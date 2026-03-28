Newsy Filmy "Kiedy gasną światła": trwają prace nad sequelem horroru
"Kiedy gasną światła": trwają prace nad sequelem horroru

&quot;Kiedy gasną światła&quot;: trwają prace nad sequelem horroru
Dekadę temu horror "Kiedy gasną światła" zarobił blisko 150 milionów dolarów przy 5-milionowym budżecie. Nic więc dziwnego, że w wytwórni New Line Cinema trwają aktualnie prace nad sequelem filmu. 

"Kiedy gasną światła 2": co wiemy o sequelu?



Do napisania scenariusza został zatrudniony Connor Osborne McIntyre. W jego CV znajdziemy dramat kryminalny "Animals", którego reżyserem oraz gwiazdą jest Ben Affleck, a także zakupiony niedawno przez Netflix tekst pt. "American Midnight". 


Na razie nie wiadomo, czy za kamerę powróci David F. Sandberg. Przypomnijmy, że "Kiedy gasną światła" było oparte na jego krótkometrażowym filmie z 2013 roku. 

Bohaterką oryginału jest Rebecca (Teresa Palmer). Kiedy dziewczyną opuściła rodzinny dom, myślała, że wraz z nim pozostawiła za sobą lęki z dzieciństwa. Dorastając, nigdy nie miała całkowitej pewności, co było prawdziwe, a co nie, zwłaszcza kiedy gasły światła. Teraz jej młodszy brat, Martin, jest świadkiem tych samych niewyjaśnionych i przerażających sytuacji, które kiedyś wystawiały na próbę jej zdrowie psychiczne i zagrażały bezpieczeństwu. Przerażająca istota w tajemniczy sposób związana z matką rodzeństwa, Sophie, ponownie pojawiła się w ich życiu. Tym razem jednak, w miarę jak Rebecca zbliża się do odkrycia prawdy, nie ma wątpliwości, że ich życiu zagraża niebezpieczeństwo... Zwłaszcza, kiedy gasną światła.

Zwiastun filmu "Kiedy gasną światła"



