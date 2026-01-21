Newsy Filmy Twórcy komedii "Good Burger" spotkają potwora Frankensteina
Filmy

Twórcy komedii "Good Burger" spotkają potwora Frankensteina

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Kenan+%26+Kel+Meet+Frankenstein%22%3A+Thompson+i+Mitchell+w+komediowym+horrorze-164811
Twórcy komedii &quot;Good Burger&quot; spotkają potwora Frankensteina
źródło: Getty Images
autor: John Nacion
Kenan Thompson i Kel Mitchell poznali się jeszcze w latach 90. przy pracy nad programem "All That", a później razem stworzyli serial "Kenan & Kel" oraz dwie części "Good Burger". Teraz znów połączą siły przy okazji horroru komediowego "Kenan & Kel Meet Frankenstein", w którym zagrają główne role (będą też producentami).

O czym opowie film?



GettyImages-1730507733.jpg Getty Images © Catherine Powell


Projekt czerpie inspirację z klasycznych filmów z udziałem duetu Abbott i Costello. Fabuła opowie o dwóch kurierach, których rutynowe zlecenie zamienia się w koszmar, gdy docierają do upiornego, zupełnie niepasującego do okolicy zamczyska. Przez przypadek budzą tam potwora Frankensteina, a zwykła noc przeradza się w walkę o przetrwanie.

Film jest współprodukowany przez firmę Artists for Artists należącą do Thompsona oraz Range Media Partners, które odpowiada również za sprzedaż projektu. Scenariusz pisze Jonah Feingold, a w gronie producentów znaleźli się m.in. John Ryan Jr., Brian Kavanaugh-Jones i Carter Swan.

O nowym przedsięwzięciu Thompson opowiedział w programie "Good Sports" na platformie Prime Video. Stwierdził: Zawsze lubiliśmy z Kelem szukać nowych sposobów na wspólną pracę. Ten projekt to idealne połączenie nostalgii, komedii i czegoś kompletnie nieoczekiwanego. Mitchell dodaje, że ich ekranowa chemia znów ma wybrzmieć, tym razem w zupełnie nowej, zarówno śmiesznej jak i strasznej odsłonie.

Zdjęcia mają ruszyć jeszcze tego lata.

"Good Burger 2" - zwiastun



Powiązane artykuły Kel Mitchell

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy Multimedia

PREMIERA: "Krzyk 7" z nowym plakatem. Film w kinach od 27 lutego

5 komentarzy
Filmy

Zagrał w "Outlanderze", będzie kosmicznym piratem z DC

Seriale Multimedia

"Mniej obcy": Mikołaj Bukrewicz jako Jan Borysewicz [FOTO]

VOD Seriale

Dramat medyczny od Netfliksa? Tak zapowiada się "Znieczulenie"

2 komentarze
Wideo

Kim są "Ołowiane dzieci"? Pierwszy zwiastun serialu Netfliksa

8 komentarzy
VOD Filmy

"Kolory zła: Czerń": Tak zapowiada się sequel mrocznego thrillera

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

Złote Maliny 2026: "Śnieżka", "Wojna światów" liderami nominacji

34 komentarze