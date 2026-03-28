"Kiedy gasną światła": trwają prace nad sequelem horroru

Dekadę temu horror "Kiedy gasną światła" zarobił blisko 150 milionów dolarów przy 5-milionowym budżecie. Nic więc dziwnego, że w wytwórni New Line Cinema trwają aktualnie prace nad sequelem filmu.
"Kiedy gasną światła 2": co wiemy o sequelu?
Do napisania scenariusza został zatrudniony Connor Osborne McIntyre. W jego CV znajdziemy dramat kryminalny "Animals
", którego reżyserem oraz gwiazdą jest Ben Affleck
, a także zakupiony niedawno przez Netflix tekst pt. "American Midnight".
Na razie nie wiadomo, czy za kamerę powróci David F. Sandberg
. Przypomnijmy, że "Kiedy gasną światła"
było oparte na jego krótkometrażowym filmie
z 2013 roku.
Bohaterką oryginału jest Rebecca (Teresa Palmer)
. Kiedy dziewczyną opuściła rodzinny dom, myślała, że wraz z nim pozostawiła za sobą lęki z dzieciństwa. Dorastając, nigdy nie miała całkowitej pewności, co było prawdziwe, a co nie, zwłaszcza kiedy gasły światła. Teraz jej młodszy brat, Martin, jest świadkiem tych samych niewyjaśnionych i przerażających sytuacji, które kiedyś wystawiały na próbę jej zdrowie psychiczne i zagrażały bezpieczeństwu. Przerażająca istota w tajemniczy sposób związana z matką rodzeństwa, Sophie, ponownie pojawiła się w ich życiu. Tym razem jednak, w miarę jak Rebecca zbliża się do odkrycia prawdy, nie ma wątpliwości, że ich życiu zagraża niebezpieczeństwo... Zwłaszcza, kiedy gasną światła.
Zwiastun filmu "Kiedy gasną światła"