Stęskniliście się za galaktyką Kurvix? "Kapitan Bomba" wraca po 13 latach

Większość fanów polskiej animacji dla dorosłych była przekonana, że ten dzień nigdy nie nadejdzie. A jednak! Kultowa, przesiąknięta absurdalnym humorem parodia science fiction autorstwa Bartosza Walaszka powraca. Na oficjalnym kanale "Kapitana Bomby" pojawiła się zapowiedź zatytułowana "WIELKI POWRÓT", zapowiadająca pierwszą od lat nową produkcję z uniwersum Gwiezdnej Floty.
Żołnierze Gwiezdnej Floty znowu w akcji
Emisja przygód Tytusa Bomby zakończyła się 13 lat temu. Cierpliwość fanów została jednak nagrodzona. Już 12 lipca 2026 roku o godzinie 19:00 na kanale "KAPITAN BOMBA - kanał oficjalny" w serwisie YouTube zadebiutuje materiał zatytułowany "Kapitan Bomba: Wielki powrót".
Miniatura z Kapitanem Bombą sugeruje, że możemy mieć do czynienia z bezpośrednią kontynuacją głównej osi fabularnej serialu. Bartosz Walaszek
na razie nie zdradza jednak szczegółów. W opisie filmu próżno szukać informacji dotyczących fabuły czy nawet formatu nowej produkcji.
Bartosz Walaszek – jednoosobowa armia
Za powrotem kultowej animacji stoi Bartosz Walaszek
- reżyser, scenarzysta, animator i muzyk. Swoją przygodę z animacją rozpoczynał w legendarnej amatorskiej grupie filmowej Z.F. Skurcz, by później współtworzyć Git Produkcję, funkcjonującą dziś jako SPInka Film Studio.
"Kapitan Bomba
", który zadebiutował w 2007 roku, to zaledwie część bogatego dorobku twórcy. Po zakończeniu serialu Walaszek
stworzył "Blok Ekipę
" - jeden z największych polskich hitów YouTube'a, opowiadający o przygodach trzech warszawskich dresiarzy: Spejsona, Wala i Wojtasa. Dla wielu widzów serial stał się humorystyczną kroniką polskich realiów osiedlowych.
Twórczość Walaszka docenił również Netflix, dla którego stworzył seriale "Egzorcysta
" oraz "Bogdan Boner: Egzorcysta
".
Zwiastun "Bogdan Boner: Egzorcysta"