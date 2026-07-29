Kevin! Macaulay Culkin bliski powrotu do swojej najsłynniejszej roli

Jeszcze rok temu były to tylko spekulacje, teraz wygląda na to, że oryginalny Kevin McCallister może powrócić. Tak w każdym razie twierdzi Matt Belloni w podcaście "The Town".
Belloni: Disney "ślini się" na myśl o nowym "Kevinie"
Przypomnijmy, że Kevin McCallister
to postać z filmu "Kevin sam w domu"
, która należy do najbardziej rozpoznawalnych komedii świątecznych na świecie. W Polsce mało kto wyobraża sobie Boże Narodzenie bez "Kevina".
Film jest historią małego Kevina
. Podczas chaosu związanego z przygotowaniami do wyjazdu na święta do Francji, rodzina McCallisterów zapomina o zabraniu ze sobą Kevina
. Chłopak spędza więc przedświąteczny czas sam w domu. Początkowa radość z całkowitej wolności nie trwa długo. A sprawy dodatkowo skomplikują się, kiedy dom McCallisterów postanowi okraść dwóch złodziejaszków. Kevin
stanie do walki w obronie domostwa...
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Matt Belloni twierdzi, że w Disneyu wszyscy chcą, by powstał nowy film w serii. Co więcej, bardzo zależy im na tym, by w obsadzie znalazł się Macaulay Culkin,
czyli odtwórca roli Kevina
. Wytwórnia na wszystkie sposoby kusi aktora, by ten zgodził się na udział w projekcie.
Wygląda jednak na to, że mocno kusić aktora nie będzie trzeba. Culkin w ubiegłym roku publicznie stwierdził, że jeśli pomysł na film będzie dobry, to może wrócić jako Kevin.
Ba, podzielił się w publicznością nawet swoim własnym pomysłem na sequel po latach. Brzmi on tak:
Kevin jest wdowcem lub rozwodnikiem. Ma syna, z którym jednak nie jest w najlepszych relacjach. W końcu dochodzi do eksplozji. Syn zamyka przed Kevinem dom. Kiedy ten stara się dostać do środka, syn buduje pułapki. Tak zaczyna się wojna domowa, w której stawką jest miłość ojca do syna i syna do ojca. "Kevin sam w domu"
oraz jego kontynuacja "Kevin sam w Nowym Jorku"
cieszą się od lat niesłabnącą popularnością. Dlatego Hollywood próbowało kontynuować serię bez oryginalnej obsady. Najświeższym efektem tych starań jest film z 2021 roku "Nareszcie sam w domu
". Ani on, ani wcześniejsze "kontynuacje" nie zyskały uznania widzów, a wiele osób nawet nie wie, że istnieją.
Zwiastun filmu "Kevin sam w domu"