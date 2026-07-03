Najlepsze filmy I półrocza 2026 w polskich kinach i na VOD według redakcji Filmwebu

Aż trudno w to uwierzyć, ale za nami jest już pierwsze pół roku! Czy był to dobry czas dla miłośników dobrych filmów? Postanowiliśmy to sprawdzić i tradycyjnie na półmetku mamy dla Was ranking najlepszych produkcji filmowych, które trafiły na ekrany polskich kin oraz do oferty polskich platform streamingowych. W przeciwieństwie do rocznego podsumowania, który powstanie na podstawie indywidualnych list członków redakcji (i zostanie opublikowane na koniec roku), to zestawienia bazuje wyłącznie na ocenach wystawionych przez nas na Filmwebie. O miejscu na liście zdecydowała zwykła średnia arytmetyczna.
W ubiegłym roku, żeby znaleźć się na liście półrocznej, potrzebna była średnia 6,75. Jak się okazuje, w tym roku członkowie redakcji Filmwebu byli dużo hojniejsi w przyznawaniu wysokich ocen. Z tego też powodu na poniższej liście umieściliśmy wyłącznie te filmy, które uzyskały średnią 7,0 lub wyższą.
Najlepsze premiery kinowe i VOD w Polsce w I półroczu 2026 roku. Co znalazło się na liście?
Tradycyjnie pierwsze półrocze należy w Polsce do światowych premier z roku poprzedniego. Polscy dystrybutorzy nadrabiali zaległości i wprowadzili sporo premier, które w sezonie oscarowym walczyły o najważniejsze nagrody. Stąd na liście znalazły się takie tytuły jak "Wartość sentymentalna
", "Wielki Marty
" czy "Tajny agent
".
Choć lista zdominowana jest przez zagraniczne produkcje, to jednak równorzędną walkę o czołówkę rankingu stoczył polski film "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
". W zestawieniu znalazło się też miejsce dla nowego filmu Pawła Pawlikowskiego
.
Pierwsze półrocze należało do kin. Praktycznie wszystkie pozycje w redakcyjnym rankingu to filmy, które w tym roku trafiły w pierwszej kolejności do polskich kin.
Całą listę 22 najlepszych filmów I półrocza 2026 roku znajdziecie poniżej. Za pół roku możecie spodziewać się tradycyjnego rocznego podsumowania. Ciekawe, ile filmów z poniższej listy znajdziecie się w tamtym zestawieniu.
Zapraszamy do dzielenia się w komentarzach Waszymi ulubionymi filmami z pierwszego półrocza.
Top 22 filmów w Polsce od stycznia do czerwca 2026 roku według członków redakcji Filmwebu