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Najlepsze filmy I półrocza 2026 w polskich kinach i na VOD według redakcji Filmwebu

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/%22Kill+Bill%22%2C+%22Warto%C5%9B%C4%87+sentymentalna%22%2C+%22Wielki+Marty%22.+Redakcja+Filmwebu+wybra%C5%82a+najlepsze+filmy+I+p%C3%B3%C5%82rocza+2026+w+polskich+kinach+i+na+VOD-167412
Najlepsze filmy I półrocza 2026 w polskich kinach i na VOD według redakcji Filmwebu
Aż trudno w to uwierzyć, ale za nami jest już pierwsze pół roku! Czy był to dobry czas dla miłośników dobrych filmów? Postanowiliśmy to sprawdzić i tradycyjnie na półmetku mamy dla Was ranking najlepszych produkcji filmowych, które trafiły na ekrany polskich kin oraz do oferty polskich platform streamingowych.

W przeciwieństwie do rocznego podsumowania, który powstanie na podstawie indywidualnych list członków redakcji (i zostanie opublikowane na koniec roku), to zestawienia bazuje wyłącznie na ocenach wystawionych przez nas na Filmwebie. O miejscu na liście zdecydowała zwykła średnia arytmetyczna.

W ubiegłym roku, żeby znaleźć się na liście półrocznej, potrzebna była średnia 6,75. Jak się okazuje, w tym roku członkowie redakcji Filmwebu byli dużo hojniejsi w przyznawaniu wysokich ocen. Z tego też powodu na poniższej liście umieściliśmy wyłącznie te filmy, które uzyskały średnią 7,0 lub wyższą.


Najlepsze premiery kinowe i VOD w Polsce w I półroczu 2026 roku. Co znalazło się na liście?



Tradycyjnie pierwsze półrocze należy w Polsce do światowych premier z roku poprzedniego. Polscy dystrybutorzy nadrabiali zaległości i wprowadzili sporo premier, które w sezonie oscarowym walczyły o najważniejsze nagrody. Stąd na liście znalazły się takie tytuły jak "Wartość sentymentalna", "Wielki Marty" czy "Tajny agent".

Choć lista zdominowana jest przez zagraniczne produkcje, to jednak równorzędną walkę o czołówkę rankingu stoczył polski film "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej". W zestawieniu znalazło się też miejsce dla nowego filmu Pawła Pawlikowskiego.

Pierwsze półrocze należało do kin. Praktycznie wszystkie pozycje w redakcyjnym rankingu to filmy, które w tym roku trafiły w pierwszej kolejności do polskich kin. 

Całą listę 22 najlepszych filmów I półrocza 2026 roku znajdziecie poniżej. Za pół roku możecie spodziewać się tradycyjnego rocznego podsumowania. Ciekawe, ile filmów z poniższej listy znajdziecie się w tamtym zestawieniu. 

Zapraszamy do dzielenia się w komentarzach Waszymi ulubionymi filmami z pierwszego półrocza.


Top 22 filmów w Polsce od stycznia do czerwca 2026 roku według członków redakcji Filmwebu



19
plakat filmu Pan Nikt kontra Putin

Mr. Nobody mod Putin
2025
1h 30m

Dokumentalny

Czechy

Dania

Dokumentalny

Pełen życia nauczyciel Pasha pracuje jako nauczyciel w tej samej szkole podstawowej, do której uczęszczał jako dziecko w rodzinnym mieście w górach Uralu. Jednak inwazja Rosji na Ukrainę w 2022 roku zmieniła wszystko. Nagle szkoła i społeczność, które tak kochał, przekształciły się z miejsca nauki i swobodnej ekspresji w przestrzeń militaryzacji i ideologii państwowej. Wkrótce jego uczniowie i członkowie ich rodzin zostają zwerbowani do walki, a Pasha musi zadać sobie pytanie, co jedna osoba może w takiej sytuacji zrobić. Nauczyciel decyduje się na działalność pod przykrywką, aby sfilmować, co naprawdę dzieje się w jego własnej szkole. Tworzony w tajemnicy przez dwa lata film jest niezapomnianym portretem życia w dzisiejszej Rosji i trudnych wyborów, przed którymi stają obywatele, gdy kraj, który kochają, znajduje się w rękach władcy absolutnego.



19
plakat filmu Sny o słoniach

Ghost Elephants
2025
1h 38m

Dokumentalny

Przyrodniczy

USA

Dokumentalny

Przyrodniczy

Szaleni naukowcy i podróżnicy to ulubieni bohaterowie filmów Wernera Herzoga. Tym razem reżyser skupia się na poszukiwaniu olbrzymich słoni-duchów, których daleki krewny został wystawiony w Muzeum Historii Naturalnej w Waszyngtonie. Dr Steve Boyes tropi ukrywające się przed człowiekiem stado w Angoli, na niezamieszkałych terenach wielkości Anglii, które tubylcy nazywają końcem świata.



19
plakat filmu Młode matki

Jeunes mères
2025
1h 45m

Dramat

Belgia

Francja

Dramat

Jessica, Perla, Julie, Ariane i Naïma mieszkają w nowoczesnym domu samotnej matki w Liège. Każda z nich ma inne doświadczenia rodzinne, odmienną sytuację życiową i boryka się z innego rodzaju problemem. Różnią się też podejściem do macierzyństwa, które spada na nie przedwcześnie. W historiach o pragnieniu miłości i znalezienia swojej drogi w życiu wybrzmiewa samotność, rozpacz, smutek, bezradność i zagubienie.



19
plakat filmu Dźwięki miłości

Sorda
2025
1h 39m

Dramat

Hiszpania

Dramat

Ángela i Héctor to kochająca się para, która po narodzinach dziecka staje w obliczu lawiny emocji i licznych trudności. Choć oboje robią wszystko, co w ich mocy, by ocalić swój związek, codzienność wystawia ich miłość na ciężką próbę. To piękna, uniwersalna i poruszająca opowieść o tym, jak nawet najsilniejsze uczucia mogą zostać zachwiane przez zwyczajne życie oraz wyjątkowo czułe i subtelne spojrzenie na rodzicielstwo – pełne niuansów i prawdziwych emocji.



18
plakat filmu Alpha

2025
2h 8m

Dramat

Belgia

Francja

Dramat

Alpha, 13-latka z problemami jest wychowywana tylko przez matkę. Ich świat rozpada się w dniu, w którym dziewczyna wraca ze szkoły z tatuażem na ramieniu.



17
plakat filmu Ojczyzna

2026
1h 22m

Dramat

Francja

Niemcy

Polska

Włochy

Dramat

"Ojczyzna" opowiada o relacji między Thomasem Mannem (Hanns Zischler), laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką (Sandra Hüller) – aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż czarnym Buickiem przez zrujnowane Niemcy – z Frankfurtu pod kontrolą amerykańską do Weimaru pod wpływem sowieckim. Po raz pierwszy od wojny Mann wraca do swojej ojczyzny, po tym jak podjął wcześniej trudną decyzję o emigracji do Stanów Zjednoczonych.



16
plakat filmu Kopnęłabym cię, gdybym mogła

If I Had Legs I'd Kick You
2025
1h 53m

Czarna komedia

USA

Czarna komedia

Jeśli wydaje ci się, że świat się na ciebie uwziął, nie nadążasz i masz za dużo na głowie, pamiętaj: inni mają gorzej. Linda balansuje na krawędzi między obowiązkiem a wyczerpaniem, między dającą poczucie kontroli rutyną a chaosem. Jej córka wymaga stałej opieki, mąż jest nieobecny, praca dobija, a sufit dosłownie wali się na głowę. Terapeuta przewraca oczami, instytucje piętrzą przeszkody… Wir codziennych zdarzeń przeradza się w nieokiełznany, egzystencjalny koszmar. Nic dziwnego, że gdyby tylko mogła i znalazła na to czas, skopałaby wszystkich i wszystko w bezsilnej wściekłości.



15
plakat filmu Wpatrując się w słońce

In die Sonne schauen
2025
2h 29m

Dramat

Niemcy

Dramat

Na tej samej farmie w północnych Niemczech, ale w różnych momentach XX i XXI wieku, dorastają cztery dziewczyny: Alma, Erica, Angelika i Lenka. Choć dzieli je czas, każda z nich przeżywa podobne emocje - pierwszą miłość, bunt i rodzinne napięcia. Ich historie splatają się, odsłaniając tajemnice, które przez lata pozostawały w ukryciu.



14
plakat filmu Głos Hind Rajab

Sawt Hind Rajab
2025
1h 29m

Dramat

Francja

Tunezja

Dramat

29 stycznia 2024 roku Wolontariusze Czerwonego Półksiężyca otrzymują zgłoszenie alarmowe. Sześcioletnia dziewczynka jest uwięziona w samochodzie pod ostrzałem w Strefie Gazy i błaga o ratunek. Starając się utrzymać z nią łączność, robią wszystko, co w ich mocy, aby wysłać do niej karetkę. Dziewczynka nazywała się Hind Rajab.



13
plakat filmu Backrooms. Bez wyjścia

Backrooms
2026
1h 45m

Horror

Sci-Fi

USA

Horror

Sci-Fi

Clark natrafia w podziemiach swojego sklepu na przejście do niepokojącej, na pierwszy rzut oka pustej plątaniny niekończących się korytarzy. Kiedy opowiada o tym swojej terapeutce, kobieta uznaje, że mogą to być omamy zapowiadające pogorszenie jego stanu psychicznego. Sytuacja zmienia się, gdy Clark przestaje przychodzić na wizyty — zaniepokojona terapeutka postanawia odkryć, co się z nim stało. W trakcie poszukiwań trafia do rzeczywistości, gdzie czas traci sens, przestrzeń ulega dziwnym przemianom, a poza granicą widzialności kryje się coś nienaturalnego.



12
plakat filmu Robin Hood: Koniec legendy

The Death of Robin Hood
2026
2h 3m

Dramat

Przygodowy

USA

Dramat

Przygodowy

Robin Hood (Hugh Jackman), który do tej pory wiódł życie bandyty – naznaczone przemocą, krwią i cierpieniem – pogodził się z tym, że każda kolejna bitwa może być jego ostatnią. Jednak los pisze dla niego inny scenariusz. Ciężko ranny trafia pod opiekę tajemniczej kobiety (Jodie Comer) oraz poznaje bezbronną dziewczynkę, której grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Stając w jej obronie, przekonuje się, że walka o niewinne dziecko może być jego najważniejszą walką – walką o odkupienie.



11
plakat filmu 28 lat później - Część 2: Świątynia kości

28 Years Later: The Bone Temple
2026
1h 49m

Horror

USA

Wielka Brytania

Horror

W kontynuacji epickiej opowieści dr Kelson (Ralph Fiennes) znajduje się w trudnych okolicznościach, których konsekwencje mogą zmienić świat, jaki zna. Spotkanie Spike'a (Alfie Williams) z Jimmym Crystalem (Jack O'Connell) staje się koszmarem, od którego nie może uciec. W świecie Świątyni Kości zarażeni nie są już największym zagrożeniem dla przetrwania - nieludzkość ocalałych może być dziwniejsza i bardziej przerażająca.



9
plakat filmu Tajny agent

O Agente Secreto
2025
2h 38m

Thriller

Brazylia

Francja

Holandia

Meksyk

Niemcy

Thriller

Lata 70., Brazylia w żelaznym uścisku wojskowej dyktatury. Wybitny naukowiec Marcelo (Wagner Moura) powraca do rodzinnego Recife, żeby zabrać swojego syna w bezpieczne miejsce. Zanurzone w słońcu miasto jest na granicy szaleństwa - w karnawale giną ludzie, gdzieś na plaży znaleziono rekina z ludzką nogą w brzuchu, do miasta przybywa dwóch zabójców… Marcelo kilka lat wcześniej podpadł niebezpiecznemu mafiosowi, teraz musi się ukrywać. Jego życie wisi na włosku.



9
plakat filmu Hopnięci

Hoppers
2026
1h 45m

Komedia

Animacja

Przygodowy

USA

Komedia

Animacja

Przygodowy

Nowy film Disneya i Pixara "Hopnięci" opowiada historię naukowców, którzy wynaleźli hopnozę - technologię przeszczepiania ludzkiej świadomości zwierzętopodobnym robotom w celu poznania świata prawdziwych zwierząt! Główna bohaterka, Mabel, wielka miłośniczka przyrody, korzysta ze sposobności i dzięki hopnozie odkrywa tajemnice Matki Natury, o jakie nawet jej nie podejrzewała!



8
plakat filmu Obsesja

Obsession
2025
1h 48m

Horror

USA

Horror

Bear (Michael Johnston) platonicznie zakochany w swojej przyjaciółce Nikki (Inde Navarrette), chce zdobyć serce ukochanej i postanawia spełnić swoje marzenie za pomocą taniej zabawki spełniające życzenia "One Wish Willow". Zabawka naprawdę działa i chłopak otrzymuje dokładnie to, o co prosił, ale wkrótce odkrywa, że niektóre pragnienia mają mroczną, złowrogą cenę.



7
plakat filmu Zmartwychwstanie

Kuang ye shi dai
2025
2h 40m

Dramat

Sci-Fi

Chiny

Francja

USA

Dramat

Sci-Fi

W futurystycznym świecie ludzkość osiągnęła nieśmiertelność, tracąc zdolność śnienia. Głęboko refleksyjna, surrealistyczna podróż przez różne epoki i tożsamości, podzielona na sześć rozdziałów. Każdy z nich reprezentuje jeden z pięciu zmysłów oraz umysł. Bi Gan łączy elementy science fiction, detektywistycznej narracji i poetyckiej estetyki, tworząc hipnotyzującą, oniryczną opowieść o pamięci, tożsamości i transcendencji.



6
plakat filmu Toy Story 5

2026
1h 42m

Familijny

Animacja

Komedia

Japonia

USA

Familijny

Animacja

Komedia

Rodzice kupują Bonnie tablet Lilypad – gadżet, który mają już wszystkie dzieci. Urządzenie zagarnia całą uwagę dziewczynki. Chcąc udowodnić, że jest lepsze od zabawek, kontaktuje swoją właścicielkę z koleżankami z baletu. Kowbojka Jessie ma wątpliwości, czy ta znajomość przerodzi się w prawdziwą przyjaźń. Wraz z Mustangiem ukrywa się w walizce Bonnie i rusza z nią na nocowankę.



5
plakat filmu Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej

2025
1h 30m

Dramat

Polska

Dramat

Wchodząca w dorosłość czwórka rodzeństwa próbuje odnaleźć własne ścieżki, nie tracąc przy tym łączących ich więzi. Najmłodszy, Benek, mierzy się z bolesnym odrzuceniem ze strony starszego brata, Franka, który dotąd był jego najlepszym przyjacielem. Chłopaka nawiedza także tajemnicza zjawa – Dusiołek – niepozwalająca mu zasnąć i wywołująca nagłe napady paniki. Uciekający od rodziny Franek wplątuje się w toksyczny związek, popada w kłopoty z narkotykami i coraz bardziej pogrąża się w chaosie. Jego stan budzi niepokój Nastki, siostry bliźniaczki, która sama pragnie miłości i stabilizacji. Najstarsza z rodzeństwa, Jana, pracuje nad projektem artystycznym, który ma przynieść ukojenie nie tylko młodszemu rodzeństwu, lecz także jej samej.



4
plakat filmu Hamnet

2025
2h 5m

Biograficzny

Dramat

USA

Wielka Brytania

Biograficzny

Dramat

Anglia, rok 1580. Zubożały nauczyciel łaciny William Szekspir poznaje niezależną duchem Agnes. Para zakochuje się w sobie i rozpoczyna gorący romans, który prowadzi do ślubu i narodzin trójki dzieci. Jednak gdy Will wyrusza do odległego Londynu, aby rozwinąć swoją karierę teatralną, Agnes zostaje sama ze wszystkimi domowymi obowiązkami. Kiedy dochodzi do tragedii, niegdyś silna więź między małżonkami zostaje poddana próbie, a ich wspólne doświadczenia stają się inspiracją do stworzenia ponadczasowego arcydzieła Szekspira, "Hamleta".



3
plakat filmu Wielki Marty

Marty Supreme
2025
2h 29m

Dramat

Komedia

Sportowy

USA

Dramat

Komedia

Sportowy

Marty chce być gwiazdą. Nagnie więc wszystkie reguły, wejdzie w sojusze z ludźmi, od których powinien trzymać się z daleka, gotów będzie uwieść każdą kobietę, byleby tylko zrealizować swoje marzenie o wielkości.



2
plakat filmu Wartość sentymentalna

Affeksjonsverdi
2025
2h 15m

Dramat

Komedia

Dania

Francja

Niemcy

Norwegia

Szwecja

Turcja

Wielka Brytania

Dramat

Komedia

Siostry Agnes i Nora spotykają się ze swoim dawno niewidzianym ojcem, charyzmatycznym, niegdyś znanym reżyserem filmowym Gustavem. Proponuje on Norze, aktorce teatralnej, rolę w swoim najnowszym filmie, który ma być jego powrotem do świata filmu. Gdy dziewczyna odrzuca propozycję, ten zatrudnia młodą gwiazdę Hollywood. Teraz siostry muszą poradzić sobie nie tylko ze swoją skomplikowaną sytuacją z ojcem, ale też z amerykańską gwiazdą, która zmienia ich rodzinną dynamikę.



1
plakat filmu Kill Bill: The Whole Bloody Affair

2025
4h 41m

Akcja

Thriller

USA

Akcja

Thriller

Uma Thurman wciela się w Pannę Młodą, pozostawioną na pewną śmierć po tym, jak jej były szef i kochanek Bill napada na próbę ceremonii ślubnej, strzela jej w głowę i odbiera nienarodzone dziecko. Aby dokonać zemsty, Panna Młoda musi najpierw wytropić czworo pozostałych członków Zabójczego Oddziału Żmij, zanim stanie twarzą w twarz z samym Billem. Dzięki operowemu rozmachowi, nieustającej akcji i ikonicznemu stylowi "The Whole Bloody Affair" pozostaje jedną z najbardziej ikonicznych sag zemsty w historii kina – rzadko pokazywaną w kompletnej formie.


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