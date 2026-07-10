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Stęskniliście się za galaktyką Kurvix? "Kapitan Bomba" wraca po 13 latach

Filmweb autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Kapitan+Bomba%22%3A+nowy+odcinek+na+YouTube.+Kiedy+premiera-167516
Stęskniliście się za galaktyką Kurvix? &quot;Kapitan Bomba&quot; wraca po 13 latach
Większość fanów polskiej animacji dla dorosłych była przekonana, że ten dzień nigdy nie nadejdzie. A jednak! Kultowa, przesiąknięta absurdalnym humorem parodia science fiction autorstwa Bartosza Walaszka powraca. Na oficjalnym kanale "Kapitana Bomby" pojawiła się zapowiedź zatytułowana "WIELKI POWRÓT", zapowiadająca pierwszą od lat nową produkcję z uniwersum Gwiezdnej Floty.

Żołnierze Gwiezdnej Floty znowu w akcji



Emisja przygód Tytusa Bomby zakończyła się 13 lat temu. Cierpliwość fanów została jednak nagrodzona. Już 12 lipca 2026 roku o godzinie 19:00 na kanale "KAPITAN BOMBA - kanał oficjalny" w serwisie YouTube zadebiutuje materiał zatytułowany "Kapitan Bomba: Wielki powrót".

Miniatura z Kapitanem Bombą sugeruje, że możemy mieć do czynienia z bezpośrednią kontynuacją głównej osi fabularnej serialu. Bartosz Walaszek na razie nie zdradza jednak szczegółów. W opisie filmu próżno szukać informacji dotyczących fabuły czy nawet formatu nowej produkcji.



Bartosz Walaszek – jednoosobowa armia



Za powrotem kultowej animacji stoi Bartosz Walaszek - reżyser, scenarzysta, animator i muzyk. Swoją przygodę z animacją rozpoczynał w legendarnej amatorskiej grupie filmowej Z.F. Skurcz, by później współtworzyć Git Produkcję, funkcjonującą dziś jako SPInka Film Studio.

"Kapitan Bomba", który zadebiutował w 2007 roku, to zaledwie część bogatego dorobku twórcy. Po zakończeniu serialu Walaszek stworzył "Blok Ekipę" - jeden z największych polskich hitów YouTube'a, opowiadający o przygodach trzech warszawskich dresiarzy: Spejsona, Wala i Wojtasa. Dla wielu widzów serial stał się humorystyczną kroniką polskich realiów osiedlowych.

Twórczość Walaszka docenił również Netflix, dla którego stworzył seriale "Egzorcysta" oraz "Bogdan Boner: Egzorcysta".


Zwiastun "Bogdan Boner: Egzorcysta"



Kapitan Bomba  (2007)

 Kapitan Bomba

Kapitan Bomba - Zemsta Faraona  (2012)

 Kapitan Bomba - Zemsta Faraona

Kapitan Bomba - Kutapokalipsa  (2012)

 Kapitan Bomba - Kutapokalipsa

Laserowy Gniew Dzidy  (2011)

 Laserowy Gniew Dzidy

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