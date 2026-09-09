Nie ma zgody na zdjęcia? Jeden telefon Ryana Reynoldsa rozwiązuje problem

"Katastrofa w duecie" – rozgrywająca się w czasie zimnej wojny komedia akcji – święci tryumfy na Apple TV. Reżyserski duet John Francis Daley i Jonathan Goldstein oraz będący gwiazdą produkcji Ryan Reynolds opowiedzieli o trudnościach, jakie spotkały ich podczas pracy na planie w Budapeszcie.
Jak Ryan Reynolds ocalił "Katastrofę w duecie"?Daley
i Goldstein
opowiedzieli o pracy nad sceną parady z okazji Święta Pracy, która odbywa się na moskiewskim Placu Czerwonym. Zdjęcia realizowano na Placu Bohaterów w Budapeszcie. W nagraniu brało udział tysiąc statystów, dla których kostiumografka Debra McGuire
przygotowała repliki mundurów z epoki; ekipa miała do dyspozycji także kilkanaście sowieckich czołgów oraz skonstruowaną na potrzeby filmu wyrzutnię rakiet nuklearnych. Przyszłość materiału stanęła pod znakiem zapytania, gdy władze miasta wycofały zgodę na nagranie. Sytuację ocalił Ryan Reynolds
.
Aktor powiedział: Jednym z tych obrzydliwych przywilejów i odrażających skutków ubocznych sławy jest to, że możesz po prostu zadzwonić do ludzi, z którymi zwykły człowiek nie mógłby się skontaktować. Mogę to wykorzystywać – o ile walczę po stronie dobra.
Po rozmowie z aktorem władze miasta wydały nowe zezwolenie na realizację materiału.
Zobaczcie zwiastun "Katastrofy w duecie"
"Katastrofa w duecie
" trafiła na Apple TV 4 września tego roku. Grającemu główną rolę Ryanowi Reynoldsowi
partnerują m.in. Kenneth Branagh
, Marcin Dorociński
i Maria Bakalova
. Przypominamy zwiastun:
Jest zimna wojna. Pilot marynarki wojennej USA w wyniku tajnej misji zostaje uwięziony za liniami wroga. Jego jedyną szansą na przeżycie jest zawarcie sojuszu z ekscentrycznym byłym agentem KGB.