Najlepsze filmy I półrocza 2026 w polskich kinach i na VOD według redakcji Filmwebu

Najlepsze premiery kinowe i VOD w Polsce w I półroczu 2026 roku. Co znalazło się na liście?

Top 22 filmów w Polsce od stycznia do czerwca 2026 roku według członków redakcji Filmwebu

19 Pan Nikt kontra Putin Mr. Nobody mod Putin 2025 1h 30m Dokumentalny David Borenstein Pavel Talankin Czechy Dania Dokumentalny Pełen życia nauczyciel Pasha pracuje jako nauczyciel w tej samej szkole podstawowej, do której uczęszczał jako dziecko w rodzinnym mieście w górach Uralu. Jednak inwazja Rosji na Ukrainę w 2022 roku zmieniła wszystko. Nagle szkoła i społeczność, które tak kochał, przekształciły się z miejsca nauki i swobodnej ekspresji w przestrzeń militaryzacji i ideologii państwowej. Wkrótce jego uczniowie i członkowie ich rodzin zostają zwerbowani do walki, a Pasha musi zadać sobie pytanie, co jedna osoba może w takiej sytuacji zrobić. Nauczyciel decyduje się na działalność pod przykrywką, aby sfilmować, co naprawdę dzieje się w jego własnej szkole. Tworzony w tajemnicy przez dwa lata film jest niezapomnianym portretem życia w dzisiejszej Rosji i trudnych wyborów, przed którymi stają obywatele, gdy kraj, który kochają, znajduje się w rękach władcy absolutnego.

19 Sny o słoniach Ghost Elephants 2025 1h 38m Dokumentalny Przyrodniczy Werner Herzog USA Dokumentalny Przyrodniczy Werner Herzog Steve Boyes Szaleni naukowcy i podróżnicy to ulubieni bohaterowie filmów Wernera Herzoga. Tym razem reżyser skupia się na poszukiwaniu olbrzymich słoni-duchów, których daleki krewny został wystawiony w Muzeum Historii Naturalnej w Waszyngtonie. Dr Steve Boyes tropi ukrywające się przed człowiekiem stado w Angoli, na niezamieszkałych terenach wielkości Anglii, które tubylcy nazywają końcem świata.

19 Młode matki Jeunes mères 2025 1h 45m Dramat Jean-Pierre Dardenne Luc Dardenne Belgia Francja Dramat Babette Verbeek Lucie Laruelle Jessica, Perla, Julie, Ariane i Naïma mieszkają w nowoczesnym domu samotnej matki w Liège. Każda z nich ma inne doświadczenia rodzinne, odmienną sytuację życiową i boryka się z innego rodzaju problemem. Różnią się też podejściem do macierzyństwa, które spada na nie przedwcześnie. W historiach o pragnieniu miłości i znalezienia swojej drogi w życiu wybrzmiewa samotność, rozpacz, smutek, bezradność i zagubienie.

19 Dźwięki miłości Sorda 2025 1h 39m Dramat Eva Libertad Hiszpania Dramat Miriam Garlo Álvaro Cervantes Ángela i Héctor to kochająca się para, która po narodzinach dziecka staje w obliczu lawiny emocji i licznych trudności. Choć oboje robią wszystko, co w ich mocy, by ocalić swój związek, codzienność wystawia ich miłość na ciężką próbę. To piękna, uniwersalna i poruszająca opowieść o tym, jak nawet najsilniejsze uczucia mogą zostać zachwiane przez zwyczajne życie oraz wyjątkowo czułe i subtelne spojrzenie na rodzicielstwo – pełne niuansów i prawdziwych emocji.

18 Alpha 2025 2h 8m Dramat Julia Ducournau Belgia Francja Dramat Golshifteh Farahani Tahar Rahim Alpha, 13-latka z problemami jest wychowywana tylko przez matkę. Ich świat rozpada się w dniu, w którym dziewczyna wraca ze szkoły z tatuażem na ramieniu.

17 Ojczyzna 2026 1h 22m Dramat Paweł Pawlikowski Francja Niemcy Polska Włochy Dramat Hanns Zischler Sandra Hüller "Ojczyzna" opowiada o relacji między Thomasem Mannem (Hanns Zischler), laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką (Sandra Hüller) – aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż czarnym Buickiem przez zrujnowane Niemcy – z Frankfurtu pod kontrolą amerykańską do Weimaru pod wpływem sowieckim. Po raz pierwszy od wojny Mann wraca do swojej ojczyzny, po tym jak podjął wcześniej trudną decyzję o emigracji do Stanów Zjednoczonych.

16 Kopnęłabym cię, gdybym mogła If I Had Legs I'd Kick You 2025 1h 53m Czarna komedia Mary Bronstein USA Czarna komedia Rose Byrne A$AP Rocky Jeśli wydaje ci się, że świat się na ciebie uwziął, nie nadążasz i masz za dużo na głowie, pamiętaj: inni mają gorzej. Linda balansuje na krawędzi między obowiązkiem a wyczerpaniem, między dającą poczucie kontroli rutyną a chaosem. Jej córka wymaga stałej opieki, mąż jest nieobecny, praca dobija, a sufit dosłownie wali się na głowę. Terapeuta przewraca oczami, instytucje piętrzą przeszkody… Wir codziennych zdarzeń przeradza się w nieokiełznany, egzystencjalny koszmar. Nic dziwnego, że gdyby tylko mogła i znalazła na to czas, skopałaby wszystkich i wszystko w bezsilnej wściekłości.

15 Wpatrując się w słońce In die Sonne schauen 2025 2h 29m Dramat Mascha Schilinski Niemcy Dramat Hanna Heckt Lea Drinda Na tej samej farmie w północnych Niemczech, ale w różnych momentach XX i XXI wieku, dorastają cztery dziewczyny: Alma, Erica, Angelika i Lenka. Choć dzieli je czas, każda z nich przeżywa podobne emocje - pierwszą miłość, bunt i rodzinne napięcia. Ich historie splatają się, odsłaniając tajemnice, które przez lata pozostawały w ukryciu.

14 Głos Hind Rajab Sawt Hind Rajab 2025 1h 29m Dramat Kaouther Ben Hania Francja Tunezja Dramat Clara Khoury Saja Kilani 29 stycznia 2024 roku Wolontariusze Czerwonego Półksiężyca otrzymują zgłoszenie alarmowe. Sześcioletnia dziewczynka jest uwięziona w samochodzie pod ostrzałem w Strefie Gazy i błaga o ratunek. Starając się utrzymać z nią łączność, robią wszystko, co w ich mocy, aby wysłać do niej karetkę. Dziewczynka nazywała się Hind Rajab.

13 Backrooms. Bez wyjścia Backrooms 2026 1h 45m Horror Sci-Fi Kane Parsons USA Horror Sci-Fi Chiwetel Ejiofor Renate Reinsve Clark natrafia w podziemiach swojego sklepu na przejście do niepokojącej, na pierwszy rzut oka pustej plątaniny niekończących się korytarzy. Kiedy opowiada o tym swojej terapeutce, kobieta uznaje, że mogą to być omamy zapowiadające pogorszenie jego stanu psychicznego. Sytuacja zmienia się, gdy Clark przestaje przychodzić na wizyty — zaniepokojona terapeutka postanawia odkryć, co się z nim stało. W trakcie poszukiwań trafia do rzeczywistości, gdzie czas traci sens, przestrzeń ulega dziwnym przemianom, a poza granicą widzialności kryje się coś nienaturalnego.

12 Robin Hood: Koniec legendy The Death of Robin Hood 2026 2h 3m Dramat Przygodowy Michael Sarnoski USA Dramat Przygodowy Hugh Jackman Bill Skarsgård Robin Hood (Hugh Jackman), który do tej pory wiódł życie bandyty – naznaczone przemocą, krwią i cierpieniem – pogodził się z tym, że każda kolejna bitwa może być jego ostatnią. Jednak los pisze dla niego inny scenariusz. Ciężko ranny trafia pod opiekę tajemniczej kobiety (Jodie Comer) oraz poznaje bezbronną dziewczynkę, której grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Stając w jej obronie, przekonuje się, że walka o niewinne dziecko może być jego najważniejszą walką – walką o odkupienie.

9 Tajny agent O Agente Secreto 2025 2h 38m Thriller Kleber Mendonça Filho Brazylia Francja Holandia Meksyk Niemcy Thriller Wagner Moura Maria Fernanda Cândido Lata 70., Brazylia w żelaznym uścisku wojskowej dyktatury. Wybitny naukowiec Marcelo (Wagner Moura) powraca do rodzinnego Recife, żeby zabrać swojego syna w bezpieczne miejsce. Zanurzone w słońcu miasto jest na granicy szaleństwa - w karnawale giną ludzie, gdzieś na plaży znaleziono rekina z ludzką nogą w brzuchu, do miasta przybywa dwóch zabójców… Marcelo kilka lat wcześniej podpadł niebezpiecznemu mafiosowi, teraz musi się ukrywać. Jego życie wisi na włosku.

9 Hopnięci Hoppers 2026 1h 45m Komedia Animacja Przygodowy Daniel Chong USA Komedia Animacja Przygodowy Piper Curda Jon Hamm Nowy film Disneya i Pixara "Hopnięci" opowiada historię naukowców, którzy wynaleźli hopnozę - technologię przeszczepiania ludzkiej świadomości zwierzętopodobnym robotom w celu poznania świata prawdziwych zwierząt! Główna bohaterka, Mabel, wielka miłośniczka przyrody, korzysta ze sposobności i dzięki hopnozie odkrywa tajemnice Matki Natury, o jakie nawet jej nie podejrzewała!

8 Obsesja Obsession 2025 1h 48m Horror Curry Barker USA Horror Michael Johnston Inde Navarrette Bear (Michael Johnston) platonicznie zakochany w swojej przyjaciółce Nikki (Inde Navarrette), chce zdobyć serce ukochanej i postanawia spełnić swoje marzenie za pomocą taniej zabawki spełniające życzenia "One Wish Willow". Zabawka naprawdę działa i chłopak otrzymuje dokładnie to, o co prosił, ale wkrótce odkrywa, że niektóre pragnienia mają mroczną, złowrogą cenę.

7 Zmartwychwstanie Kuang ye shi dai 2025 2h 40m Dramat Sci-Fi Gan Bi Chiny Francja USA Dramat Sci-Fi Jackson Yee Qi Shu W futurystycznym świecie ludzkość osiągnęła nieśmiertelność, tracąc zdolność śnienia. Głęboko refleksyjna, surrealistyczna podróż przez różne epoki i tożsamości, podzielona na sześć rozdziałów. Każdy z nich reprezentuje jeden z pięciu zmysłów oraz umysł. Bi Gan łączy elementy science fiction, detektywistycznej narracji i poetyckiej estetyki, tworząc hipnotyzującą, oniryczną opowieść o pamięci, tożsamości i transcendencji.

5 Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej 2025 1h 30m Dramat Emi Buchwald Polska Dramat Bartłomiej Deklewa Izabella Dudziak Wchodząca w dorosłość czwórka rodzeństwa próbuje odnaleźć własne ścieżki, nie tracąc przy tym łączących ich więzi. Najmłodszy, Benek, mierzy się z bolesnym odrzuceniem ze strony starszego brata, Franka, który dotąd był jego najlepszym przyjacielem. Chłopaka nawiedza także tajemnicza zjawa – Dusiołek – niepozwalająca mu zasnąć i wywołująca nagłe napady paniki. Uciekający od rodziny Franek wplątuje się w toksyczny związek, popada w kłopoty z narkotykami i coraz bardziej pogrąża się w chaosie. Jego stan budzi niepokój Nastki, siostry bliźniaczki, która sama pragnie miłości i stabilizacji. Najstarsza z rodzeństwa, Jana, pracuje nad projektem artystycznym, który ma przynieść ukojenie nie tylko młodszemu rodzeństwu, lecz także jej samej.

4 Hamnet 2025 2h 5m Biograficzny Dramat Chloé Zhao USA Wielka Brytania Biograficzny Dramat Jessie Buckley Paul Mescal Anglia, rok 1580. Zubożały nauczyciel łaciny William Szekspir poznaje niezależną duchem Agnes. Para zakochuje się w sobie i rozpoczyna gorący romans, który prowadzi do ślubu i narodzin trójki dzieci. Jednak gdy Will wyrusza do odległego Londynu, aby rozwinąć swoją karierę teatralną, Agnes zostaje sama ze wszystkimi domowymi obowiązkami. Kiedy dochodzi do tragedii, niegdyś silna więź między małżonkami zostaje poddana próbie, a ich wspólne doświadczenia stają się inspiracją do stworzenia ponadczasowego arcydzieła Szekspira, "Hamleta".

2 Wartość sentymentalna Affeksjonsverdi 2025 2h 15m Dramat Komedia Joachim Trier Dania Francja Niemcy Norwegia Szwecja Turcja Wielka Brytania Dramat Komedia Renate Reinsve Stellan Skarsgård Siostry Agnes i Nora spotykają się ze swoim dawno niewidzianym ojcem, charyzmatycznym, niegdyś znanym reżyserem filmowym Gustavem. Proponuje on Norze, aktorce teatralnej, rolę w swoim najnowszym filmie, który ma być jego powrotem do świata filmu. Gdy dziewczyna odrzuca propozycję, ten zatrudnia młodą gwiazdę Hollywood. Teraz siostry muszą poradzić sobie nie tylko ze swoją skomplikowaną sytuacją z ojcem, ale też z amerykańską gwiazdą, która zmienia ich rodzinną dynamikę.

1 Kill Bill: The Whole Bloody Affair 2025 4h 41m Akcja Thriller Quentin Tarantino USA Akcja Thriller Uma Thurman David Carradine Uma Thurman wciela się w Pannę Młodą, pozostawioną na pewną śmierć po tym, jak jej były szef i kochanek Bill napada na próbę ceremonii ślubnej, strzela jej w głowę i odbiera nienarodzone dziecko. Aby dokonać zemsty, Panna Młoda musi najpierw wytropić czworo pozostałych członków Zabójczego Oddziału Żmij, zanim stanie twarzą w twarz z samym Billem. Dzięki operowemu rozmachowi, nieustającej akcji i ikonicznemu stylowi "The Whole Bloody Affair" pozostaje jedną z najbardziej ikonicznych sag zemsty w historii kina – rzadko pokazywaną w kompletnej formie.