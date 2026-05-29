"Kandydaci Śmierci" od dziś na MDAG Online!

Ukryte światy - pozostałe nowości na MDAG Online

Kilkanaście lat temu Maciej zabrał swojego syna i dwóch jego kolegów na wakacje, podczas których wspólnie nakręcili horror. Chciał w ten sposób odciągnąć chłopców od komputerów. Nie przypuszczał wtedy, że przerodzi się to w jedną z największych przygód jego życia i że razem stworzą nie tylko unikalną, ale z pewnością jedyną w swoim rodzaju serię horrorów zatytułowaną "Kandydaci Śmierci". Dziś chłopcy mają prawie 30 lat. Bardzo się zmienili, a każdy z nich szuka własnej drogi. "Kandydaci Śmierci" to zapis ich filmowych przygód na przestrzeni kilkunastu lat. To film o nich samych, o dorastaniu, pytaniach, lękach i marzeniach, a przede wszystkim o potędze wieloletniej przyjaźni.Oprócz tego do programu MDAG Online trafiły cztery nowe filmy. To opowieści o ukrytych światach, śledztwach pokazujących prawdę, niedostępnych miejscach, gdzie normalnie byśmy nie mieli okazji zajrzeć. Reżyserdaje widzom_kom wgląd w to, co stało się z tytułową, odizolowaną bazą wojskową przejętą przez Talibów po tym, jak amerykańskie wojska ją opuściły. Z kolei główny bohater filmuprzez lata przyglądał się Korei Północnej, udając szpiega.to zapis pracy organizacji Hope Not Hate, działającej pod przykrywką w szeregach ekstremistycznego ruchu. Z kolei 83-letni Sergio, bohater, zostaje agentem w domu opieki, żeby zrozumieć, z czym zmagają się jego podopieczni.