przyjaźni.
Ukryte światy - pozostałe nowości na MDAG Online
Oprócz tego do programu MDAG Online trafiły cztery nowe filmy. To opowieści o ukrytych światach, śledztwach pokazujących prawdę, niedostępnych miejscach, gdzie normalnie byśmy nie mieli okazji zajrzeć. Reżyser "Hollywoodgate"
daje widzom_kom wgląd w to, co stało się z tytułową, odizolowaną bazą wojskową przejętą przez Talibów po tym, jak amerykańskie wojska ją opuściły. Z kolei główny bohater filmu "Kret w Korei"
przez lata przyglądał się Korei Północnej, udając szpiega. "Sekrety skrajnej prawicy"
to zapis pracy organizacji Hope Not Hate, działającej pod przykrywką w szeregach ekstremistycznego ruchu. Z kolei 83-letni Sergio, bohater "Śledztwa w domu spokojnej starości"
, zostaje agentem w domu opieki, żeby zrozumieć, z czym zmagają się jego podopieczni.