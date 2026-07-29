Newsy Filmy Kevin! Macaulay Culkin bliski powrotu do swojej najsłynniejszej roli
Filmy

Kevin! Macaulay Culkin bliski powrotu do swojej najsłynniejszej roli

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Kevin+sam+w+domu%22.+Disney+i+Macaulay+Culkin+rozmawiaj%C4%85+o+nowym+filmie-167800
Kevin! Macaulay Culkin bliski powrotu do swojej najsłynniejszej roli
źródło: Getty Images
Jeszcze rok temu były to tylko spekulacje, teraz wygląda na to, że oryginalny Kevin McCallister może powrócić. Tak w każdym razie twierdzi Matt Belloni w podcaście "The Town".

Belloni: Disney "ślini się" na myśl o nowym "Kevinie"



Przypomnijmy, że Kevin McCallister to postać z filmu "Kevin sam w domu", która należy do najbardziej rozpoznawalnych komedii świątecznych na świecie. W Polsce mało kto wyobraża sobie Boże Narodzenie bez "Kevina".

Film jest historią małego Kevina. Podczas chaosu związanego z przygotowaniami do wyjazdu na święta do Francji, rodzina McCallisterów zapomina o zabraniu ze sobą Kevina. Chłopak spędza więc przedświąteczny czas sam w domu. Początkowa radość z całkowitej wolności nie trwa długo. A sprawy dodatkowo skomplikują się, kiedy dom McCallisterów postanowi okraść dwóch złodziejaszków. Kevin stanie do walki w obronie domostwa...

01.jpg Getty Images © Michael Buckner


Matt Belloni twierdzi, że w Disneyu wszyscy chcą, by powstał nowy film w serii. Co więcej, bardzo zależy im na tym, by w obsadzie znalazł się Macaulay Culkin, czyli odtwórca roli Kevina. Wytwórnia na wszystkie sposoby kusi aktora, by ten zgodził się na udział w projekcie.

Wygląda jednak na to, że mocno kusić aktora nie będzie trzeba. Culkin w ubiegłym roku publicznie stwierdził, że jeśli pomysł na film będzie dobry, to może wrócić jako Kevin. Ba, podzielił się w publicznością nawet swoim własnym pomysłem na sequel po latach. Brzmi on tak:

Kevin jest wdowcem lub rozwodnikiem. Ma syna, z którym jednak nie jest w najlepszych relacjach. W końcu dochodzi do eksplozji. Syn zamyka przed Kevinem dom. Kiedy ten stara się dostać do środka, syn buduje pułapki. Tak zaczyna się wojna domowa, w której stawką jest miłość ojca do syna i syna do ojca. 

"Kevin sam w domu" oraz jego kontynuacja "Kevin sam w Nowym Jorku" cieszą się od lat niesłabnącą popularnością. Dlatego Hollywood próbowało kontynuować serię bez oryginalnej obsady. Najświeższym efektem tych starań jest film z 2021 roku "Nareszcie sam w domu". Ani on, ani wcześniejsze "kontynuacje" nie zyskały uznania widzów, a wiele osób nawet nie wie, że istnieją.

Zwiastun filmu "Kevin sam w domu"




Powiązane artykuły Macaulay Culkin

Zobacz wszystkie artykuły

Kevin sam w domu  (1990)

 Kevin sam w domu

Kevin sam w Nowym Jorku  (1992)

 Kevin sam w Nowym Jorku

Alex - sam w domu  (1997)

 Alex - sam w domu

Kevin sam w domu 4  (2002)

 Kevin sam w domu 4

Najnowsze Newsy

Kto zdobędzie Złote Lwiątka na FPFF w Gdyni? Oto nominacje

Nie żyje Kavinsky. Autor utworu "Nightcall" do filmu "Drive" miał 50 lat

1 komentarz
Inne Filmy

Jared Leto oskarżony o przemoc seksualną przez cztery kobiety

11 komentarzy
VOD Seriale

Co z ekranizacją "Warhammer 40,000"? Mamy dobre i złe wieści

VOD Filmy

"Martwe zło: Ogień" wkrótce na VOD

1 komentarz
Inne Filmy

Sierpniowe odsłony projektu "50 na 51"

Filmy

Alexandra Daddario w filmie o upadku amerykańskiego snu